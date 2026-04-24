Política

El Gobierno le respondió al Reino Unido y se tensiona la discusión por Malvinas: “Fueron, son y serán argentinas”

Javier Milei y Pablo Quirno defendieron la soberanía de las islas tras la versión de que Estados Unidos podría apoyar el reclamo, lo que generó una reacción de la administración británica

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El Presidente Milei toma juramento al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
Javier Milei y Pablo Quirno defendieron la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

En un contexto internacional marcado por nuevas tensiones diplomáticas en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei y el canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmaron este jueves la histórica posición del país respecto de sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

“Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, expresó Milei en la red social X, replicando un texto compartido por su funcionario.

El pronunciamiento, llegó tras recientes declaraciones de altos funcionarios británicos y versiones periodísticas que sugerían que Estados Unidos podría modificar su tradicional neutralidad sobre el conflicto y expresar algún tipo de apoyo al reclamo argentino.

En su comunicado, Quirno sostuvo que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Recordó que la ocupación británica de 1833 constituyó “un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”. El canciller subrayó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, mediante la Resolución 2065 (XX), instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de negociaciones bilaterales.

Quirno remarcó que ese llamado de la ONU fue reiterado por organismos multilaterales y regionales como el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la OEA, el Mercosur, la CELAC, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China. El mensaje reiteró así la posición argentina de que la comunidad internacional respalda la necesidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

Pablo Quirno defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas
Pablo Quirno defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El canciller rechazó expresamente la argumentación británica basada en el principio de libre determinación de los pueblos, señalando que “los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”. Desde la perspectiva argentina, “no resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte”, por lo que carece de validez el referéndum celebrado en las islas en 2013.

Es que más temprano, el vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, había manifestado: “Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido".

En otro tramo de su mensaje, Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, en particular la llamada “Decisión Final de Inversión” anunciada por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”. Advirtió que estas acciones buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas.

El canciller concluyó el mensaje reiterando la disposición de la Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para dar fin a la disputa y a la situación colonial, y agradeció el apoyo recibido de la comunidad internacional en defensa de la soberanía nacional sobre las islas y los espacios marítimos.

“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, concluye el mensaje de Quirno (Foto: EFE/Felipe Trueba)
“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, concluye el mensaje de Quirno (Foto: EFE/Felipe Trueba)

El pronunciamiento se produjo después de que versiones periodísticas sugirieran que la administración estadounidense estaría analizando —en el marco de la recomposición de la relación bilateral con la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei— un gesto político hacia el reclamo nacional, aunque sin confirmaciones oficiales por parte de Washington. En paralelo, funcionarios británicos reiteraron la posición histórica de Londres de considerar “resuelta” la cuestión de soberanía y de sostener el principio de autodeterminación para los isleños, lo que fue categóricamente rechazado por la diplomacia argentina.

Todo comenzó con un correo electrónico del Pentágono que fue filtrado y reproducido por la agencia de noticias Reuters. En el mismo, se mencionaba que, ante la negativa del Reino Unido a colaborar con Estados Unidos en la guerra en Irán, el gobierno del país norteamericano evalúa la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, en particular las Islas Malvinas.

El mensaje de Quirno, concluye: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.

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