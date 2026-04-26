Personajes

Los 70 de Imanol Arias: el delito que casi lo lleva a prisión, su amor de la adultez y el secreto para que no le ”entre el viejo”

El actor español, protagonista de “Laberinto de pasiones”, “Camila” y “El Lute”, entre tantas otras películas icónicas, nació el 26 de abril de 1956. Un recorrido por sus primeros años de vida, el descubrimiento de su vocación, sus grandes amores y el fuerte lazo con la Argentina

Guardar
Imanol Arias
Imanol Arias

Los últimos años, puede decirse, han sido los más turbulentos en la vida de Imanol Arias. Principalmente, por los conflictos legales que mantuvo con la Hacienda de España y por los que la Justicia de su país terminó condenándolo a dos años y dos meses de cárcel. ¿El delito? La utilización de estructuras fiscales al margen de la legalidad para evitar la correcta tributación de sus impuestos. Es verdad que, tras un pacto previo con la Fiscalía Anticorrupción, en el que asumió su error y se comprometió al pago de la deuda, el actor pudo evitar la prisión. Sin embargo, al terminar semejante proceso, dijo haber superado un “cáncer moral”. Y es que, de verdad, la situación fue demasiado dura para el actor que este domingo está celebrando sus 70 años.

Entonces llegó para él una etapa de reconstrucción, en la que buscó perdonar su pasado y aprender a disfrutar de su presente. “Se trata de no caer en la edad. Impedir que el viejo entre en mí“, había dicho entonces. Esta etapa incluyó la meditación cuántica, además de una suerte de limpieza de contactos. Habló de “amistades dañinas” que había dejado de lado. Y hasta se jactó de estar solo asegurando: “He descubierto que soy el hombre de mi vida”. En otras palabras, parecía que había encontrado la paz consigo mismo y, por lo que declaraba, no tenía ninguna intención de volver a compartir su vida con nadie más.

Sin embargo, después de un largo tiempo en soledad, Imanol volvió a apostar al amor y se casó por cuarta vez con la argentina Nélida Inés Grajales. “No quiero comentar nada”, le dijo a los periodistas apostados en la puerta de su casa de Madrid cuando, a mediados del mes de enero de este año, se conoció la noticia de su boda y su inminente luna de miel a Bilbao. ¿Quién es la mujer que se ganó el corazón otoñal de Arias? Se trata de una abogada experta en derechos humanos, recibida en la Universidad Nacional de la Plata, que trabajó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación y como asesora en el Senado entre 2013 y 2021.

Imanol Arias saliendo de la Audiencia donde llegó a un acuerdo con el fisco (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
Imanol Arias saliendo de la Audiencia donde llegó a un acuerdo con el fisco (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Por lo que se supo, el actor y su actual esposa se habían conocido hace ya varios años, pero se reencontraron en un festival de Punta del Este y terminaron comenzando la relación en Buenos Aires en 2024, cuando él estaba protagonizando la obra Mejor no decirlo, junto a Mercedes Morán, en el Paseo La Plaza. “Resultó que éramos vecinos. Y al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, dijo cuando la información sobre su matrimonio ya había ilustrado los portales de noticias de todo el mundo.

En ese lapso en el que Imanol se había instalado en la Argentina, donde en 1984 había protagonizado Camila, producción nominada a los Premios Oscar como Mejor Película de habla no inglesa, junto a Susú Pecoraro y Héctor Alterio, no sólo se habló del gran afecto que el español siente por esta tierra. También se hizo hincapié en su necesidad de tomar distancia de los escándalos que lo tenían como protagonista en su patria y que no lo dejaban vivir en tranquilidad. “Hacía tiempo que me había propuesto pasar una temporada en Buenos Aires y se me hacía ideal, porque es el único sitio en el que puedo pegar otro mood, muy lejos de aquel trajín laboral de dos décadas y de aquella constante presión mediática que tanto he padecido”, explicó.

Según su descargo, Imanol pecó de inocente. Sabía cómo ganar dinero con su trabajo, pero no sabía nada de inversiones. Y así, por estar mal asesorado, terminó con un juicio que duró más de una década. La causa en la que estuvo involucrado se conoció como Nummaria y fue un fraude fiscal que incluyó a 31 imputados. Según un escrito, el bufete de abogados presidido por Fernando Peña diseñó “estructuras societarias” para ocultar parte de las “rentas” de sus clientes. “No era consciente de lo sucedido, pero soy responsable. Devolveré hasta el último centavo”, declaró Arias, quien le tuvo que reintegrar al fisco la suma de 2 millones y medio de euros y así evitar una pena en expectativa de 28 años de prisión.

El actor junto a su esposa Nélida Grajales (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
El actor junto a su esposa Nélida Grajales (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Lo cierto es que, tratando de escapar del escarnio y del acoso mediático, Imanol cruzó el Atlántico. Y aquí, se encontró con una nueva oportunidad en el amor. La cuarta, si de relaciones estables se trata. Su primera vez en un Registro Civil había sido en 1980, cuando se casó con la actriz Socorro Anadón, de quien se divorció tres años más tarde. En tanto, en 1984 comenzó una relación con la periodista y actriz Pastora Vega, madre de sus hijos Jon y Daniel, con quien estuvo hasta 2009 sin firmar ningún papel. Y, en 2010, inició un romance con la fotógrafa Irene Meritxell, con quien se casó en 2017 y se separó cuatro años más tarde.

