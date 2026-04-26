Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

Guatemala impidió el ingreso de 432 extranjeros de diversas nacionalidades entre enero y abril de 2026, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del 1 de enero al 15 de abril de 2026, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó que 432 personas extranjeras de distintas nacionalidades no lograron ingresar a Guatemala. Según la información oficial, la inadmisión se debió a que no reunían los requisitos exigidos para entrar al país centroamericano de manera legal.

El informe de la institución, publicado en su portal web, indica que Colombia encabezó la lista de nacionalidades con 251 ciudadanos rechazados. Por su parte, le siguen Perú, con 115 casos, China y Brasil con 19 cada uno, y Vietnam con 9 personas inadmitidas. Además, se documentaron rechazos de nacionales provenientes de Estados Unidos (4), México (4), Kenia (1), Líbano (1), Mongolia (1), entre otras naciones.

Marzo fue el mes con la cifra más alta, con 170 inadmisiones registradas por la institución.

Colombia lideró las estadísticas de inadmisiones en Guatemala durante el primer trimestre de 2026, seguido por Perú, China, Brasil y Vietnam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales razones la ausencia de pasaporte, el uso de visas falsificadas, la presentación de documentos de procedencia dudosa, la existencia de alertas internacionales y los antecedentes por delitos graves. Todo ello, tomando en cuenta la legislación migratoria guatemalteca.

De los 432 inadmitidos, el 71.53% (309) corresponde a hombres. mientras que el restante 28.47% (123) fueron mujeres.

Según estadísticas oficiales del IGM, durante todo el año 2025 se impidió el ingreso a 1,282 extranjeros, en su mayoría colombianos (805). Mientras que, durante todo el 2024, la cifra ascendió hasta 4,010 personas inadmitidas en territorio guatemalteco. La entidad migratoria remarcó que los controles buscan preservar la seguridad nacional y el cumplimiento de la normativa internacional.

Número de extranjeros atendidos

El control migratorio en Guatemala no solo implica la inadmisión de extranjeros en los puntos fronterizos, sino que también incluye la asistencia a migrantes en situación de vulnerabilidad. En el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros (CAMEX), ubicado en la zona cinco de la capital, se brindó apoyo de retorno a 197 migrantes en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026.

Guatemala otorgó apoyo de retorno a 197 migrantes vulnerables, mayormente de Honduras, El Salvador y Venezuela. (Cortesía: Prensa Latina)

Cabe señalar que la mayoría de las personas asistidas provenía de Honduras (81), El Salvador (62) y Venezuela (15).

En cuanto a su categoría, las autoridades guatemaltecas asistieron a 97.45% adultos (421). Mientras que el 2.55% restante (11) fueron niños, niñas y adolescentes.

La colaboración permanente con autoridades de otros países y organismos internacionales son claves para fortalecer los mecanismos de verificación documental y respuesta ante alertas internacionales.

El flujo de migrantes en tránsito por Guatemala continúa representando un desafío regional. Organismos internacionales han alertado sobre el aumento de personas que buscan alcanzar el territorio estadounidense desde Sudamérica y Centroamérica. En ese contexto, la asistencia prestada por el CAMEX resulta esencial para garantizar los derechos humanos de quienes requieren apoyo durante su paso por el país.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, las cifras de inadmisión y asistencia a migrantes reflejan los retos que enfrenta el país en materia de control fronterizo y atención humanitaria. El organismo reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la gestión migratoria.