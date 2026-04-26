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Juana Viale brilló con un impactante look y habló de la salud de Mirtha Legrand: “Se estiró la gripe”

La nieta de la histórica conductora contó cómo se encuentra su abuela. Además, llamó la atención con un vestido de seda verde

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La nieta de la Chiqui habló del regreso de la vida a la televisión

Después de una nueva semana de especulaciones en torno a la salud de Mirtha Legrand, este sábado, su nieta Juana Viale volvió a tomar su lugar en su histórico programa. En ese marco, la actriz habló del estado de su abuela y confesó la tierna charla que compartieron días atrás.

En los primeros segundos de programa, tras la presentación de su locutora, Juana apareció ante las cámaras luciendo un vestido largo de satén en color verde esmeralda, de corte asimétrico y con un solo hombro descubierto. El diseño presentaba un drapeado en la parte superior y una banda ancha en la cintura, que definía su silueta. La falda era amplia y contaba con una abertura alta en la pierna izquierda. Además, Viale utilizaba sandalias de tacón negras con tiras finas. Su pelo estaba recogido en un peinado pulido, y el maquillaje resaltaba con tonos naturales y un acabado mate.

Otro sábado haciéndole el aguante a la abuela, que está muy bien pero necesitaba unos días más. Aquí estoy yo en su herencia. Les cuento, qué lindo mi vestido, es en crep, de seda verde, esmeralda, con un solo hombro tajo lateral, es muy bonito, es del señor Gabriel Lage, alta costura. ¿Qué colores tengo? Vino, verde botella y vino (risas)”, comenzó diciendo Viale en la apertura de su programa.

Ya una vez en la mesa, rodeada por sus invitados -Joaquín Levinton (músico), Gastón Edul (periodista deportivo), Maru Duffard (periodista política) y el Dr. Conrado Estol-, Juana volvió a referirse a su abuela: “Acá estoy, doctora también. Soy todo lo que es mi abuela, absolutamente”. Luego, la joven se refirió a la salud de la diva: “Bueno, segundo programa consecutivo que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solamente que se estiró la gripe, catarro que tiene. O sea, no pasa nada, de verdad. Estuve tomando el té con ella y eran las nueve de la noche el otro día y le dije: “Abue, yo me voy a descansar, no sé vos, pero me voy a dormir”. Está perfecta. Nada, nada alarmante”.

Juana en el programa de Mirtha 25 de abril
Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand en su programa televisivo mientras la diva atraviesa un cuadro viral leve (Prensa: La noche de Mirtha)
Juana en el programa de Mirtha 25 de abril
El elegante look de Juana Viale, con vestido de Gabriel Lage y sandalias Ferragamo, marcó la apertura del programa (Prensa: La noche de Mirtha)

Para cerrar, ante la consulta de Gastón Edul, Viale comentó: “Voy a confesar algo. Fui a tomar el té con ella y estaba vestida con robe de chambre, pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar. Otro nivel, estaba muy bien”.

Días atrás, tras la confirmación de que no estaría al frente de su programa, Legrand se pronunció sobre su estado de salud. En medio de la incertidumbre y de distintas versiones que comenzaron a circular, fue la propia Mirtha quien decidió aclarar la situación con un mensaje directo. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, escribió en su cuenta oficial, dejando en claro que la decisión responde exclusivamente a indicaciones profesionales.

Juana en el programa de Mirtha 25 de abril
Juana Viale junto a sus invitados
Juana en el programa de Mirtha 25 de abril
Juana Viale recibió a Jimena Monteverde en lugar de su abuela Mirtha Legrand

En ese mismo texto, la conductora explicó el origen de su cuadro: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”. Con esa frase, buscó desactivar cualquier especulación sobre una situación de mayor gravedad, aunque la prolongación del descanso generó inevitablemente nuevas preguntas.

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa siendo una figura central de la televisión, y cada uno de sus movimientos genera repercusión. Por eso, la confirmación de que no podrá retomar su agenda en el corto plazo impactó tanto en el público como en el ambiente artístico, donde su presencia sigue siendo sinónimo de vigencia y profesionalismo.

En el mismo mensaje, la conductora también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido: “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!”, cerró con su estilo inconfundible, una marca registrada que atraviesa generaciones.

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