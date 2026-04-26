Panamá

Aspiraciones salariales caen 7.87% en Panamá durante el primer trimestre

Marzo cerró como el mes con el nivel más bajo de remuneración solicitada en el periodo analizado.

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Una persona sostiene varios billetes de dólar estadounidense, incluyendo de uno y veinte dólares, frente a una calculadora y billetes dispersos
El salario promedio requerido en marzo se ubicó en $984, el nivel más bajo del trimestre. (Reuters)

Las aspiraciones salariales en Panamá registraron una caída acumulada de 7.87% durante el primer trimestre de 2026, en un contexto donde el mercado laboral refleja señales de ajuste en las expectativas de los trabajadores.

El salario promedio requerido se ubicó en $984 en marzo, consolidando una tendencia descendente que se ha mantenido desde enero y que marca el nivel más bajo desde que se mide este indicador.

El informe del mercado laboral correspondiente a marzo evidencia que, aunque enero inició con una aspiración salarial promedio de $1,011, seguida por febrero con $994, el descenso progresivo llevó a marzo a cerrar con una caída mensual de 0.99% y una reducción interanual de 5.21%.

Este comportamiento refleja un ajuste en las expectativas de los postulantes frente a las condiciones actuales del mercado laboral.

El análisis por nivel de experiencia muestra diferencias marcadas. En marzo, los puestos de jefe o supervisor registraron un salario promedio de $1,303, mientras que las posiciones semi senior y senior alcanzaron $1,017, y el segmento junior se ubicó en $745.

Todos los niveles presentaron disminuciones en comparación con el mes anterior, lo que confirma que la tendencia a la baja es transversal en el mercado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La brecha salarial por género se ubicó en 5.31% a favor de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha salarial por género se mantiene como otro de los elementos relevantes del informe. En marzo, el salario requerido por los hombres se situó en $1,010, mientras que el de las mujeres fue de $959, lo que representa una diferencia de 5.31% a favor de los varones.

Este indicador, aunque menor que en enero, evidencia que persisten desafíos en materia de equidad dentro del mercado laboral panameño.

A nivel sectorial, las diferencias también son notorias. En el segmento junior, áreas como Recursos Humanos registraron los salarios más altos con $793, mientras que el sector Otros presentó los niveles más bajos con $717.

En contraste, dentro de las posiciones senior, el área de Tecnología y Sistemas alcanzó $1,143, mientras que el sector Otros se ubicó en $869, mostrando disparidades significativas entre industrias.

El comportamiento mensual también revela caídas en la mayoría de las áreas. En marzo, el segmento junior registró una variación de -0.84%, mientras que en posiciones senior la disminución fue de -1.15%, con sectores como Recursos Humanos cayendo hasta 10.27% en el mes.

Estas cifras reflejan una presión generalizada sobre las expectativas salariales en distintos niveles de experiencia.

En cuanto a los extremos salariales, el informe identifica diferencias relevantes entre posiciones. Durante el trimestre, los salarios más altos se registraron en áreas como Infraestructura con hasta $3,000 en niveles de supervisión, mientras que los más bajos se ubicaron en puestos como Mantenimiento y Limpieza con $637 en el segmento junior.

Esta brecha evidencia la segmentación del mercado laboral según especialización y nivel técnico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Infraestructura concentra los salarios más altos en niveles de supervisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también destaca que los sectores de Ventas y Comercial lideran tanto en la oferta de empleo como en las postulaciones, con participaciones de 14.43% y 10.50% respectivamente en avisos, lo que refleja una alta demanda en áreas vinculadas a la actividad comercial. Esta dinámica confirma la importancia de estos sectores dentro de la estructura del mercado laboral panameño.

A nivel demográfico, los jóvenes también muestran un comportamiento particular. El grupo de 18 a 24 años representa el 18.35% de las postulaciones, con un salario promedio requerido de $735, lo que evidencia una brecha significativa frente al promedio general del mercado. Este segmento continúa siendo uno de los más activos en la búsqueda de empleo, aunque con expectativas salariales más bajas.

El comportamiento del primer trimestre confirma una tendencia clara: aunque el mercado laboral mantiene movimiento en términos de oferta y demanda, las aspiraciones salariales están ajustándose a la baja.

Este escenario plantea un desafío para el equilibrio entre expectativas de los trabajadores y condiciones del mercado, en un entorno donde la presión económica y la dinámica del empleo continúan marcando el rumbo de las remuneraciones en Panamá.

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