Los 10 mejores lugares para vivir tras el retiro laboral, según un ranking internacional

El entorno, la integración y el acceso a servicios de salud de calidad resultan claves al elegir el destino ideal para la jubilación

La decisión de mudarse al extranjero para disfrutar la jubilación atrae cada vez a más personas que buscan calidad de vida, nuevas experiencias y una comunidad acogedora. Elementos como el entorno, la facilidad para integrarse y el acceso a servicios de salud de calidad influyen en la elección del destino ideal para esta etapa.

La selección anual del sitio web International Living identificó los mejores países para jubilarse en 2026 según la experiencia de residentes extranjeros y el análisis de factores como la infraestructura, la cultura local y los beneficios para quienes desean establecerse a largo plazo.

Cada país del ranking suma beneficios concretos para quienes buscan una vida activa, una red de apoyos y la posibilidad de construir nuevas tradiciones, ya sea en la costa, en una ciudad histórica o en un entorno rural.

1. Grecia

Grecia lidera el ranking por su clima mediterráneo, ritmo pausado y la posibilidad de acceder a la Golden Visa para compradores de propiedades (Freepik)

Grecia lidera el listado con su combinación de clima mediterráneo, ritmo pausado y fuerte sentido de comunidad. En lugares como Corfú, se encuentran más de 300 días de sol, paisajes con olivares y mar, y una vida social marcada por festividades tradicionales. El sistema sanitario privado ofrece atención de calidad a precios accesibles y las opciones de residencia resultan variadas, desde permisos para personas económicamente independientes hasta la Golden Visa para compradores de propiedades.

La oferta inmobiliaria incluye casas frente al mar y viviendas rurales, mientras que los gastos diarios y la alimentación local permiten mantener un buen nivel de vida. La participación en actividades culturales y la hospitalidad de los locales favorecen la integración.

2. Panamá

Panamá destaca por su Pensionado Program, que otorga descuentos en servicios y bienes esenciales para los jubilados extranjeros (Luis ACOSTA / AFP)

El atractivo principal de Panamá reside en su Pensionado Program, que otorga descuentos en servicios y bienes esenciales para jubilados. El país ofrece estabilidad, clima cálido y uso del dólar estadounidense, lo que facilita las transacciones para extranjeros.

Ciudades como Coronado y la capital permiten elegir entre vida urbana o costera, mientras que la diversidad geográfica abarca desde playas hasta montañas.

Los impuestos bajos y la posibilidad de adquirir propiedades con derechos similares a los de un ciudadano local son ventajas destacadas. El acceso a la salud se garantiza tanto en el sector público como en el privado, y la presencia de comunidades internacionales contribuye a una incorporación rápida.

3. Costa Rica

Costa Rica es preferida por su entorno natural, la filosofía pura vida y la amplia cobertura del sistema de salud pública (INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO)

Costa Rica se ubica entre los favoritos gracias a su entorno natural y la filosofía “pura vida” que define el ritmo cotidiano. Playas, selvas y montañas ofrecen escenarios disímiles para quienes buscan contacto con la naturaleza. El sistema de salud pública ofrece cobertura amplia y existen alternativas privadas a costos razonables.

Los costos diarios fluctúan según la localidad, con opciones para estilos de vida sencillos o más sofisticados. Existen vías de residencia para jubilados, rentistas e inversionistas inmobiliarios. La seguridad y la facilidad para establecerse se suman a las razones para elegir este destino.

4. Portugal

Portugal ofrece tradición, modernidad y una vida social enriquecida por actividades culturales, deportivas y seguridad (Freepik)

En Portugal, la conjunción de tradición y modernidad genera una experiencia de vida equilibrada. Las ciudades de Lisboa y Oporto ofrecen vida urbana dinámica, mientras que el Algarve despliega paisajes costeros y clima templado. El país destaca por su diversidad geográfica, que incluye islas como Madeira y zonas montañosas en el norte. Los precios de vivienda y el costo diario de vida continúan siendo competitivos.

El sistema de salud público garantiza cobertura universal y existen seguros privados para quienes buscan atención adicional. La vida social se enriquece con actividades culturales y deportivas, y se valora la seguridad.

5. México

México propone grandes comunidades de extranjeros, diversidad de climas y descuentos en servicios mediante la tarjeta INAPAM (EFE/Alonso Cupul)

México ofrece una propuesta variada, con grandes comunidades de extranjeros y diversidad de climas y paisajes. Lugares como la Riviera Maya y ciudades coloniales del interior atraen por su infraestructura, oferta cultural y servicios de salud accesibles.

