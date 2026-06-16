Política

A la espera de señales del Senado, la oposición sigue negociando en Diputados para interpelar a Adorni

La sesión prevista para este jueves en la Cámara alta podría suspenderse. De ser así, la arremetida contra el jefe de Gabinete volverá a tomar fuerza en el recinto que preside Martín Menem

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

En la Cámara de Diputados se mantienen expectantes. Este miércoles se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria si el Senado sesionará este jueves. El peligro para el oficialismo es que el escándalo de Manuel Adorni se cuele en la agenda, con un final imprevisible.

Los libertarios tenían planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y siete pliegos judiciales. Pero quedarán expuestos a que el peronismo pida tratar “sobre tablas” un proyecto para interpelar al Jefe de Gabinete, lo cual podría derivar en una moción de censura para removerlo del cargo.

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Como el proyecto no tiene dictamen de comisión, necesitaría una mayoría especial de dos tercios para ser aprobado. Pero la oposición dura no está preocupada por eso ya que en caso de salir rechazado, servirá para hacerle pagar a los aliados del oficialismo el costo de defender a Adorni. Principio de revelación, a la inversa.

En el Senado tiene una dinámica muy distinta a Diputados y de golpe puede pasar algo como lo de Kueider y lo terminan echando”, reflexionaba un diputado opositor en referencia a la expulsión del senador acusado de contrabando por ingresar con miles de dólares no declarados en Paraguay.

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Sin embargo, en Diputados “las conversaciones siguen”. Uno integrante de un bloque “del medio” se mostraba confiado porque desde el PRO les habían dejado saber informalmente que si para el 23 de junio el Gobierno no toma la determinación de echar a Adorni, bajarán al recinto para dar quórum a la sesión prevista para tratar los proyectos de interpelación.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO
Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

En esa línea, consideraban que lo más importante es mantener el tema en agenda para que la presión pública siga haciendo efecto. “Van a pagar un costo político muy alto los que no se sienten”, sentenció.

Por su parte, desde el PRO aseguran que están esperando a ver qué ocurre en el Senado y adelantan que después definirán en conjunto con la UCR. Será una “decisión conjunta del interbloque”, explicaron. No obstante, los comunicados que difundieron ambos partidos tras la presentación de la declaración jurada de Adorni dejan poco margen de acción. En realidad, ambos partidos aliados esperan que el Gobierno corra al funcionario o que éste dé un paso al costado para no exponerlos.

Este martes por la mañana, otro aliado del oficialismo dejó en claro que no está dispuesto a inmolarse por Adorni y sostuvo que el Gobierno debería resolver el conflicto sin trasladar esa responsabilidad al Parlamento. “Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”, dijo Oscar Zago, del MID.

Además desestimó las críticas oficialistas contra quienes impulsan una interpelación. “No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”, aseguró.

De todas formas, la sesión convocada por la oposición para el 23 de junio no representa un peligro inmediato para el jefe de Gabinete ya que los proyectos para avanzar con la moción de censura no tienen dictamen de comisión. En Diputados el oficialismo tiene más de un tercio por lo que no corre riesgos de una moción “sobre tablas”.

Por eso la oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación y moción de censura.

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