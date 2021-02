La Nintendo Switch es una de las grandes ganadoras del 2020 y rozó las 80 millones de consolas vendidas

El contexto que marcó la pandemia se convirtió en un escenario de crecimiento para la industria del gaming y los balances de los diferentes actores dan cuenta de esa tendencia. Nintendo dio a conocer su informe financiero del último trimestre del 2020 y la Switch acumuló alrededor de 80 millones de unidades vendidas hasta ese período, a casi cuatro años de su lanzamiento. 66 millones corresponden a la versión estándar y 13 millones a la versión Lite.

Según el reporte, que recopila datos desde octubre a diciembre del año pasado, solo en los últimos tres meses del 2020 se vendieron más de 11 millones de unidades. Este número representa un aumento del 7%, si se lo compara con el mismo período del 2019. Si se consideran las ventas desde marzo, ese número asciende a 24,1 millones de consolas, con un crecimiento del 36% interanual.

Con estos números superó a las Nintendo 3DS y 2DS. De esta forma, la Switch se ubicó quinta en el ránking de consolas más vendidas en la historia de la empresa, quedando muy cerca de subir un puesto más. Y esto lo hizo con menos de cuatro años de presencia en el mercado. Las cuatro primeras son Nintendo DS con 154 millones de copias, Game Boy 118,7 millones, Nintendo Wii con 101,6 millones, y la Game Boy Advance, 81,5 millones.

Animal Crossing: New Horizons - Novedades de febrero

Si la tendencia de ventas se sostiene, Switch también va a entrar en el top 10 de las consolas más vendidas de toda la historia y a lo largo de toda la industria del gaming. La última en ese ránking es la PSP de Sony, con alrededor de 80 millones de copias, por lo que se puede suponer que durante este año la propuesta de Nintendo va a ocupar ese lugar.

La presentación, además, incluyó datos relacionados con los videojuegos asociados a la consola. Entre octubre y diciembre se vendieron más de 75 millones de unidades para Switch, lo que supone un aumento del 17,3% con respecto al 2019. Los números de esta consola son tan relevantes que ya superaron a pares como la NES o la Game Boy en sus acumulados totales.

Uno de los puntos altos del 2020 fue el Animal Crossing: New Horizons, que superó las 31 millones de copias vendidas y desde la empresa informaron que casi el 40% de los usuarios de Switch cuentan con una copia del juego. El impacto del juego no solo se reflejó en ventas, que es lo que muestra el informe, sino que también logró instalarse como un tema de conversación.

"Super Mario 3D All-Stars" llega a Nintendo Switch

Según datos presentados por Twitter, Animal Crossing fue el juego más mencionado en la plataforma, en un año donde el gaming se ubicó entre los temas sobre los que más conversaron los usuarios. Además, el juego de Nintendo se llevó el premio al mejor juego familiar en The Game Awards, además de estar nominado en la categoría más importante: juego del año.

No solo en términos de hardware los números son históricos. Con este acumulado, el Animal Crossing, a menos de un año de ser presentado, es el segundo juego más vendido desde que se lanzó la Nintendo Switch, solamente superado por el Mario Kart 8 Deluxe. El top tres lo completa el Super Smash Bros Ultimate. Entre los lanzamientos que se destacaron durante el 2020 también se encuentran el Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario: The Origami King y el Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Otro punto que surgió durante la reunión de inversores tiene que ver con un tema que por ahora solo se trata de rumores y tiene que ver con la posibilidad de que Nintendo presente un modelo mejorado de Switch: su versión Pro . Hace tiempo se especula con ese lanzamiento que incluiría una mejora en su procesador, pero también en la calidad de imagen y la pantalla.

Monster Hunter Rise es uno de los videojuegos exclusivos de Nintendo más esperados de 2021

Durante la presentación de los resultados trimestrales surgió la pregunta sobre si la empresa planea lanzar la nueva versión durante este año y Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, respondió que no tienen programados anuncios en un futuro próximo. Por ahora, en el corto plazo solo se pueden esperar las ediciones especiales Super Mario y Monster Hunter Rise, que incluirán cambios, pero solo a nivel estético.

