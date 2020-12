Las actrices de Wonder Woman y Capitana Marvel, Gal Gadot y Brie Larson, darán el presente en los The Game Awards 2020

La presentación de Gal Gadot estará vínculada a su próxima película: Wonder Woman 1984

A tan solo unos días para su realización, los The Game Awards no dejan de presentar sorpresas. En esta ocasión, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos anunció que las actrices de Wonder Woman y Capitana Marvel, Gal Gadot y Larson Brie, serán parte del evento que se realizará el próximo 10 de diciembre y que se transmitirá vía streaming, dado que no tendrá público. Estas grandes figuras se suman a Tom Holland, actor a cargo de interpretar a Peter Parker en Spider-Man de Marvel y Nathan Drake en la película de Uncharted, y Eddie Veder, cantante de la banda Pearl Jam.

Pese a que la realización de los The Game Awards 2020 tendrán un marco especial, dado los protocolos y todo lo que implica una transmisión vía straming, el evento se muestra más que preparado para dar sorpresas de alto nivel. La presentación de las dos actrices demuestra que la entrega a cargo de Geoff Keighley auspicia con ser una de las mejores hasta la fecha, tanto por los videojuegos como por las figuras que aparecerán.

La incluso de Brie Larson no es para nada rara, dado que la actriz de Capitana Marvel, entre otras películas, este año se mostró cercana al mundo del gaming cuando se declaró fan de Animal Crossing: New Horizons, el juego de Nintendo. Meses atrás, la heroína del MCU se encargó de mostrar su isla dentro del simulador y, a su vez, expresó su amor y cercanía a los videojuegos.

La elección de Gal Gadot, por su parte, puede estar directamente relacionada a la presentación de material de una de sus próximas películas: Wonder Woman 1984. Esta nueva producción que será parte del universo cinematográfico de DC Comics se estrenará el próximo 10 de diciembre y los TGA pueden ser un lugar ideal para presentar algún avance exclusivo.

No obstante, estas no son las únicas celebridades confirmadas para el evento. Hace unos días se confirmó que Tom Holland, el actor británico encargado de interpretar a Spider-Man en las últimas películas del superhéroe de Marvel, también dará el presente en la celebración. Los motivos de su presentación seguramente estén relacionados a la franquicia de Uncharted, en la cual él se encuentra trabajando con la película live action, donde interpretará al personaje principal de la saga: Nathan Drake.

Saliendo del plano actoral, los TGA anunciaron que tendrán un show exclusivo de Eddie Vedder, el legendario cantante de la banda Pearl Jam. El compositor forma parte del soundtrack de The Last of Us 2, juego que incluye su canción “Future Days”, la cual seguramente toque arriba del escenario.

El evento, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, cambiará su formato a una transmisión a distancia, dado la imposibilidad de celebrar junto a los nominados. Para que esta experiencia sea interesante y especial, se transmitirá desde tres localizaciones del mundo, Los Ángeles, Londres y Tokyo. Esto será simultáneo a través de 45 plataformas de vídeo y con la posibilidad de reproducir en calidad 4K.

En cuanto a las nominaciones y premios en sí, habrá pocas sorpresas. La categoría más importante es la de Juego del Año o también conocida como GOTY (Game of the Year), estará integrada por The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Hades, Doom Eternal y Final Fantasy VII: Remake. Esta, sin dudas, será una de las ternas más duras, dado que todos los títulos cuentan con diversos factores que los posicionaron para llegar a ser postulados como los mejores del 2020.

Con estas presentaciones y con todo lo que promete la noche en cuestión de premios, los The Game Awards están poniendo todas las cartas sobre la mesa para volverse un evento imperdible. Pese a ir en contra de viento y marea por la falta de asistentes, su renovación es innegable y demuestra estar a la altura de las circunstancias para dar un show de lujo.

