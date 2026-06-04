Política

Tensa discusión entre Victoria Donda y el diputado libertario del Tesla: “Este señor nos está tomando de pelotudas”

La ex titular del Inadi y parlamentaria del Mercosur tuvo un duro intercambio con el legislador Manuel Quintar, al debatir sobre la marcha Ni Una Menos y el femicidio de Agostina Vega

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Tenso cruce entre Victoria Donda y el diputado libertario Manuel Quintar por Ni Una Menos y el femicidio de Agostina Vega.

La ex titular del INADI y Parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, mantuvo un intercambio cargado de tensión con el diputado jujeño de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar durante una emisión televisiva, a raíz de la postura del gobierno de Javier Milei ante las políticas para la prevención de la violencia de género tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años.

La discusión empezó a escalar cuando Quintar cuestionó por qué hubo numerosas críticas al Presidente en la marcha de Ni Una Menos, que tuvo lugar este miércoles en el Congreso y en distintos puntos del país.

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Hoy, una vez más todo el kirchnerismo o la rancia política aprovechó para caranchear una causa noble, como es la defensa de los derechos de las mujeres”, expresó Quintar, tras solidarizarse con la familia de Agostina Vega y su muerte, a la calificó como un hecho “terrible”.

El “diputesla”, quien se hizo conocido por exhibir un coche de alta gama Tesla Cybertruck en el Congreso, planteó que este tipo de reproches sucedieron con la ley de financiamiento universitario, las políticas de discapacidad y jubilaciones. Por lo tanto, la convocatoria de organizaciones feministas “deslegitimó la marcha, que era genuina y en la que todos coincidimos”.

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“En el kirchnerismo se pintan la cara en favor de las mujeres y en contra de los delincuentes, cuando votaron en contra de la ley de baja imputabilidad, del banco de datos genético de violadores, del régimen de salidas transitorias y de la reiterancia delictiva”, expresó.

Victoria Donda, portando una imagen de la adolescente asesinada y con gestos de incomprensión, contestó: “Responder acusaciones mentirosas es realmente difícil. Nunca hubo una ley que elimine la prisión efectiva de los violadores. Asi que difícilmente alguien pudo haber votado en contra de eso”.

Por otro lado, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en el gobierno de Axel Kicillof recordó que el gobierno de Milei hizo “un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia”, donde ajustaron 45% de la planta de esa línea, por lo que “pueden atender menos llamados”.

Y remató: “El programa Acompañar, que asiste a mujeres que son víctimas de violencia, pasó de 100 mil personas asistidas y acompañadas por el Estado en el 2023 a 434 que están proyectadas para el año 2026. Entonces, que nos vengan a decir que defienden las mujeres... ¿A qué mujeres defienden?“.

En un programa de televisión, una mujer de cabello oscuro sostiene una foto de una joven, mientras un hombre con traje azul sonríe levemente a su izquierda
Victoria Donda y el diputado libertario Manuel Quintar en una tensa discusión televisiva

Quintar retrucó con la consigna que hizo circular el Gobierno para defenderse de las críticas de la oposición: "Bajaron el 30% los femicidios“.

En ese instante, Donda estalló de furia: ”Disculpáme, no quiero hablarte a vos. No voy a intercambiar con un señor que nos está tomando el pelo y nos está tomando de pelotudas“. “Usted está tomándonos el pelo. Bajaron los femicidios, falta un montón, hay que trabajar para que sean bastante menos”, insistió Quintar.

La ex titular del INADI lo exhortó a que la deje terminar de hablar y luego “vos seguís mintiendo todo lo que quieras”. “Hay menos femicidios por el simple y sencillo hecho de que instruyeron a aliados de ellos en el Poder Judicial, para que nos los caratulen como femicidios, y los pongan como homicidio”, dijo, y puso como ejemplo que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa de Agostina Vega, quien se negaba a caratular el asesinato en ese tipo penal.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio - Córdoba
La movilización de Ni Una Menos en Córdoba, con la familia de Agostina Vega al frente de la marcha (Fotografía: Mario Sar)

Lo que están haciendo es jugando con la vida de las mujeres. Las mujeres estamos en riesgo por el resultado de hijos de puta que impulsan proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia. Ustedes querían eliminar la figura de femicidio en el Código Penal. Fue tu bancada la que lo quiso hacer. Dejá de mentir”, fustigó Donda.

Luego, Quintar sostuvo que “tiene que caer el peso de la ley en todos los casos”, y cuestionó la falta de pronunciamientos de referentes kirchneristas ante situaciones de violencia en gobiernos anteriores.

El tenso intercambio dejó expuestas las diferencias tras la realización de la 11° marcha Ni Una Menos, que bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, reunió a miles de personas frente al Congreso y en distintas ciudades del país.

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