El segmento que ya domina las ventas: cuáles son y cuánto cuestan los 12 SUV compactos más baratos en junio

Cada vez hay más modelos del segmento compacto de los SUV en Argentina. Los 12 más baratos están entre 33 y 43 millones de pesos

Con la llegada de cuatro modelos nuevos al mercado este año, las automotrices argentinas aumentan su apuesta al competitivo segmento de los SUV compactos, que se convirtió en muy poco tiempo en el de mayor relevancia del mercado, tanto por precios como por cantidad de modelos. En una franja de precios de diez millones de pesos tomando como punto de partida el modelo más barato, hay 12 alternativas con todo tipo de propulsión.

La última incorporación a este segmento fue el Chevrolet Sonic presentado este lunes, que había sido precedida por el Nissan Kait en abril, el Toyota Yaris Cross en febrero y el Honda WR-V en enero. Estos lanzamientos, complementados con el ingreso de los modelos medianos (del segmento C) importados principalmente desde China, proyectaron a la categoría de los SUV en general a representar casi el 45% del total de autos nuevos vendidos en Argentina en los últimos dos meses.

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El año pasado, esta categoría de modelos recibió una de las grandes apuestas regionales con el lanzamiento del Volkswagen Tera, que la marca incluso posicionó con su versión de entrada a la gama en un precio más bajo que el VW Polo, lo que demuestra el interés de las marcas por promover la venta de este tipo de vehículos. Un año antes, en 2024, Renault lanzó su primer modelo de nueva generación con el Kardian fabricado en Brasil, y Stellantis con el Peugeot 2008 de fabricación nacional.

Los 12 SUV compactos más baratos en junio

El Citroën Basalt sigue siendo el B-SUV más accesible del mercado

1. Citroën Basalt: $33.100.000

Aunque tuvo un ajuste de precio del 1,5% en junio, este es el modelo más accesible de este competitivo segmento desde su lanzamiento a comienzos de 2025 en Argentina. Tiene 4 versiones, dos con motor aspirado 1.6 litros y dos con el turbo 1.0 de tres cilindros conocido como T200. Viene importado desde Brasil y es también el SUV-Coupé más barato para adquirir en Argentina.

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El nuevo Nissan Kait es el sucesor del Kicks. Llegó a Argentina en mayo con una propuesta renovada fundamentalmente en el aspecto exterior

2. Nissan Kait: $36.500.000

Desde abril pasado, el Nissan Kait reemplazó al Kicks Play en el mercado argentino con una propuesta renovada a nivel tecnológico y estético, pero manteniendo el mismo precio que tenía el modelo que lo precedió. Nissan Kait se fabrica en Brasil, tiene el mismo motor 1.6 litros de 120 CV con caja automática CVT y se vende en tres versiones: Sense, Advance y Exclusive.

Con la baja de precio del 9,4% de mayo, el Chevrolet Spark subió al podio de los B-SUV más accesibles y al primero entre los SUV eléctricos.

3. Chevrolet Spark EUV: $36.690.000

El reordenamiento de precios y la llegada de más competidores generó que General Motors aplique una considerable baja de precio del 9,4% a mediados de mayo para el B-SUV 100% eléctrico que importa desde China y que fabrica junto a SAIC en ese país. Tiene una sola versión en el mercado que se propulsa con un motor eléctrico de 102 CV y una batería de 42 kWh de capacidad. Con su nuevo precio es ahora el SUV eléctrico más barato de Argentina.

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El Volkswagen Tera es el auto más barato de Volkswagen en Argentina.

4. Volkswagen Tera: $36.755.250

Indudablemente, es una de las más atractivas combinaciones entre prestaciones y precio, ya que Volkswagen posicionó al nuevo VW Tera con el precio más bajo de todo su portafolios para competir con los SUV-B más baratos, tanto en Brasil como Argentina. Se vende en 4 versiones, la de acceso con el motor aspirado 1.6 y las siguientes tres con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros. La gama tiene la primera versión con caja manual y las restantes con caja automática.

Renault Kardian, llegó en 2024 a Argentina como el primer modelo de la nueva generación de vehículos en la región

5. Renault Kardian: $37.310.000

Renault no aumentó los precios de su lista de junio y así como mantuvo al Kwid como el auto más barato, posicionó con esa decisión de mejor modo al Kardian en el segmento de los B-SUV. Este modelo se fabrica en Brasil y tiene 5 versiones con dos distintas motorizaciones. Las primeras son impulsadas por el 1.6 litros de 4 cilindros, y las tres más elevadas de equipamiento con el Turbo TCe 1.0 litros de 3 cilindros. Las primeras tienen caja manual y las tres restantes caja automática de doble embrague.

