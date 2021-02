Free Fire anunció su colaboración con el animé Attack on Titan

(Foto: Twitter)

A Free Fire no le alcanzó con ser el videojuego mobile más descargado de 2020, por lo que esta semana anunció una nueva colaboración con una de la franquicias más populares de manga y animé: Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

El estudio Garena y la compañía Kodansha formaron un acuerdo para incorporar elementos del animé japonés en el popular videojuego en un evento especial que se celebrará en marzo. Se confirmarán más detalles el mes que viene, pero el comunicado oficial anticipa: “Los fans de Attack on Titan pueden esperar lanzarse a la batalla con los colores de la Legión de Reconocimiento, así como con aspectos inspirados en los temibles Titanes devoradores de hombres. También habrá otros contenidos exclusivos de la colaboración, incluidos aspectos de armas y otros objetos coleccionables del juego”.

Durante 2020, Free Fire contó con una gran variedad de eventos de temporada que atrajeron tanto a jugadores expertos como novatos. Sin embargo, las iniciativas más efectivas a la hora de agrandar las filas de jugadores fueron aquellas colaboraciones con franquicias y personalidades extremadamente populares.

Free Fire cuenta con una gran cantidad de eventos temáticos a lo largo del año

En septiembre se llevó adelante un evento especial en colaboración con Netflix e inspirado en La Casa de Papel. No sólo se sumaron aspectos de personajes, armas y otros elementos cosméticos, sino que también se incorporó un modo de juego especial para la ocasión. Poco después, el título también realizó una colaboración con el futbolista Cristiano Ronaldo, que formó parte del juego como personaje, entre otras novedades.

Ahora, Free Fire no hizo más que anunciar la colaboración con Attack On Titan, pero fue más que suficiente para que los fans de ambas producciones estallaran en redes sociales con enormes expectativas sobre lo que está por venir.

Actualmente, el animé se encuentra transitando su temporada final con un nuevo episodio cada domingo. La historia que comenzó en la TV japonesa en 2013 llegará a su fin durante 2021 a pesar de que el manga en el que está inspirada todavía no concluyó. Plataformas como Crunchyroll y Hulu, que emiten la serie fuera de Japón pocas horas después, sufren problemas de servidores semana a semana a la hora de compartir el nuevo episodio debido a la enorme cantidad de usuarios intentando ponerse al día con el show. Con estos datos, está claro que la decisión de Garena no podía haber sido más acertada.

La colaboración entre La Casa de Papel y Free Fire fue una de las más populares de 2020 (Foto: Garena)

Según el informe de la industria mobile realizado por la consultora App Annie, Free Fire no sólo fue el videojuego más descargado a nivel mundial durante 2020, sino que también llegó a formar parte de los cinco títulos con más alto promedio de usuarios activos mensuales gracias a sus eventos periódicos. El popular battle royale fue el que más dinero recaudó en el mercado Argentino gracias a su sistema de compras dentro del juego y también estuvo entre los diez que más recaudaron a nivel mundial.

Es cierto que 2020 fue un año atípico que empujó a un crecimiento sin precedentes en la industria de los videojuegos, pero está claro que Garena apostará por más eventos y colaboraciones durante 2021 ahora que probaron ser una gran herramienta tanto para conseguir nuevos jugadores como para recaudar sumas extraordinarias de dinero.

Habrá que seguir esperando algunas semanas más para conocer exactamente qué elementos sumará el cruce entre Free Fire y Attack on Titan, pero con ambos productos en sus picos de popularidad, no hay mejor momento para ver ambas franquicias juntas en acción. Mientras tanto, el título seguramente contará con otros eventos de temporada acordes a diferentes festividades que se celebran en todo el mundo, elemento que se volvió la norma en la mayoría de los videojuegos que se mantienen activos con actualizaciones regulares.

