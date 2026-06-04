Turismo médico y jubilados extranjeros: el millonario mercado que el Sudeste Asiático busca destrabar con tecnología y reformas legales

Expertos internacionales destacan la necesidad de marcos regulatorios claros para atraer inversiones en salud y residencias para mayores en Vietnam.

La tercera edición del Da Nang Global Business Summit 2026, dedicada a la Silver Generation Innovation, reunió a más de 120 delegados y cerró con el objetivo de convertir a Vietnam en un polo del sudeste asiático para la economía del envejecimiento y el turismo médico, según el comunicado de Lion Huynh Tran Company Limited distribuido por PRNewswire.

El planteo se apoya en una tendencia demográfica regional de envejecimiento acelerado y en la expectativa de que los servicios para adultos mayores, prevención en salud, bienestar y retiro internacional ganen peso en los próximos años.

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La cumbre sostuvo que Da Nang busca posicionarse como destino para retiro, atención médica y servicios internacionales de bienestar por sus condiciones de habitabilidad, su capacidad sanitaria en expansión y una estrategia de desarrollo sostenible, según el comunicado. En ese marco, la ciudad informó que trabaja en productos de turismo médico, cuidados para mayores, herramientas digitales de salud y mecanismos para atraer capital extranjero.

La vicedirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang Nguyen Thi Hoai An dijo en la apertura, según el comunicado, que la ciudad recibió casi seis millones de visitantes en los primeros cuatro meses de 2026. Añadió que la administración local intenta consolidar a Da Nang como centro regional de turismo de descanso, salud y bienestar.

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Hoai An sostuvo que la economía plateada no es solo una tendencia de negocios, sino una oportunidad para redefinir la calidad de vida futura. Según el comunicado, la funcionaria afirmó que Da Nang desarrolla un ecosistema de bienestar y turismo médico con retiros de recuperación, atención preventiva, terapias tradicionales y modelos de prevención en salud.

El atractivo de Da Nang para jubilados e inversores depende de visados, vivienda y salud

El presidente de AmCham Central Vietnam Chris Vanloon afirmó, según el comunicado, que Vietnam tiene ventajas para desarrollar la vida de retiro y el turismo médico, aunque todavía aprovecha menos ese potencial que Tailandia y Malasia. Señaló que en los últimos cinco años el sistema sanitario vietnamita avanzó con rapidez, especialmente en Da Nang, donde mencionó al Hospital Internacional Vinmec Da Nang, al Hospital del Corazón de Da Nang y al Hospital Hoan My.

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Vanloon identificó como principal ventaja competitiva de la ciudad la combinación de playas, montañas, clima templado, condiciones de vida seguras y costo de vida bajo, según el comunicado. También indicó que siguen pendientes políticas de visado de largo plazo para jubilados, reglas de propiedad inmobiliaria para extranjeros, incentivos para invertir en ecosistemas de cuidado y una mayor promoción internacional de la capacidad sanitaria de Vietnam.

Ese diagnóstico reapareció en el panel sobre inversión y trabas regulatorias. El director de Savills Vietnam Matthew Powell dijo, según el comunicado, que existe mucho capital internacional para bienes raíces vinculados a salud y residencia para mayores, sobre todo desde Japón, Australia y Singapur, pero que Vietnam enfrenta escasez de operadores con experiencia y un marco legal todavía insuficientemente claro para sostener inversiones de largo plazo.

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El director del Vietnam International Financial Center Oscar Njuguna afirmó, de acuerdo con el comunicado, que Da Nang desarrolla mecanismos financieros para atraer fondos internacionales dirigidos a la salud y a la economía plateada. Explicó que el VIFC pretende conectar fondos de inversión inmobiliaria, inversores sanitarios internacionales y el ecosistema local mediante incentivos fiscales, políticas de apoyo a la inversión, visados más rápidos y marcos regulatorios de prueba.

El subdirector del Departamento de Salud de Da Nang Vo Thu Tung informó, según el comunicado, que el sistema sanitario local cambia desde un modelo centrado en tratar enfermedades hacia otro de atención integral a lo largo de la vida. Enumeró entre las medidas la implementación de historias clínicas electrónicas universales, la expansión del cuidado en el hogar, el desarrollo de servicios diurnos para mayores y la colaboración con el sector turístico para crear productos especializados.

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Tung añadió que la ciudad aspira a lanzar al menos cinco paquetes integrados de turismo médico para visitantes internacionales en el corto plazo, según el comunicado. La directora del Centro de Promoción Turística de Da Nang Nguyen Thi Hong Tham sumó que la ciudad dispone de más de 160 hoteles de cinco estrellas y de una infraestructura aeroportuaria internacional, mientras trabaja con otras autoridades en propuestas de visados de largo plazo para jubilados extranjeros.