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El Fiat Pulse es el modelo más accesible de la marca en este segmento y se complementa con el Fastback que está orientado a quienes quieren un vehículo más voluminoso

6. Fiat Pulse: $38.010.000

Este modelo también tuvo una leve suba del 1,5% en junio y es el SUV más barato de Fiat por delante del Fastback. Pulse viene también de Brasil y se vende en 6 versiones, de la cuales dos tienen el motor 1.3 aspirado, 2 tiene el turbo 1.0 y las dos finales, las denominadas Abarth, están motorizadas por el turbo 1.3 litros conocido como T270.

El Citroën Aircross se sigue distinguiendo por ser el único que ofrece tres filas de asientos en este segmento

7. Citroën Aircross: $38.050.000

Si bien comparte plataforma, la utilidad del Aircross respecto al Basalt, justifica plenamente su mayor precio, especialmente por su espacio interior que lo hace parecer un verdadero SUV-B más allá de su mayor despeje del piso. El Aircross se vende en 5 versiones con la entrada de gama impulsada por el motor 1.3 aspirado y las siguientes cuatro con turbo 1.0 3 cilindros. Además, la versión más alta tiene capacidad interior para 7 pasajeros, única en la categoría.

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El nuevo Chevrolet Sonic es un B-SUV compacto, que viene a complementar la oferta que la marca ya tenía con el Tracker argentino. (General Motors Argentina)

8. Chevrolet Sonic: $38.390.900

Es el nuevo modelo de General Motors, el último en llegar al mercado y viene importado desde Brasil. Sonic se comercializa con dos versiones, Premier y RS, ambas con un equipamiento similar aunque con diferente enfoque de clientes, ya que el segundo y más costoso tiene equipamiento interior y estética con un carácter netamente deportivo. El motor y transmisión de ambos modelos es el mismo del Onix, 1.0 turbo de 3 cilindros y 116 CV de potencia, con caja automática de 6 velocidades.

Chevrolet Tracker quedó ahora como el B-SUV más grande de la marca en el segmento

9. Chevrolet Tracker: $39.159.900

Si bien tiene un precio más alto que muchos de sus competidores, Tracker es el SUV más accesible entre los que se fabrican en Argentina y tiene toda la gama equipada con caja automática, lo que justifica su precio. Tracker es uno de los B- SUV más vendidos en el mercado con sus 4 versiones, todas con el motor turbo 1.2 litros y caja de variador continuo, aunque con distinto equipamiento.

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El MG ZS es el híbrido de mejor precio entre los B-SUV

10. MG ZS: USD27.500 / $39.875.000

Es el SUV-B con propulsión híbrida más accesible en el mercado. Importado de China por Eximar, el mismo importador de Volvo y Jagual Land Rover, llegó al país en el último trimestre del año pasado con un precio publicado en dólares. Con las actualizaciones de precio de los vehículos regionales, el ZS fue mejorando su posicionamiento de precio y hoy está entre entre las ofertas de mayor acceso. Tiene un motor 1.5 litro aspirado de 100 CV de potencia que se combina con uno eléctrico de 130 CV. Su batería es de 1,8 kWh y se vende en dos versiones: Comfort y Luxury.

Toyota Yaris Cross fue el modelo más vendido de este segmento en mayo

11. Toyota Yaris Cross: $41.464.000

El Yaris Cross es la gran novedad del mercado automotor 2026 por el impacto que tiene la entrada de Toyota con un producto brasileño en el segmento de los SUV compactos. Se lanzó a la venta a fines de febrero y en los primeros tres meses completos tiene un promedio de 600 unidades por período. Entró al mercado argentino este mes con 5 versiones, dos de las cuales tienen propulsión híbrida como gran diferencia respecto a los competidores. El híbrido más accesible cuesta $48.457.000.

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El Renault Duster se mantiene como el modelo que ofrece una alternativa 4x4 a menor precio en el segmento

12. Renault Duster: $42.440.000

A pesar de no tener alteraciones en su precio, el Duster desapareció de los 10 más económicos por la llegada de nuevos modelos y bajas de algunos otros. Es uno de los dos autos que se distinguen por ofrecer una versión 4x4 en su gama. Duster empieza con un modelo de tracción delantera con motor 1.6 aspirado y caja manual, y las dos restantes con el conocido y eficiente 1.3 litros turbo y caja automática o manual de 6 marchas para la versión 4x4. Se importa desde Colombia.