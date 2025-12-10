Generación Silver

Qué olvidos son parte del envejecimiento normal y cuáles pueden indicar un problema severo

Una guía reciente de Harvard Medical School explica las diferencias entre lapsus habituales y síntomas que requieren consulta profesional, además de ofrecer consejos para fortalecer la mente

La pérdida de memoria después
La pérdida de memoria después de los 50 años suele ser un cambio normal del envejecimiento cerebral, según Harvard Medical School (Freepik)

La pérdida de memoria suele convertirse en una preocupación habitual a partir de los 50 años, una etapa en la que muchas personas notan cambios en su capacidad para recordar información cotidiana. Aunque estos lapsus pueden generar inquietud, los expertos de Harvard Medical School aclaran que, en la mayoría de los casos, forman parte del envejecimiento normal del cerebro y no indican un problema grave.

Una guía reciente de esta institución ayuda a distinguir entre los olvidos esperables y los signos que requieren atención médica, además de ofrecer pautas prácticas para fortalecer la memoria y preservar el rendimiento cognitivo con el paso del tiempo.

Olvidos normales versus señales de alerta

Reconocer la diferencia entre los olvidos benignos y los síntomas de alerta es fundamental para actuar de manera adecuada. Los especialistas de Harvard señalan que episodios como entrar a una habitación y olvidar el motivo, extraviar las llaves o tardar en recordar nombres suelen ser ejemplos clásicos de los cambios cognitivos propios de la edad. Estos lapsos ocasionales, aunque molestos, son normales y no interfieren de manera significativa en la rutina.

La consulta médica es fundamental
La consulta médica es fundamental cuando los problemas de memoria afectan la vida diaria o se acompañan de desorientación y cambios de personalidad (Imagen ilustrativa Infobae)

En cambio, cuando los problemas se vuelven frecuentes, afectan las actividades diarias o se acompañan de señales como desorientación, cambios marcados en la personalidad o dificultades para realizar tareas habituales, es aconsejable consultar con un profesional de la salud.

En el proceso de evaluación médica, los especialistas buscan determinar si los síntomas corresponden a un deterioro cognitivo leve, una demencia o alguna causa reversible. Para ello, pueden solicitar evaluaciones neuropsicológicas, análisis de sangre, exámenes físicos y estudios de imagen cerebral.

La guía de Harvard subraya la importancia de preparar esta consulta: llevar un registro de los síntomas, anotar cuándo comenzaron, cómo progresaron y qué medicamentos se consumen contribuye a obtener un diagnóstico más preciso y a descartar afecciones tratables.

Alzheimer y otras demencias: diferencias clave

Uno de los apartados centrales de la guía aborda las diferencias entre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. El Alzheimer suele iniciarse con una pérdida progresiva de la memoria reciente y dificultades crecientes para retener información nueva.

Los episodios ocasionales de olvido,
Los episodios ocasionales de olvido, como extraviar llaves o olvidar nombres, no suelen indicar un deterioro cognitivo grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, también puede afectar el lenguaje, la orientación y la toma de decisiones. No obstante, otras demencias pueden manifestarse de forma distinta: algunas se presentan sobre todo con problemas en el habla, otras con alteraciones conductuales, cambios bruscos en el estado de ánimo o dificultades para planificar y organizar tareas cotidianas. Identificar estas diferencias permite orientar mejor tanto el tratamiento como el acompañamiento familiar.

Estrategias probadas para fortalecer la memoria

Harvard también destaca diversas estrategias respaldadas por la investigación para fortalecer la memoria y mejorar el funcionamiento cognitivo. Entre ellas, recomienda el uso del “ensayo”, que consiste en repetir información varias veces para consolidarla en la memoria a largo plazo; técnicas mnemotécnicas que facilitan la asociación de nombres con imágenes o características físicas; y el método “Mirar, Capturar, Conectar”, diseñado para reducir la frecuencia con la que se pierden objetos.

A esto se suman hábitos de lectura que ayudan a retener datos importantes y pautas relacionadas con la alimentación, especialmente aquellas basadas en los avances nutricionales que favorecen la salud cerebral.

Los hábitos de lectura y
Los hábitos de lectura y la alimentación saludable potencian la memoria y la salud cerebral según expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía hace énfasis adicional en la importancia de identificar causas reversibles del deterioro cognitivo, algo que muchas veces pasa desapercibido. Entre ellas se encuentran al menos seis factores tratables, como trastornos del sueño, deficiencias vitamínicas, problemas tiroideos, depresión, infecciones y efectos adversos de ciertos medicamentos.

Asimismo, advierte que varios fármacos —especialmente algunos utilizados para la ansiedad, alergias o trastornos del sueño— pueden afectar la memoria, por lo que resulta clave consultar alternativas con un profesional.

Ejercicios de estimulación cognitiva y
Ejercicios de estimulación cognitiva y estrategias basadas en evidencia refuerzan la fortaleza cerebral en todas las etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de transmitir una visión pesimista sobre el envejecimiento, los expertos de Harvard subrayan que el cerebro conserva su capacidad de adaptación a lo largo de la vida.

Gracias a décadas de investigación, hoy se sabe que mantener una actitud proactiva, sostener vínculos sociales, realizar actividad física de forma regular y participar en ejercicios que estimulen la cognición contribuye a preservar la agudeza mental.

Con herramientas adecuadas y estrategias basadas en la evidencia, es posible reforzar la fortaleza y flexibilidad del cerebro en todas las etapas y enfrentar los cambios propios de la edad sin resignarse a un deterioro inevitable.

