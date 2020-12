Sony ya estaría trabajando en la sucesora de la PlayStation 5

La PlayStation 5 se lanzó al mercado con dos modelos, uno con lectora de discos y otro sin. (Foto: Santiago Saferstein)

Todavía no se cumplió un mes de la salida de la PlayStation 5 en mercados internacionales y la consola está dando recién sus primeros pasos en Latinoamérica, pero esta semana llamó la atención de sus usuarios por razones muy diferentes. No salió ningún videojuego nuevo y tampoco hubo anuncios importantes – para eso habrá que esperar a The Game Awards-, pero PlayStation fue tendencia.

La razón es una patente registrada por Sony en 2019, que se reveló al público en julio de este año y ahora volvió a tomar relevancia por lo que puede significar para la nueva –o actual- generación de consolas. Se trata de un nuevo modelo de consola que se centra tanto en el poder de procesamiento del hardware como en las ventajas de jugar en la nube (cloud gaming).

El sistema que describe la patente es el de una consola que posee dos CPU y dos GPU (unidad de procesamiento de gráficos) que se repartirán las tareas de procesamiento para conseguir una respuesta más rápida consumiendo menos recursos y exigiéndole menos trabajo a sus componentes. La descripción de la patente anticipa que un GPU se encargará de la tasa de cuadros por segundo que sale por el puerto HDMI físico con la información ya procesada por el otro GPU.

Sony eligió el color blanco para su nueva consola, pero usuarios de todo el mundo ya están personalizando sus PlayStation 5 con distintos motivos

Es necesario aclarar que el registro de una patente no significa que vaya a implementarse en el futuro. Meses antes de la gran revelación de la PlayStation 5 se dieron a conocer gran cantidad de ideas patentadas por Sony y se especulaba sobre sus posibles usos en la consola, pero la mayoría no se implementaron, al menos por ahora.

Lo cierto es que la comunidad gamer, como muchas otras comunidades consumidoras, ya está pensando en cuál es el siguiente paso, a pesar de que todavía no descubrió todas las posibilidades que puede ofrecer la flamante consola. Históricamente, PlayStation lanzó varios modelos de sus consolas de sobremesa con el correr de los años. La mayoría de las versiones se centraba en reducir el tamaño del aparato y mejorar cuestiones como el almacenamiento.

Por otro lado, con la generación pasada, tanto PlayStation como Xbox lanzaron modelos entre generaciones. La PlayStation 4 Pro mejoró el procesamiento gráfico de la consola base para brindar una experiencia más actualizada. Esto se dio principalmente porque los componentes de gaming en PC suelen actualizarse más rápido que las consolas hogareñas y la competencia se hace cada vez más pronunciada.

El control DualSense es la principal novedad de la nueva generación de consolas Playstation

Más allá de que es muy temprano para saberlo, muchos fans de PlayStation ya contemplan la posibilidad de que Sony lance un modelo distinto de la PS5 en algún futuro. Por ahora, sin embargo, la compañía está centrada en ofrecer un catálogo de exclusivos sólido en 2021 con franquicias como Ratchet & Clank, Horizon y God of War.

Lo que no se modificará posiblemente en un nuevo modelo de PS5 será el control DualSense. Se trata de la joya más novedosa de la plataforma, que gracias a su tecnología háptica brinda una nueva manera de disfrutar las distintas experiencias que ofrecen los últimos videojuegos. A pesar de que todos los títulos contarán con tipos de vibración y sensaciones diferentes, se espera que los exclusivos de la marca sean aquellos que marquen la diferencia y aprovechen al máximo las prestaciones del nuevo control, que trae mucho más que algunas novedades estéticas.

Por lo pronto, fans de PlayStation pueden estar atentos al próximo jueves 10 de diciembre, cuando se llevará a cabo una nueva edición de The Game Awards, donde se esperan grandes anuncios de las franquicias y los estudios más reconocidos del mundo gamer.

Seguí Leyendo:

Las actrices de Wonder Woman y Capitana Marvel, Gal Gadot y Brie Larson, darán el presente en los The Game Awards 2020

Kratos, el mítico personaje de God of War, se suma a la quinta temporada de Fortnite a través de una skin

Se anunciaron los ganadores de los PlayStation Partner Awards 2020