El sistema de salud privado presenta precios razonables y los trámites de residencia permiten acceder a descuentos en servicios y actividades mediante la tarjeta INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). La gastronomía, la vida al aire libre y la presencia de redes de apoyo para extranjeros completan el panorama destacado por International Living.

6. Italia

Italia suma riqueza cultural, paisajes diversos y ciudades donde la vida cotidiana se enriquece con actividades y productos frescos (Freepik)

Italia combina riqueza cultural, paisajes diversos y una cultura culinaria reconocida. Desde las costas de Sicilia hasta los Alpes, el país ofrece viviendas asequibles en pueblos pequeños y alternativas urbanas en ciudades patrimoniales.

Las actividades sociales, los festivales y la integración con la comunidad local enriquecen la experiencia cotidiana. La vida sin automóvil es posible en muchas ciudades, donde la proximidad a mercados, cafés y servicios permite desplazamientos a pie. El contacto con productos frescos y la participación en eventos culturales son parte fundamental del atractivo italiano.

7. Francia

Francia se distingue por su sistema de salud universal, regiones rurales accesibles y vida estructurada en torno a festividades (Freepik)

Francia se distingue por su estilo de vida relajado, mercados de productos frescos y acceso a un sistema de salud universal eficiente. Las regiones rurales, como la Dordoña o el sur del país, ofrecen viviendas a precios más bajos que las grandes ciudades, y la vida se estructura en torno a festividades y actividades comunitarias.

Los extranjeros pueden acceder al sistema sanitario tras cumplir con ciertos requisitos y existen opciones tanto públicas como privadas. El visado de larga estancia facilita la residencia a quienes no planean trabajar en el país. La seguridad y la hospitalidad local favorecen la adaptación, mientras que las comunidades organizan celebraciones y actividades.

8. España

España une ciudades costeras con clima templado, sistema de salud público valorado y calidad de vida para residentes extranjeros y locales (REUTERS/Nacho Doce)

España une ciudades costeras con clima templado, sistema de salud público valorado y calidad de vida. Los extranjeros pueden comprar propiedades sin restricciones y existen visados como la no lucrativa (que requiere seguro médico privado) o la de nómada digital.

El sistema de salud público es uno de los más valorados del mundo, accesible una vez se obtiene la residencia permanente o se cotiza en el sistema. El costo de vida varía entre grandes urbes y poblaciones pequeñas, pero se encuentran alternativas para diferentes presupuestos. La vida comunitaria incluye clubes y eventos culturales.

9. Tailandia

Tailandia se destaca por su alto poder adquisitivo, servicios modernos y un clima tropical que permite lujos difícilmente accesibles en Occidente (Freepik)

Tailandia se destaca por su alto poder adquisitivo y servicios modernos bajo un clima tropical, aunque en zonas del norte como Chiang Mai debe tenerse en cuenta la calidad del aire durante la temporada agrícola (febrero-abril). Las ciudades ofrecen desde rascacielos en Bangkok hasta playas en Pattaya, con un costo de vida que permite lujos difícilmente accesibles en Occidente.

En cuanto a vivienda, los extranjeros pueden comprar condominios (apartamentos) en plena propiedad con facilidad, pero la adquisición de villas o tierras suele requerir esquemas de arrendamiento a largo plazo, ya que la ley restringe la venta de suelo a no ciudadanos. El sistema de salud privado es de excelencia mundial (es esencial contar con seguro médico) y el país facilitó enormemente la residencia con la nueva visa “Destination Thailand” (DTV) para nómadas digitales y opciones accesibles para jubilados.

10. Malasia

Malasia ofrece entorno multicultural, posibilidad de poseer tierras y casas, y el programa Malaysia My Second Home para extranjeros (Pexels)

Malasia completa el ranking con su entorno multicultural y el uso generalizado del inglés, lo que facilita enormemente la adaptación. Penang sobresale por su patrimonio y gastronomía. A diferencia de sus vecinos, es el único país de la región donde los extranjeros pueden poseer tierras y casas a su nombre, siempre que la propiedad supere un precio mínimo establecido por el gobierno.

El sistema de salud privado es excelente y asequible. Para residir, el pase DE Rantau es ideal para nómadas digitales, mientras que el famoso programa Malaysia My Second Home (MM2H) sigue vigente para jubilados e inversores, aunque ahora funciona mediante un sistema de niveles que requiere realizar un depósito bancario.