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9 frases de Coudet luego del triunfo de River: del “quieren convencer a la gente que no jugamos bien” a “esto era Vietnam”

El entrenador analizó el partido ante Aldosivi y dejó algunas frases contundentes en la conferencia de prensa

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Eduardo Coudet realizó su habitual conferencia de prensa en el estadio Monumental luego de la victoria por 3-1 de River Plate frente a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. “Me voy con buenas sensaciones. Podríamos haberlo asegurado antes, tuvimos muchas situaciones y nos empataron en el único tiro al arco. Nos hicieron el gol en un centro, pero lo fuimos a buscar con paciencia para generar y llegamos de buena manera, sobre todo en el segundo gol”, comenzó el técnico.

“Me parece que el contexto es bueno y quiero agradecerle a la gente que nos empuja a lo loco cuando tenemos mucha gente joven en cancha. En líneas generales hicimos un buen partido. River parece que nunca juega bien, quieren convencer a la gente de eso. Tuvimos 23 tiros al arco, la posesión de la pelota, la intención está y seguimos ganando", continuó el Chacho en su análisis.

Luego, el entrenador tuvo un intercambio con un periodista y le preguntó: “¿Pensás que no hay una mejora en el equipo desde que llegamos? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo se evalúa la mejora? Para que digan que River juega bien parece que hay que llenar todos los casilleros, pero no engañen a la gente. Disfruten, que ganando se hace más fácil. Cuando me tocó llegar, el escenario estaba bastante jodido. Seguimos buscando las cosas que este club te pide. Estamos en buen camino, faltan cosas, pero qué es que River juegue bien. Mirá el recambio y cómo se sostuvo el equipo y la manera de jugar".

“Quiero resaltar el mensaje positivo porque se nos presentan dificultades y también las resolvemos. Vamos revirtiendo situaciones, pero es un proceso. Me encantaría decirte en 15 días que somos el Dream Team, pero ustedes vieron lo que era esto y lo que es hoy. Sé a dónde vamos, pero sé de dónde venimos. Ya vamos a jugar mejor, es un proceso. Hay que seguir y ojalá que sigamos ganando", remarcó el Chacho ante los medios.

*El análisis del Chacho Coudet tras la victoria ante Aldosivi

En otra de sus frases, Coudet hizo hincapié en las exigencias del público con el equipo y el ex DT del Alavés dio un ejemplo: “Justó entré y estaba la tele prendida y decían: ‘River no gustó’. Somos realistas de lo que podemos generar. No gustamos nunca, los demás gustan más con menos. Por eso digo que sé a dónde vamos. Hoy River fue un claro ganador, es mérito del rival el gol y tenemos que dar más para llenar el paladar de nuestra gente, que es diferente. Veo que el grupo está con más confianza y que vamos a estar mejor".

OTRAS FRASES DE COUDET:

- “River está para pelear el torneo. No evado la responsabilidad. tenemos que pelear el torneo”.

-“Siempre podemos mejorar, el tema es que cuando habíamos conseguido una dinámica de juego se nos cae uno o se nos cae otro. Fausto (Vera) no está, Driussi tampoco y no es poco. Tenemos que recuperarnos. Quiero seguir creciendo día a día. Se nos presentan dificultades día a día y ustedes la ven”.

- “Me parece que nos tenemos que defender un poco más porque acusé el golpe del otro día. El duelo hay que hacerlo, pero dicen que River no gustó. Debemos ser el equipo que más patea al arco”.

- “Esto era Vietnam. Vuelvo a decir lo del proceso. Yo no soy un genio. Se tuvo que ir Marcelo (Gallardo) porque no se le dieron los resultados, que es el más ganador del club. Cuando las dinámicas no son positivas es difícil. Lo estamos llevando muy bien, a River hay que conocerlo. Vamos a estar bien cuando el Monumental te aplauda todo el partido y vamos a estar re bien cuando en la San Martín se pongan de pie. Tengo muy claro donde estoy y estoy contento”.

- Sobre la adaptación de Mastantuono en el Real Madrid: “Acá lo esperamos con los brazos abiertos si quiere venir. Es un fútbol diferente, no creo que no se haya adaptado, lo hizo de buena forma, pero tiene una competencia interna fuerte. Es un chico de 18 años. River te hace perder la noción de todo, como por ejemplo lo de Ian (Subiabre). Acá a los chicos nunca se los tocaron, yo estoy para poner la cabeza, pero ese murmullo con un chico de 19 años... Siempre quiero que le vaya bien a los jóvenes”.

El próximo desafío del Millonario será en condición de visitante ante Bragantino, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, programado para el jueves 30 de abril. Este encuentro llega tras un empate 1-1 frente a Blooming y una victoria por la mínima diferencia sobre Carabobo en el Monumental. En cuanto al torneo local restará recuperar la novena jornada frente a Atlético Tucumán, para definir puestos de cara a los playoffs.

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