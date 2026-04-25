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Tras el empate de Estudiantes, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura: los posibles rivales de Boca y River en los playoffs

El Pincha abrió la jornada con un 0-0 ante Talleres y se mantiene como único puntero de la Zona A

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El partido correspondió a la fecha 16
Estudiantes de La Plata y Talleres empataron 0-0 en UNO (Crédito: Fotobaires)

El inicio de la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 comenzó a marcar el rumbo de los clasificados a los octavos de final. Mientras algunos equipos ya sacaron su boleto a los playoffs, además de pelear por las primeras ubicaciones de la tabla anual, ambas zonas tienen a varios cuadros peleando por un lugar en los puestos de clasificación a la fase final.

El sábado, la agenda se abrió con el choque sin goles entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. La igualdad en UNO le permitió al Pincha quedar como único puntero de la Zona A, pero podría perder el liderazgo en esta jornada. La continuidad está a cargo de Sarmiento frente a Tigre en Junín y el día se cerrará en el Estadio Monumental con el enfrentamiento entre River Plate y Aldosivi de Mar del Plata.

La fecha se abrió el día jueves con la goleada de Boca Juniors por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela. El Xeneize de Claudio Úbeda, además de que se aseguró un lugar en los playoffs, escaló hasta el segundo lugar de la Zona A con 27 unidades.

El viernes inició con la sorpresiva victoria de Deportivo Riestra ante Independiente en el estadio Guillermo Laza, ya que el Malevo no había ganado en sus 14 presentaciones anteriores. En contraposición, el Rojo deberá jugarse su clasificación a la siguiente instancia ante San Lorenzo como visitante.

Rosario Central se impuso 2-1 ante el colista Estudiantes de Río Cuarto y aseguró su lugar en octavos de final. Además, Lanús no pudo con Central Córdoba en el Sur e igualó sin goles, pero el punto le sirvió para clasificar. En tanto que en Vicente López, San Lorenzo obtuvo un triunfo vital ante Platense que lo deja muy cerca de lograr el objetivo. Por su parte, Racing repartió puntos con Barracas Central en Avellaneda.

La programación del domingo ofrecerá una serie de partidos desde las 15:00, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia de Mendoza. A las 17:30, Newell’s enfrentará a Instituto, mientras Belgrano hará lo propio con Gimnasia de La Plata. El último turno será para Atlético Tucumán y Banfield a las 20:00. La fecha concluirá el lunes con dos encuentros: Vélez contra Unión a las 18:45 y Huracán recibirá a Argentinos Juniors a las 21:00.

Estos serían los cruces del playoff en el Torneo Apertura

  • Estudiantes vs. Racing
  • Boca Juniors vs. Barracas Central
  • Vélez vs. Huracán
  • Talleres vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • River Plate vs. San Lorenzo
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Independiente Rivadavia vs. Unión

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 23 de abril

Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

Viernes 24 de abril

Deportivo Riestra 2-0 Independiente

Lanús 0-0 Central Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central

Racing 1-1 Barracas Central

Platense 0-1 San Lorenzo

Sábado 25 de abril

Estudiantes de La Plata 0-0 Talleres de Córdoba

EN JUEGO: Sarmiento - Tigre

21.30: River Plate - Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00: Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza

17.30: Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata

17.30: Newell´s - Instituto de Córdoba

20.00: Atlético Tucumán - Banfield

Lunes 27 de abril

18.45: Vélez - Unión

21.00: Huracán - Argentinos Juniors

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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