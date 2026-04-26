Inauguran en la UCA el Instituto Papa Francisco con un homenaje al pontífice argentino fallecido en 2025

ARCHIVO - El papa Francisco durante una audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el 15 de mayo de 2019, en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini, archivo)

Bajo el lema “Francisco para siempre”, la Universidad Católica Argentina (UCA) realizará el lunes 27 de abril a las 17h el acto conmemorativo por el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio (21 de abril de 2025).

Participarán el arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, y el director del Instituto Papa Francisco, presbítero Fabián Báez.

Martín Guzmán, economista y exministro de Economía de la Nación, expondrá sobre Francisco y la reforma de la arquitectura financiera global, Informe Jubilar sobre la deuda. Luego, Jorge Triaca, economista y exministro de Trabajo de la Nación, se referirá al legado de Francisco en el mundo contemporáneo. La actividad contará con la moderación de Federico Mayol, periodista de Infobae.

Presentaciones musicales

Durante el acto conmemorativo se interpretarán la Misa criolla, de Ariel Ramírez y Félix Luna, Mi Buenos Aires querido, a cargo de Laura Munizaga (solista) y Rubén Slonimsky (bandoneón) y Solo le pido a Dios.

El Coro Padre Carlos Mugica del Barrio Mugica (Retiro) presentará La vida como viene, canción lema de los Hogares de Cristo inspirada en una frase del Papa Francisco. Nacido en la parroquia Cristo Obrero del Barrio Mugica, en el año 2000, este coro se consolidó, hasta la actualidad, con la mirada del Papa Francisco de recibir “la vida como viene”, acompañando a la comunidad mediante la música. Cada integrante del coro lleva adelante un compromiso social en las actividades que ofrece la parroquia Cristo Obrero a todo el barrio, como un legado recibido del Padre Carlos Mugica.

El papa Francisco durante un almuerzo solidario

Inauguración del Instituto Papa Francisco

La inauguración formal del Instituto Papa Francisco, dirigido por el presbítero Fabián Báez, es una de las mayores novedades institucionales de la UCA: el anuncio fue hecho el 16 de septiembre del año pasado en el acto de denominación del Campus Papa Francisco por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Originalmente concebido como una cátedra, en diciembre pasado se tomó la decisión de transformarlo en el Instituto Papa Francisco, que depende del rectorado. Como instituto, además de custodiar, estudiar y proyectar el magisterio del Papa Francisco, busca llegar a otros sectores por fuera de la Universidad, como colegios, universidades o sindicatos.

Muestra sobre el Papa Francisco en el Pabellón de las Bellas Artes

En el marco de la inauguración del Instituto Papa Francisco, el fotógrafo Enrique Cangas presenta su muestra fotográfica Francisco: servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo, en la que retrata los años de Jorge Mario Bergoglio, primero como arzobispo de Buenos Aires y luego como Sumo Pontífice.

Programa

Presentación y bienvenida.

“Misa criolla”, de Ariel Ramírez y Félix Luna - Gloria y credo

Palabras del rector Dr. Miguel Á. Schiavone.

Palabras del Padre Fabián Báez, director del Instituto Papa Francisco.

“Mi Buenos Aires querido”.

“El legado de Francisco en el mundo contemporáneo”. Expositor: Dr. Martín Guzmán (economista, exministro de Economía de la Nación) quien presentará “Francisco y la reforma de la arquitectura financiera. Informe Jubilar sobre la deuda”. Expositor: Dr. Jorge Triaca (economista, exministro de Trabajo de la Nación). Modera Federico Mayol, periodista de Infobae.

“La vida como viene”, canción lema de los Hogares de Cristo inspirada en una frase del Papa Francisco, por el Coro Padre Carlos Mugica del barrio Carlos Mugica.

Palabras finales del arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Mons. Jorge Ignacio García Cuerva.

Cierre: “Solo le pido a Dios”.

El acto tendrá lugar en el auditorio San Agustín, Av. Alicia M. de Justo 1300, Campus Papa Francisco, en la Ciudad de Buenos Aires.