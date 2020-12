PlayStation 5: cómo y a qué hora se puede ver el lanzamiento de la consola en Chile y Agentina que contará con Bizarrap y Ángela Torres entre otros

La celebración digital contará con artistas como Lit Killah y Louta

Dentro de tan solo unos días, PlayStation 5 arribará al país para llegar a las manos de quienes la hayan comprado en la primera preventa. Este suceso, que se encargará de determinar el inicio de la nueva generación de consolas de Sony, se celebrará con un evento digital, el cual podrá verse hoy a las 17 horas a través del canal de YouTube de la compañía. Este no solo presentará las características y funciones de la plataforma, sino que también contará con un show con artistas invitados y grandes sorpresas.

La llegada de PlayStation 5 al mundo no fue en un momento fácil para Sony, dado que la compañía debió optar por no venderla en tiendas para evitar amontonamientos y por realizar eventos digitales con fines de promocionar su llegada a cada país. Estas medidas, que demostraron estar a la altura del inmenso alcance y repercusión de la marca, se verán hoy en el evento virtual que celebrará el arribo de la plataforma al país.

Por lo que se puede ver en el teaser que soltó Sony hace unos días, permite ver por dónde va la mano de lo que será este evento virtual. En este aparecen figuras importantes de la música local como el productor de música Bizarrap, Louta, Ángela Torres y Lit Killah. Esto, sin dudas, deja en claro la vibra joven que impone la marca con su nuevo lanzamiento.

La consola arribará al país el 4 de diciembre para quienes la hayan comprado durante la primera preventa

El evento, que según indicaron contará con varias sorpresas, hará su estreno a las 17 horas a través del canal de YouTube de PlayStation Latam. Claro esta que una vez que se finalice su primera emisión, quedará colgado de forma permanente en el sitio para ser reproducido cuando se desee.

Luego de 7 años, momento en el que se presentó PS4, PlayStation 5 hará su arriba al país para darle rienda suelta a la nueva generación de consolas y todas las novedades que esta traerá, las cuales prometen revolucionar la experiencia de juego. La consola arribará con títulos exclusivos que prometen mucho, como es el caso de Marvel’s Spider-Man:Miles Morales, Sackboy y Demon´s Souls.

Relativo al catálogo que ofrecerá PS5, PlayStation anunció, y confirmó, que quienes compren una P5 podrán disfrutar de PS Plus Collection. Esta será una librería curada, conformada por juegos de PS4 que se encargaron de definir lo que fue la última generación de consolas, como God of War, Bloodborne y The Last of Us, entre otros. Además, aclararon que no tendrá un costo extra.

Uno de los primeros exclusivos con los que contará el catálogo de PlayStation 5 es Sackboy

La consola llegará al mercado en dos versiones: standard y digital. Estas tendrán como única diferencia la lectora de disco, dado que la segunda carece de ella. En lo demás, serán iguales. Ambas contarán con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

Además, PlayStation 5 introducirá el nuevo control DualSense, sucesor del DualShock 4. Entre las novedades que presentará este mando se encuentra la retroalimentación háptica, la cual pone sobre la mesa muchas posibilidades a la hora de buscar transmitir distintas sensaciones, haciendo posible desarrollar experiencias mucho más inmersivas. También cuenta con un parlante incorporado, el cual buscará brindar nuevas sensaciones, como la de una tormenta de arena que impacta de lleno con el jugador.

Cabe recordar que quienes hayan comprado la consola en la primera preventa, que se hizo el 29 de septiembre, recibirán su consola el 4 de diciembre, mientras que los que lo hayan hecho en la última, la del 19 de noviembre, la tendrán el 16 de diciembre. Habrá que esperar a ver si Sony vuelve a poner en venta la consola, la cual a estas altura se convirtió en un objeto de deseo para quienes no la adquirieron.

