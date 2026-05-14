Emoción en Tucumán: la encontraron en la pileta con principio de ahogamiento y cuatro meses después recibió el alta

La menor se encontraba en el Hospital Eva Perón.

Momentos de emoción y alegría se vivieron en la provincia de Tucumán en las últimas horas, cuando una nena de un año que sobrevivió a un ahogamiento en una pileta fue dada de alta en el hospital, tras meses de internación.

La menor, identificada como Samantha, había sido internada de urgencia en enero luego de sufrir un grave accidente en la localidad de Carbón Pozo. Según reconstruyó La Gaceta, había estado desaparecida durante alrededor de media hora hasta que fue encontrada dentro de una pileta pelopincho.

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Tras el hallazgo, fue trasladada al Hospital del Niño Jesús, donde permaneció en terapia intensiva con un cuadro delicado y pronóstico reservado. El diagnóstico era principio de ahogamiento.

En ese momento, la directora del centro de salud, Inés Gramajo, había advertido sobre la gravedad de la situación. “La paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica”, señaló la médica al medio local.

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La profesional también explicó que, al momento del accidente, la nena estaba al cuidado de un vecino en la casa donde ocurrió el hecho.

Con el correr de las semanas, Samantha mostró una evolución favorable gracias a la atención médica y a los cuidados especializados. Finalmente, en las últimas horas obtuvo el alta del hospital Eva Perón, aunque continuará con controles ambulatorios en el Hospital de Niños.

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Según informó el medio tucumano, la despedida estuvo acompañada por familiares y trabajadores del establecimiento, quienes prepararon carteles y papel picado para celebrar la recuperación de la menor.