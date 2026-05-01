Triple choque en la Autopista 25 de Mayo: un micro impactó contra dos autos y uno terminó volcado de costado

El choque se produjo en la autopista 25 de Mayo.

Un impactante choque múltiple se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando un micro de larga distancia colisionó contra dos autos particulares. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos.

No se registraron heridos.

El hecho ocurrió a la altura de la avenida Del Barco Centenera, en sentido a Liniers. Al arribar al lugar, personal de bomberos de Caballito encontró al micro -perteneciente a la empresa Airbus- detenido sobre el carril lento. En el vehículo viajaban cuatro pasajeros y dos conductores, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

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Ademas de los vehiculos, hay un micro involucrado en el siniestro

En tanto, un Renault Clio en el que se trasladaban un hombre y una mujer mayores de edad quedó en sentido contrario. Ambos ocupantes también descendieron sin asistencia y fueron evaluados en el lugar por el SAME.

Un vehículo quedó de costado.

Por su parte, el conductor de un Fiat Fiorino, único ocupante del auto, también logró salir por sus propios medios y fue asistido por personal médico. Este vehículo fue el que terminó completamente lateralizado.

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Los Bomberos realizaron maniobras sobre los vehículos.

Fuentes policiales indicaron que se realizaron maniobras para estabilizar los vehículos involucrados. Luego, el SAME controló clínicamente a todos los ocupantes, sin que fuera necesario su traslado a centros de salud.

En el operativo trabajaron bomberos, personal del SAME y agentes de AUSA. Hay reducción de calzada.

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Hubo reducción de calzada por el siniestro.

En el barrio de Almagro, se registró otro siniestro vial en la calle Moreno, entre Maza y avenida Boedo, donde un taxi perdió el control e impactó contra un árbol.

Según las primeras informaciones, el vehículo primero chocó contra el árbol, luego se subió a la vereda y, en su recorrido, también colisionó contra un poste de luz y un cesto de basura.

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Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. Ambos eran los ocupantes del taxi. En el lugar intervino personal policial, que dispuso la realización de un control de alcoholemia al conductor.

En paralelo, en el barrio de Caballito, se produjo otro siniestro vial en la intersección de Directorio y Cachimayo, donde un auto perdió el control, impactó contra un vehículo estacionado y terminó su recorrido al chocar contra un contenedor de residuos.

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Según se informó, el rodado primero colisionó con el auto estacionado y luego fue frenado por el contenedor. El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME y no fue necesario su traslado a un centro de salud.