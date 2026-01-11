Generación Silver

En Mendoza debaten un proyecto de ley para impulsar el empleo y la inversión para mayores de 60

El crecimiento demográfico de la generación silver exige estrategias innovadoras que enlacen inclusión, tecnología y alianzas público-privadas para transformar el tejido productivo local

El proyecto plantea empleo senior,
El proyecto plantea empleo senior, financiamiento y exenciones impositivas como ejes de la Economía Plateada.

En Mendoza comenzó el debate en la Legislatura sobre la Economía Plateada, con un proyecto de ley que plantea abordar el envejecimiento poblacional como una oportunidad de desarrollo económico y no solo como un reto social.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Pablo Gulino propone transformar el sostenido aumento de la población mayor de 60 años en fuente de empleo, inversión y nuevos emprendimientos en la provincia, según el texto legal.

El cambio demográfico en la región es ineludible. De acuerdo con el proyecto de ley, para 2050 los mayores de 60 años en América Latina y el Caribe duplicarán su número, alcanzando 195 millones de personas.

Este proceso ya afecta el empleo, el consumo y los sistemas de producción. La necesidad de estrategias que trasciendan el modelo asistencial y promuevan la participación económica de las personas mayores es una de las ideas clave expuestas en la documentación.

El diputado Juan Pablo Gulino
El diputado Juan Pablo Gulino impulsa el proyecto que propone desarrollar la Economía Plateada en Mendoza.

Gulino sostuvo que “el envejecimiento poblacional no debe abordarse únicamente desde la asistencia, sino como una oportunidad para generar desarrollo, empleo e innovación productiva”.

Según datos integrados en el proyecto, la Economía Plateada representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Argentina y Colombia, así como una proporción relevante del gasto de consumo.

Mendoza, advierten los documentos, debe redirigir sus políticas para incorporar “empleo senior”, acceso a financiamiento, capacitación y apoyo a emprendimientos liderados por quienes superan los 60 años, segmentos tradicionalmente relegados en la agenda económica local.

La ley define la Economía Plateada como el conjunto de actividades, bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de los adultos mayores, procurando su participación activa mediante el trabajo, el emprendimiento y el consumo.

Según el texto legal, la
Según el texto legal, la longevidad puede convertirse en una fuente de empleo, inversión y nuevos emprendimientos.

Plantea una estrategia de desarrollo basada en el fortalecimiento del bienestar y la inclusión socioeconómica de este sector, promoviendo el crecimiento provincial lejos de un enfoque exclusivamente asistencial.

En cuanto a las herramientas previstas, el texto legal contempla la creación del Programa Provincial de Economía Plateada. Sus ejes principales son la generación de empleo para adultos mayores, el acceso al financiamiento de proyectos liderados por este colectivo, el incentivo a inversiones en servicios y productos específicos y la formación continua para su integración y permanencia activa en el mercado laboral.

El proyecto incluye la formación de un Fondo de Innovación en Economía Plateada, administrado por el Ministerio de Producción de Mendoza. Este fondo estará destinado a financiar emprendimientos y servicios orientados a quienes superan los 60 años, y contará con recursos provenientes del presupuesto provincial, convenios internacionales y aportes del sector privado.

Como parte del paquete de estímulos, se prevén exenciones impositivas temporales para empresas que incorporen adultos mayores a su plantilla o diseñen bienes y servicios para este segmento; el acceso prioritario a líneas de crédito con tasas preferenciales e incentivos para capacitación.

La propuesta promueve también la generación de espacios intergeneracionales, programas de formación en nuevas tecnologías, y actividades recreativas y culturales inclusivas, junto con alianzas público-privadas dirigidas a desarrollar nuevas soluciones. La coordinación entre distintos niveles de gobierno, universidades y cámaras empresariales conforma la arquitectura institucional para la implementación, según detalla el articulado de la ley.

El contexto internacional respalda el sentido del proyecto. La agenda de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) subraya la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para generar empleo senior y ampliar las oportunidades de financiamiento para emprendimientos de y para adultos mayores.

El debate en la Legislatura
El debate en la Legislatura se apoya en datos demográficos y en experiencias internacionales de Economía Plateada.

El Foro de Economía Plateada Europa-América Latina y el Caribe, realizado en Barcelona, consolidó un compromiso entre el BID y sus socios para afrontar los desafíos del envejecimiento, y alinea a Mendoza con tendencias mundiales donde la innovación y el desarrollo económico se posicionan como respuesta a la longevidad.

El seguimiento será un eje central en la aplicación de la norma. La ley dispone la creación del Observatorio de Economía Plateada, con la misión de medir el impacto económico de las personas mayores en la provincia, generar datos estadísticos y orientar la toma de decisiones informadas. Se prevé la coordinación entre centros de investigación, el sector privado y organismos públicos para maximizar la efectividad de las políticas.

La sanción de la ley no es garantía automática de resultados. El éxito dependerá de una reglamentación adecuada, financiamiento suficiente y la continuidad de la voluntad política, para que la Economía Plateada pueda traducirse en logros concretos para Mendoza.

El avance del envejecimiento demanda decisiones transformadoras. La provincia se enfrenta a un escenario en el que aprovechar el potencial económico de los adultos mayores ya no puede posponerse.

“Más es más y menos es aburrido”: el mensaje de una centenaria que desafió las convenciones

Iris Apfel se enfrentó a los límites de la moda, la edad y la creatividad durante más de un siglo, consolidándose como icono cultural y símbolo de autoexpresión. Su consagración internacional llegó después de los 80 años con una exposición de su vestuario en el Metropolitan Museum of Art (MET), que la bautizó Rara Avis

“Más es más y menos

Un cuarto de la población de India tendrá más de 60 años en 2050

El país experimenta una transformación demográfica que plantea desafíos inéditos en materia de atención, integración y autonomía para sus adultos mayores

Un cuarto de la población

Neurocirujanos revelan por qué mantener una mente desafiante aumenta la longevidad y ayuda a vivir más años

Estudios científicos muestran que los desafíos mentales, fortalecer la resiliencia y enfrentar el estrés cotidiano no solo mejora la calidad de vida, sino que también podría estar vinculado a una mayor expectativa de vida

Neurocirujanos revelan por qué mantener

La ciencia identifica cinco nutrientes clave para ralentizar el envejecimiento

Un reciente informe respaldado por expertos analiza qué compuestos cuentan con mayor evidencia científica para retrasar el deterioro biológico y prevenir enfermedades crónicas

La ciencia identifica cinco nutrientes

Con los recuerdos de adultos mayores, un artista visual reconstruyó la historia de la torta negra que hoy es fiesta en Tapalqué

Una receta nacida del aprovechamiento cotidiano y transmitida por el oficio panadero se transformó, con el tiempo, en un símbolo colectivo y en una celebración compartida

Con los recuerdos de adultos
