Se anunciaron los ganadores de los PlayStation Partner Awards 2020

Death Stranding, Resident Evil 3 Remake y Yakuza: Like a Dragon fueron algunas de las producciones premiadas en el evento

Al igual que ocurre cada fin de año, las entregas de premios copan la industria de los videojuegos. En esta ocasión, como previa de lo que serán los The Game Awards 2020, Sony Interactive Entertainment Japan Asia anunció los ganadores de los PlayStation Partner Awards 2020, entre los que se encontraron grandes títulos como Resident Evil 3, Death Stranding, Yakuza: Like a Dragon, Final Fantasy XV y Apex Legends, entre otros.

A través de un evento realizado mediante streaming, Sony presentó los ganadores a los PlayStation Partner Awards 2020, premios que condecoran a los videojuegos que más ventas hayan logrado en la región asiática. Cabe destacar que la elección de estos no tiene influencia alguna la crítica ni la recepción del público, siendo el único factor clave su desarrollo en el mercado.

La celebración tiene como particularidad que toma el año desde octubre a septiembre, por lo que algunos juegos importantes del 2020 quedaron fuera. A su vez, esta se divide en tres grandes categorías: Grand Award, Partnet Awards y Special Award.

Yakuza: Like a Dragon se llevó un partner award

En el caso de la primera, la Gran Award, es un premio que se le da a los tres juegos más importantes en ventas a nivel mundial que se hayan desarrollado en Japón o en algún otro país asiático durante el año. En esta ocasión se lo llevaron juegos que en el mercado occidental no tuvieron tanto impacto: Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco / CyberConnect2), Final Fantasy VII Remake (Square Enix) y eFootball PES 2020 (Konami).

La otra categoría importante del evento, la Partner Award, busca premia a los juegos que se destacaron por su éxito comercial a nivel mundial. Los ganadores de esta fueron Black Desert (Pearl Abyss), Final Fantasy XIV (Square Enix), Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (Bandai Namco), Nioh 2 (Koei Tecmo / Team Ninja), Persona 5 Royal (Atlus), Resident Evil 3 (Capcom) y Yakuza: Like a Dragon (Sega / Ryu Ga Gotoku Studio).

Para concluir el evento, Sony entregó el Special Award. Este premio está dirigido a videojuegos realizados fuera de Japón o la región asiática que hayan logrado triunfar en estos mercados. Cabe destacar que para todo juego occidental es difícil entrar en este circuito de venta, dado lo cerrado que puede ser el mercado de este continente.

Apex Legends se llevó un Special Award como producción extranjera que triunfó en el mercado asiático

Esta última categoría fue ganada por Apex Legends, el battle royale gratuito desarrollado por Electronic Arts y Respawn Entertainment, el cual desde su lanzamiento logró posicionarse en un segmento complicado, que cuenta con buques como Fortnite y Call of Duty: Warzone. Habrá que ver si el título logra seguir haciendo hincapie en esta posibilidad que le dio el mercado asiático, algo que puede ser de gran impulso para la franquicia.

A su vez, Death Stranding, la última producción de Hideo Kojima, se llevó un Special Award por ser el juego desarrolladora en Asia o Japón en conjunto a Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios con más ventas a nivel mundial.

Sin dudas, esta reducida entrega de premios, con un contexto muy puntual, sirve para poner en perspectiva como se mueve el peculiar mercado asiático, el cual suele ser un nicho muy difícil para las producciones occidentales. A su vez, también sirve como antesala de lo que serán los The Game Awards 2020, los cuales, a diferencia de estos, seguramente tengan a la producción exclusiva de Sony, The Last of Us 2, como gran protagonista de la noche debido a su gran cantidad de nominaciones.

