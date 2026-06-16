Economía

Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: quién gana el millonario duelo de planteles y cuál es el jugador más valioso

El debut de ambos seleccionados en la Copa del Mundo presenta un fuerte contraste en la valuación de sus planteles y pone el foco en el futbolista más caro de cada equipo

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Argentina enfrenta a Argelia en la fecha 1 del Mundial 2026
La Argentina enfrenta a Argelia en la primera fecha del Mundial 2026. (Crédito: Agencias)

La Argentina y Argelia se miden este martes 16 de junio a las 22 horas en el inicio del Grupo J del Mundial 2026. El partido marca el debut de ambos seleccionados en la competencia y pone el foco en una notable diferencia: el valor de los planteles de cada equipo.

El conjunto argentino presenta una de las plantillas más cotizadas del torneo, con una valoración muy superior a la de su rival africano. Mientras tanto, Argelia llega con un grupo de futbolistas que destacan en las principales ligas europeas, aunque el valor total de su plantel queda lejos de la cifra que ostenta la selección dirigida por Lionel Scaloni.

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A pocas horas del debut de Argelia ante la selección argentina en la primera fecha de la Copa del Mundo, el equipo norteafricano cuenta con jugadores de alto valor en el mercado internacional. Según la plataforma Transfermarkt, el plantel completo del seleccionado argelino vale 256,90 millones de euros, lo que es equivalente a 298,34 millones de dólares.

En un análisis pormenorizado de la plantilla, el jugador más cotizado es Ibrahim Maza, mediocampista ofensivo de 20 años que milita en el Bayer Leverkusen, cuyo pase se estima en 52,26 millones de dólares. Le sigue Rayan Aït-Nouri, lateral izquierdo de 25 años que juega en el Manchester City, con un valor de mercado de 46,45 millones de dólares.

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Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Argelia – Perú – deportes – 15 junio
El plantel de Argelia tiene un valor aproximado de 298 millones de dólares. (EFE)

En el ataque, Amine Gouiri, delantero centro de 26 años que pertenece al Olympique de Marsella, figura con una cotización de 37,76 millones de dólares. Anis Hadj Moussa, extremo derecho de 24 años del Feyenoord, alcanza los USD 26,71 millones, mientras que Mohamed Amoura, delantero centro de 26 años en el Wolfsburgo, completa el top cinco con un valor de 23,22 millones de dólares. Esta nómina muestra la presencia de jugadores con proyección y experiencia en las principales ligas europeas.

Los 5 jugadores más valiosos de Argelia

  • Ibrahim Maza: USD 52,26 millones
  • Rayan Aït-Nouri: USD 46,45 millones
  • Amine Gouiri: USD 32,51 millones
  • Anis Hadj Moussa: USD 26,71 millones
  • Mohamed Amoura: USD 23,22 millones

Cuánto vale el plantel argentino

Respecto a la selección argentina, los datos de Transfermarkt muestran que tiene un valor total de 807,50 millones de euros o 937,66 millones de dólares. De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni valen más de tres veces lo que el conjunto argelino.

El jugador más cotizado de la Albiceleste es Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, cuyo pase alcanza los 116,12 millones de dólares. Le sigue Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, con una valoración de USD 104,51 millones, reflejo de su protagonismo en la Premier League y en la selección nacional.

Julián Álvarez, jugador de la selección argentina.
Julián Álvarez es el jugador más valioso de la selección argentina. (Reuters)

En el tercer lugar se encuentra Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, cotizado en 98,70 millones de dólares. Nicolás Paz, mediocentro ofensivo del Real Madrid, aparece como una de las grandes promesas con un valor de 92,90 millones de dólares. Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, completa el grupo de los cinco más valiosos con una cifra de 81,28 millones de dólares. Estos números evidencian la presencia de talentos jóvenes y consolidados, respaldados por grandes actuaciones en las principales ligas europeas.

Los 15 jugadores más valiosos de Argentina

A continuación, la lista de los 15 jugadores argentinos ordenados de mayor a menor valor de mercado según Transfermarkt:

  1. Julián Álvarez: USD 116,12 millones
  2. Enzo Fernández: USD 104,51 millones
  3. Lautaro Martínez: USD 98,70 millones
  4. Nicolás Paz: USD 92,90 millones
  5. Alexis Mac Allister: USD 81,28 millones
  6. Cristian Romero: USD 52,25 millones
  7. Lisandro Martínez: USD 46,45 millones
  8. Giuliano Simeone: USD 46,45 millones
  9. Valentín Barco: USD 46,45 millones
  10. Exequiel Palacios: USD 29,03 millones
  11. Marcos Senesi: USD 29,03 millones
  12. José Manuel López: USD 29,03 millones
  13. Nicolás González: USD 25,55 millones
  14. Facundo Medina: USD 20,90 millones
  15. Lionel Messi: USD 17,42 millones

Cabe destacar que el valor de mercado de los futbolistas, estimado por plataformas especializadas, no equivale al salario que perciben en sus clubes. Un ejemplo es Lionel Messi. El capitán argentino figura lejos de los primeros puestos en cotización de pase, aunque sigue liderando el ranking de los jugadores mejores pagos a nivel mundial.

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