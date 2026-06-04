Reflexionar sobre la problemática senior equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida

Generación Silver sostiene una cobertura diaria porque la problemática senior abarca trabajo, estudio, viajes, consumo y reinvención en la nueva longevidad.

Los silvers de hoy trabajan, siguen ejerciendo sus profesiones o se reinventan en nuevas actividades; estudian, profundizan en su savoir faire o buscan adquirir nuevos conocimientos; viajan, concretan sueños, consumen, aman…

Es por ello que el desafío de ofrecer a los lectores diariamente entre 3 y 4 notas, que parecía difícil de alcanzar cuando se lanzó este vertical Generación Silver, es realizable porque la temática es inagotable. Parafraseando al dramaturgo romano Publio Terencio Africano, podemos decir que “nada de lo humano le es ajeno” a la generación silver de hoy.

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Cada vez son más numerosos los septuagenarios y octogenarios influyentes en el mundo, en diversas áreas de actividad. Ocupan primeras magistraturas, dirigen grandes corporaciones, actúan en escenarios geopolíticos, se destacan en la ciencia, el arte, la literatura, la comunicación, la economía.

Referente de la cardiología, Luis de la Fuente recuerda los avances de la especialidad y su impacto en el prestigio científico del país.

Generación Silver es una sección dedicada de manera exclusiva a las personas mayores. Frente a enfoques atravesados por la condescendencia, la mirada lastimosa u otros estereotipos asociados a la edad, optamos por darles la palabra a los protagonistas de la nueva longevidad, ya que son ellos los que irán cambiando con su ejemplo y su empuje el tratamiento de esta temática: ni destrato, ni paternalismo ni desdén.

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Elena Placci, campeona mundial de natación con 90 años, protagonista de una crónica en Generación Silver.

Desde quienes desafían los límites de la edad para seguir practicando deportes, hasta quienes se reconvierten cambiando de actividad a la hora en que el sistema les quiere imponer el retiro.

Cada recorrido aportó una mirada singular sobre el envejecimiento y ayudó a compartir experiencias que suelen quedar fuera de la agenda mediática tradicional.

También descubrimos y privilegiamos en cobertura los ejemplos de intergeneracionalidad, porque los adultos mayores no son la clase pasiva, aunque así los llame la burocracia: son el reservorio del saber y de la experiencia, el anclaje de la identidad y fuente de afecto y consejos. Muchos jóvenes lo saben y lo valoran. Muchos más deben saberlo y valorarlo. Y disfrutarlo.

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Ernesto, de 87 años, junto a su nieto, heredero de una tradición pizzera que atraviesa generaciones en Rosario.

La medicina ha producido una nueva longevidad, pero la sociedad todavía no se ha acomodado por completo a esta realidad. Es una de las temáticas más interesantes a abordar. Para la mayoría de los silver, la lucha todavía es, antes que nada, por evitar el descarte —material y espiritual—, la tendencia a dejar de lado a las personas mayores porque “ya no sirven”, perdiéndose así la oportunidad de aprovechar la sabiduría que da la experiencia.

Para la sociedad, la tarea es ir diseñando las herramientas necesarias para una integración completa y provechosa de esa franja clave de la población.

A los 105 años, Don Oscar recibió la tradicional camiseta de Paulo Dybala con su edad en la espalda, un gesto que se repite desde sus 98 años.

La generación silver tiene más vivido que por vivir. Es una realidad contundente, pero hay que evitar que eso lleve a una nostalgia paralizante. A vivir de los recuerdos y nada más. Hay que seguir disfrutando intensamente del presente y no pensar que es tarde para todo.

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En palabras de Simone de Beauvoir, “deseemos tener pasiones lo suficientemente fuertes como para impedir que nos repleguemos en nosotros mismos”. La vida vale si la entregamos a una causa y a los demás.

“No hay edad para volver a aprender a vivir; incluso se diría que eso es lo único que hacemos durante toda la vida”

Sólo estamos al margen de la vida cuando dejamos de darle un propósito a nuestra existencia, cuando dejamos de vivir para un fin. Eso, que formatea todo nuestro camino en este mundo, se vuelve crucial en la adultez avanzada, cuando ya se ha recorrido un largo trecho, adquirido muchos conocimientos y experiencia y se está en condiciones óptimas de aportar al conjunto. Por cronología, el silver tiene por misión la custodia y transmisión de una herencia. Pasar el testigo para que no se corte el hilo conductor de una cultura, una historia, una fe, unas tradiciones.

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La intergeneracionalidad ocupa un lugar central porque los adultos mayores aportan saber, experiencia, identidad, afecto y consejos a las nuevas generaciones.

Por ello, otra reflexión que surge de estos meses escribiendo sobre la temática silver es la importancia de compartir experiencias de reinvención. Afortunadamente éstas abundan. La sección es también, precisamente, un espacio para reivindicar a todos esos adultos mayores que no se rinden, que vuelven a empezar, que siguen creando. Ellos son una fuente de inspiración no solo para sus coetáneos sino también para las demás generaciones.