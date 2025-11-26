Mick Jagger a los 82 años: entrena seis días por semana, sigue una dieta orgánica y practica mindfulness

La disciplina física y la constancia permiten a Mick Jagger mantener una vitalidad excepcional a los 82 años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ver a Mick Jagger en acción, cantando y bailando arriba del escenario, no solo causa admiración y placer, sino también curiosidad: ¿Cómo lo logra con 82 años?

La disciplina física y la constancia han sido los pilares que han permitido a Mick Jagger mantener una vitalidad inusual a esa edad. El cantante es padre de ocho hijos y actualmente está comprometido con la ex estrella del ballet Melanie Hamrick, de 38 años.

El líder de los Rolling Stones, lejos de los excesos que marcaron su juventud, cambió su vida en los últimos 20 años en torno a una rutina de bienestar que desafía el paso del tiempo y lo mantienen vigente como rocker arriba del escenario.

El líder de los Rolling Stones adoptó una rutina de entrenamiento que incluye natación, kickboxing, ciclismo, ballet, yoga y pilates (REUTERS/Mario Anzuoni)

El propio Jagger reconoció la magnitud de ese cambio: “Paré de festejar, paré de tomar drogas, de beber y todo eso: Ya he cambiado mi estilo de vida para acostumbrarme al hecho de que tengo que hacer esto: ir al escenario y actuar”, confesó el cantante en el libro Pacto con el diablo, de Isadora Puiggené.

“Parar la marcha en el momento adecuado es crucial. Jagger lo supo hacer”, reflexionó la autora. Esta decisión marcó el inicio de una etapa en la que la salud y la preparación física se convirtieron en prioridades absolutas.

En la actualidad, entrena 2 a 3 horas a diario, combina distintas disciplinas deportivas, sigue una dieta similar a la de un atleta de alto rendimiento y practica el mindfulness. Se trata de una técnica basada en la respiración, que ayuda a la mente a focalizarse en el momento presente.

Cuál es su dieta y entrenamiento

La regularidad en el ejercicio es la clave de la preparación física de Mick Jagger

La alimentación ocupa un lugar central en su estrategia. Inspirado por Jo Wood, ex mujer del bajista de los Stones Ronnie Wood que le enseñó los beneficios de una alimentación orgánica y la dieta mediterránea.

¿Qué come Mick Jagger para mantenerse en tan buena forma a los 82 años? “Pues el cantante de los Rolling Stones es muy fan de la palta, que la come a diario. Compra productos ecológicos y apuesta por el arroz y pastas integrales. Infusiones con ginseng, gingko biloba y aceite de hígado de bacalao. Las legumbres, el pollo y el pescado son sus fuentes de proteína y cuando se trata de grasas saludables, el aceite de oliva virgen extra”, dijo la escritora.

La alimentación de Mick Jagger se basa en la dieta mediterránea y prioriza alimentoa orgánicos, proteínas magras y grasas saludables, como la de la palta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo ha manifestado en diversas ocasiones, es ‘adicto’ al aguacate, un superalimento que disminuye la inflamación de las articulaciones y estabiliza el ritmo cardiaco”, escribió Puiggené en Pacto con el diablo.

Este estilo de alimentación es propio de la dieta mediterránea, que demostró innumerables beneficios para la salud y la longevidad. Numerosas instituciones y expertos en nutrición subrayan los beneficios de este plan alimentario, que se apoya en tradiciones culinarias milenarias y en el vínculo comunitario que rodea la comida, muy visible en países mediterráneos como Italia, España y Grecia.

Estudios científicos vinculan la dieta mediterránea con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y síndrome metabólico. Desde Harvard afirman que, además de proteger la salud cardiovascular, esta dieta contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, el colesterol y los triglicéridos.

El cantante es padre de ocho hijos y actualmente está comprometido con la ex estrella del ballet Melanie Hamrick

Además, el cantante practica un principio japonés: “Mick Jagger cuida mucho su alimentación y no se atiborra [como los japoneses practicando su hara hachi bu]. Y otro secreto que comparte con los centenarios de Okinawa es mantenerse siempre activo”, explicó Puiggené en el mismo libro.

El Hara Hachi Bu. Es una práctica que consiste en comer solo hasta alcanzar el 80% de la capacidad estomacal, dejando una ligera sensación de hambre para la siguiente comida. No solo favorece el control del peso, sino que también se vincula con una mayor longevidad.

Candy Jacquelin (MN 10780), nutricionista ayurveda y funcional en Halitus Instituto Médico, explicó a Infobae que es una práctica de moderación consciente que frena el automatismo de comer hasta sentirse “lleno”.

También Jagger sabe qué no hay que comer para tener buena salud. Limita absolutamente la ingesta de azúcares, grasas saturadas y alimentos procesados y las carnes rojas.

Mick Jagger corre 12 kilómetros diarios. Son conocidos los beneficios físicos y mentales del running (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia de cantar y bailar durante dos horas de concierto, especialmente con más de ochenta años, requiere una preparación física excepcional. Para Jagger, la clave reside en la disciplina heredada de su padre y en la constancia de su rutina.

El entrenamiento de Jagger, guiado por el noruego Torje Eike, abarca una variedad de disciplinas. “Mick corre 12 kilómetros diarios y para mantener la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, hace también ballet, yoga y pilates”, escribió Isadora Puiggené.

El propio músico lo resume así: “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco”, afirmó Jagger. “Entreno para ganar resistencia”.

La rutina se complementa con ejercicios de calistenia y ensayos adicionales. El movimiento es una constante en su vida, pero no es el único factor que explica su longevidad.

El descanso y una mentalidad positiva completan el plan de longevidad de Mick Jagger, junto a la actividad física y la alimentación saludable (© Mega/The Grosby Group)

Jagger se somete regularmente a exámenes médicos, y cuenta con su masajista personal, que viaja con él a las giras y lo ayuda a prepararse dos horas antes de cada show.

“Y baila, que bailar es un deporte super completo y que ayuda al equilibrio y la coordinación, por lo que hace trabajar la mente también. El baile, además, aporta bienestar mental”, dijo Puiggené en Men´s Health.

A estos pilares, el cantante suma el descanso y una mentalidad positiva como elementos esenciales de su sorprendente estado físico y mental.

Tampoco se puede desdeñar el factor genético: el padre de Mick fue gimnasta, profesor de educación física, que practicó deportes hasta pasados los ochenta años y que murió a los 93.