El atractivo de Da Nang para jubilados e inversores depende de condiciones sanitarias, visados de largo plazo y acceso a vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos plantearon que el cuidado a mayores debe salir del hospital y acercarse a la vida cotidiana

El fundador y director ejecutivo de Axel Health Group Dilshaad Ali dijo, según el comunicado, que los destinos para jubilados comparten entornos de vida confortables, sistemas de salud, visados favorables, costos accesibles y conexión comunitaria. Relató además que se sometió a una cirugía de 10 horas en Ciudad Ho Chi Minh con atención de estándar internacional, como ejemplo de la mejora del conocimiento médico en Vietnam.

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Ali sostuvo que la salud del futuro se moverá desde hospitales centralizados hacia modelos descentralizados, digitalizados y personalizados. Su objetivo, según el comunicado, ya no debería ser solo tratar enfermedades, sino preservar la salud, la independencia y la calidad de vida el mayor tiempo posible.

El representante de Kitahara Medical Strategies International en Hanói Yusuke Hirai expuso la experiencia de Japón como una de las sociedades que envejecen con más rapidez, según el comunicado. Señaló que la diferencia entre la esperanza de vida total y la esperanza de vida saludable en Japón ronda los 10 años, lo que implica que muchas personas mayores pasan la última etapa de su vida con dependencia o enfermedades crónicas.

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Hirai recomendó a Vietnam no copiar de forma directa los modelos más antiguos de residencias de mayores en Japón y propuso construir un ecosistema apoyado en datos científicos, tecnología y valores centrados en las personas, alineados con la cultura local, según el comunicado. En el cierre de otro panel insistió en que el futuro del cuidado no consiste en obligar a los pacientes a visitar hospitales de manera constante, sino en integrar la atención en las comunidades y en los espacios donde viven.

El subdirector general de Wecare247 Le Quoc Huan afirmó, según el comunicado, que Vietnam envejece a una velocidad muy alta y tiene poco tiempo para prepararse. Por eso planteó que la prioridad inmediata no es la infraestructura, sino la formación y profesionalización de cuidadores, con una hoja de ruta basada en cuidado en casa, atención diurna y, más adelante, cuidado residencial de largo plazo.

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El director del Hospital Internacional Vinmec Da Nang Quach Huu Trung definió al sistema de salud como el “ancla de confianza” que influye en la decisión de dónde vivir y jubilarse, según el comunicado. Identificó cinco áreas críticas para cualquier sistema de atención a mayores: prevención de caídas y lesiones, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, demencia y rehabilitación.

Da Nang busca posicionarse como destino líder en economía plateada y turismo médico en el sudeste asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la experiencia del paciente aparecieron como ejes para competir en turismo médico

El exdirector ejecutivo del Hospital Internacional Bumrungrad Phuket David T. Boucher afirmó, según el comunicado, que el mercado global del turismo médico superará los USD 230.000 millones en 2033. Sostuvo que Vietnam puede fortalecer su posición por sus costos competitivos, su mejora médica, su infraestructura turística en expansión y su fuerza laboral sanitaria.

Boucher enumeró seis condiciones para atraer pacientes internacionales: transparencia en los datos de pacientes extranjeros, certificaciones internacionales como JCI, redes más sólidas entre médicos internacionales y vietnamitas en el exterior, experiencias sanitarias con estándar de hospitalidad de cinco estrellas, mejor logística y telemedicina, y sistemas de seguros para viajes médicos, según el comunicado. Su conclusión fue directa: “Confianza”.

En la agenda tecnológica, el fundador e inversor de OneMedic Francis Nguyen señaló, según el comunicado, que los datos sanitarios son la infraestructura básica del futuro de la salud global. Propuso que Vietnam estandarice sus sistemas con normas internacionales FHIR, desarrolle mecanismos transfronterizos de intercambio de datos y aplique cifrado anonimizado para proteger la privacidad y aprovechar sistemas globales de inteligencia artificial.

El fundador y director ejecutivo de Smart Health Solutions Truong Minh Chuong afirmó que muchas aplicaciones actuales no sirven a las personas mayores porque son demasiado complejas. Defendió soluciones AgeTech con interfaces mínimas, íconos grandes, diseños estables, soporte por voz y seguridad.

En el bloque final, expertos en arquitectura, bienestar y operación insistieron en que las residencias para mayores no deberían parecer hospitales, sino espacios de vida con comunidad, naturaleza y continuidad de cuidados, según el comunicado. Esa combinación de servicios sanitarios, estándar de hospitalidad y entorno urbano es la base con la que Da Nang intenta presentarse como futuro centro internacional de bienestar, salud y retiro.