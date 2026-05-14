El momento en que estalla uno de los drones rusos que asolaron Ucrania otra vez: tres muertos y diez desaparecidos bajo los escombros

El momento del mortífero ataque ruso contra Kiev

Rusia lanzó en la madrugada del jueves un ataque masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev que mató al menos a tres personas, hirió a otras 33 y provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial en el que los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros, según autoridades locales.

Vecinos huyen con su perro de un edificio residencial dañado por el ataque ruso con drones y misiles en Shchaslyve, en las afueras de Kiev, para evitar la caída de fragmentos de vidrio, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus defensas antiaéreas derribaron o bloquearon 693 objetivos durante la noche, entre ellos 41 misiles y 652 drones de distintos tipos en todo el país. Quince misiles y 23 drones lograron impactos directos en 24 lugares, mientras que los restos de los aparatos derribados cayeron en otros 18, precisó la institución.

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Rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio residencial derrumbado tras un ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El edificio más afectado, un inmueble residencial de varios pisos en el distrito de Darnytsia, sufrió un colapso parcial que dejó a varias personas sepultadas. Los servicios de emergencia reportaron en Telegram que 28 personas habían sido rescatadas con vida, aunque el ministro del Interior, Ihor Klymenko, señaló que diez personas del edificio continuaban desaparecidas.

Rescatistas evacúan a una herida en camilla desde un edificio residencial dañado por un ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Imágenes de Reuters mostraron a rescatistas retirando un cuerpo en camilla entre una grúa que levantaba bloques de escombros y excavadoras trabajando en el lugar.

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Rescatistas trasladan el cuerpo de una víctima recuperada entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por el ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Desde la vereda de enfrente, la cafetería Kaviarnia difundió imágenes de su circuito cerrado de televisión que captaron el momento exacto de la explosión.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, precisó que 18 apartamentos quedaron destruidos. En la margen izquierda de la ciudad se registraron además cortes en el suministro de agua, agregó.

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Vista de los daños en un edificio residencial alcanzado por el ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, reportó daños en seis distritos de Kiev e indicó que Moscú atacó con misiles balísticos y drones. En el distrito de Dnieper, un dron impactó el techo de un edificio residencial de cinco plantas; otro inmueble en el distrito de Dniprovskyi también resultó dañado.

Bomberos trabajan en un edificio residencial dañado por el ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Un vecino es evacuado del edificio residencial que colapsó parcialmente tras el ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El ataque nocturno se produjo horas después de un inusual operativo masivo con drones a plena luz del día que dejó al menos seis muertos, según el presidente Volodimir Zelensky. Ese episodio, que incluyó unos 800 drones y alcanzó cerca de 20 regiones del país, estuvo entre los más prolongados del conflicto. Zelensky afirmó que el objetivo era causar el mayor “dolor y aflicción” posible. Desde el inicio del operativo el miércoles, Moscú ha utilizado más de 1.560 drones contra ciudades y comunidades ucranianas, según el mandatario.

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Un vecino retira vidrios rotos en un edificio residencial dañado por el ataque ruso con drones y misiles en Shchaslyve, en las afueras de Kiev, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

Zelensky calificó el bombardeo como una señal inequívoca de las intenciones de Rusia. “Estas definitivamente no son las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin”, afirmó, e instó a sus aliados a no guardar silencio y a seguir apoyando las defensas antiaéreas de Ucrania.

Las ciudades de Kremenchuk, Bila Tserkva, Kharkiv, Sumy y Odesa también fueron alcanzadas por misiles balísticos y de crucero, añadió Tkachenko.

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Un bombero trabaja frente a un incendio declarado junto al edificio residencial que colapsó parcialmente tras el ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev, el 14 de mayo de 2026. (REUTERS/Thomas Peter)

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, vinculó el ataque a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China para una cumbre con Xi Jinping. “Justo en el momento en que los líderes de los países más poderosos se reúnen en Beijing y el mundo espera paz, Putin lanzó cientos de drones y misiles contra la capital de Ucrania”, escribió Sybiha en Telegram.

El canciller reclamó que no se generen “ilusiones” sobre el fin de la guerra y sostuvo que solo la presión internacional sobre Moscú puede detener la ofensiva. Tanto Trump como Putin han sugerido en días recientes que un acuerdo de paz podría estar cerca, pero Moscú y Kiev mantienen posiciones mutuamente excluyentes sobre cuestiones centrales, como el control del territorio ucraniano ocupado y las garantías de seguridad para disuadir futuras invasiones.

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