Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

El líder de Turf habló del infarto que sufrió y contó por qué se había preocupado por su salud

A casi cinco meses de sufrir un infarto, y tras su regreso a los escenarios y a la televisión, Joaquín Levinton recordó en La Noche de Mirtha (eltrece) cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. En ese relato, el líder de Turf sorprendió al contar el aviso previo que había tenido a esa situación y la actividad física que había decido empezar para mejorar su salud.

Todo sucedió cuando Levinton contó su situación en una profunda charla con el doctor Conrado Estol: “En mi caso, lamentablemente, en marzo me había hecho el examen de colesterol y me dio alto. Y me dieron las pastillitas para el colesterol, ¿para qué? Porque eso, como dice él, muchas veces es genético. Entonces, yo genéticamente ya tengo eso alto. Mis padres también. Y empecé a tomar la pastilla, que son dos. Compré una vez, compré dos veces y a la tercera ya dije: ‘Bueno, esto es un presupuesto’. Me dio pocas ganas de gastar”.

Fue entonces cuando Conrado intervino y agregó: “Tiene razón Joaquín, pensá en Argentina, el ingreso de la gente, cuando vos sumás en la farmacia la pastilla de colesterol más la presión arterial, que mucha gente la tiene. Más si tenés que bajar de peso, estos medicamentos para bajar de peso, que son espectaculares, están revolucionando la medicina, pero tienen un costo alto, aunque haya una versión argentina mucho más barata. Y hay descuentos importantes y hasta los laboratorios te dan un descuento agregado. A pesar de todo eso, cuando en la farmacia llegás a la caja, la cifra es alta y eso es un problema”.

Fiel a su característico estilo, Joaquín afirmó: “Y ahí te da el primer infarto. Miro la cifra y empiezo”. Lejos del chiste, el especialista agregó: “No, pero aclarémoslo para la gente. No, no. Dejaste de comprar y vino el infarto”.

La confesión de Joaquín Levinton: el consejo médico que ignoró y su inesperada reacción

Con la idea de profundizar más en su situación, el cantante expresó ante la mesa: “Y en realidad no dejé de comprar para ahorrar, ¿eh? Sino dejé de comprar porque me surgió otro problema, que es que quería mejorar mi estado físico y por primera vez decidí ir a pilates. Cuando yo odio hacer actividades que favorezcan el físico. Estaba yo y cuatro señoras de noventa años”.

Fue entonces cuando Juana Viale subrayó: “Y ellas tenían más elasticidad que vos”. Levinton retrató con crudeza aquella situación: “Más es poco. Yo no llegué ni a acostarme en la cama, porque eran unas camas de madera. Pero al costado es una caja de madera. La agarro y hago: ¡ah! [risas] Y me quedé...No llegué ni a probar cómo es pilates. [risas] Y yo estaba bien, ¿entendés? Quedé rígido. Y ahí tuve que empezar una carrera... terrible cuesta arriba para poder sacarme el dolor de la ciática”.

Para cerrar la charla, Estol indicó: “El ejercicio probablemente es lo único que rejuvenece a un cuerpo humano. Y el indicador más fuerte, podemos ponernos cuarenta cosas que has escuchado en las redes sociales. El indicador más fuerte que predice si a vos te va a pasar algo o no es tu estado cardiorrespiratorio, ¿qué es eso? Es lo que se llama VO2 max, que es la capacidad de consumir volumen de oxígeno, consumido máximo. A los setenta años ya perdiste cuarenta o cincuenta por ciento. Es una evaluación deportológica”.

Joaquín Levinton confiesa cómo percibe la imagen que le devuelve el espejo hoy: "Soy enano y gordo"

A principios de marzo, Levinton sorprendió a sus seguidores, en una entrevista en El Buscador, canal de YouTube de Hispa, al contar cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años. El artista compartió una anécdota sobre cómo utiliza sus fotos antiguas en el presente: “A veces cuando estoy con una chica le digo: ‘Mirá’ y le muestro una foto de joven. ‘Mirá la foto, mirá la foto’. Me la acerco así. ‘Seguí mirando acá. Listo, quedate ahí. Cerrá los ojos. Cerralos muy bien’”. Añadió que contempla a ese joven de las fotos como si fuera alguien ajeno: “Yo veo, lo veo a ese como si fuese otro. No, yo no”.

Cuando se refirió a su relación con los espejos, Levinton confesó en El Buscador de Hispa que no lo entusiasma mirarse ni escuchar su propia música. “Ni me gusta verme a mí ni me gusta que pongan la música mía. Me da fiaca. La verdad que era lindísimo. Era hermoso de joven”, declaró, evocando con nostalgia su imagen pasada.

Durante la conversación, Levinton reflexionó sobre cómo el tiempo y la tecnología han archivado cada etapa de su vida. “Está todo, toda mi vida ahí en, en YouTube. Básicamente. Si yo con la música empecé a los diecisiete y de, y antes de los diecisiete no hay mucha vi… no hay mucho”, relató.

Al preguntársele qué edad siente actualmente, respondió: “Treinta y siete”. Luego aclaró, con humor, que esa percepción cambió recientemente: “Porque maduré. Porque tenía veinticuatro… Hasta hace dos años, veinticuatro”.