Nacido el 26 de abril de 1956 en Riaño, León, España, Manuel María Arias Domínguez -tal su verdadero nombre-, era el mayor de cuatro hermanos. Su padre era marino. Y, siendo un niño, se trasladó junto a su familia a la localidad vizcaína de Ermua, en País Vasco. Allí cursó sus estudios hasta llegar a anotarse en la carrera de peritaje industrial. Sin embargo, con 19 años, decidió abandonar las aulas para trasladarse a Madrid y empezar a probar suerte como actor, su verdadera vocación. Y mal no le fue: películas como Laberinto de pasiones, La muerte de Mikel o El Lute: camina o revienta y series de televisión como Anillos de oro, Brigada Central y Cuéntame cómo pasó, son la prueba de ello.

Según contó, su profesión y la consecuente fama, fue lo que le permitió dejar atrás una infancia donde se recordaba como un niño infeliz. “Mis padres nunca me besaban, ni acariciaban, ni mucho menos pronunciaban ‘te quiero’. Tal vez esa es la razón por la que hoy soy un hombre lleno de amor que requiere de abrazos”, dijo sobre esa época en la que debía ocupar el rol de hombre de la casa cada vez que su padre zarpaba. Y agregó: “La popularidad me sanó, luego me confundió, pero finalmente me hizo sentir muy querido“.

Temas Relacionados

Imanol AriasJusticiaEsposa argentina

Últimas Noticias

Luces y sombras de Cantinflas: los elogios de Chaplin, su infancia pobre y las infidelidades que marcaron su vida familiar

El actor mexicano murió el 20 de abril de 1993, después de haber perdido a su esposa a raíz de un cáncer, de atravesar el suicidio de una de sus amantes y de ver a su supuesto hijo adoptivo hundido en las adicciones

Luces y sombras de Cantinflas: los elogios de Chaplin, su infancia pobre y las infidelidades que marcaron su vida familiar

La triste infancia de Luis Miguel: la fama precoz, un padre explotador y la misteriosa desaparición de su madre

El cantante nació el 19 de abril de 1970 como fruto del matrimonio de Luisito Rey y Marcela Basteri. Fue un niño prodigio, pero la vida lo golpeó muy duro debido a los conflictos familiares

La triste infancia de Luis Miguel: la fama precoz, un padre explotador y la misteriosa desaparición de su madre

La trágica muerte de Nino Bravo: un accidente inexplicable, una carrera trunca y una hija que no llegó a conocer

El cantante nacido en Valencia falleció el 16 de abril de 1973, a los 28 años, después de perder el control de su auto mientras conducía rumbo a Madrid

La trágica muerte de Nino Bravo: un accidente inexplicable, una carrera trunca y una hija que no llegó a conocer

10 años sin Mariano Mores: del “Cuartito azul” en el que escribió su primer tango a consagrarse como el mejor compositor del país

El maestro falleció el 13 de abril de 2016, a los 98 años de edad, dejando un legado que incluye obras célebres como “Gricel”, “Uno”, “Cafetín de Buenos Aires”, “Taquito Militar” y “En esta tarde gris”

10 años sin Mariano Mores: del “Cuartito azul” en el que escribió su primer tango a consagrarse como el mejor compositor del país

Alfredo Alcón: la historia del chico de barrio que descubrió a Shakespeare y llegó a ser el actor más respetado de la Argentina

El célebre intérprete falleció el 11 de abril de 2014, a los 84 años, después de haberse consagrado tanto en cine y teatro como en televisión. Reservado y ajeno al mundo de la farándula, mantuvo su vida privada lejos de los flashes hasta el final

Alfredo Alcón: la historia del chico de barrio que descubrió a Shakespeare y llegó a ser el actor más respetado de la Argentina
DEPORTES
Rocío Morales, la primera mujer en dirigir un equipo de fútbol masculino en Santiago del Estero: “No sabía con qué iba a encontrarme”

Rocío Morales, la primera mujer en dirigir un equipo de fútbol masculino en Santiago del Estero: “No sabía con qué iba a encontrarme”

10 bajas confirmadas, 12 dudas y varias selecciones en alerta máxima: el mapa de lesionados a 46 días del Mundial

9 frases de Coudet luego del triunfo de River: del “quieren convencer a la gente que no jugamos bien” a “esto era Vietnam”

River Plate venció 3-1 a Aldosivi por el Torneo Apertura y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

Así quedaron las posiciones del Torneo Apertura: los posibles rivales de Boca y River en los playoffs

TELESHOW
Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Air Supply celebra sus 50 años de trayectoria en Argentina: "Una cantidad enorme de adolescentes viene a nuestros shows"

Luly Drozdek estrena su primer papel protagónico en el cine: “Me encantó ser la buena de la película”

Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

Juana Viale brilló con un impactante look y habló de la salud de Mirtha Legrand: “Se estiró la gripe”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la puerta del nido de los horneros puede cambiar de lado

Por qué la puerta del nido de los horneros puede cambiar de lado

Chernóbil y la madrugada que cambió la historia: las 7 lecciones que aprendió la ciencia

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

Aspiraciones salariales caen 7.87% en Panamá durante el primer trimestre