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El desgarrador posteo del papá de Gaspi después de su trágica muerte: “Infinita tristeza”

A dos días del accidente aéreo que puso fin a la vida del youtuber, Ricardo Héctor Prim homenajeó a su hijo y recibió muestras de cariño de toda la comunidad

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Un hombre joven con sudadera y chaleco de mezclilla, señalando, junto a un hombre mayor de pelo blanco y camisa a cuadros, posan en el interior de una casa.
Con fotos y palabras simples, Ricardo Prim compartió su dolor y conmovió a toda la comunidad digital (Facebook)

El domingo amaneció en Río de Janeiro con una noticia que pronto se volvería imposible de ignorar: un accidente aéreo dejó al mundo del streaming argentino y global en estado de shock. La colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes no solo cobró seis vidas, sino que apagó la voz de Gaspar Prim Díaz, conocido por todos como Gaspi, referente indiscutido de la generación digital. Mientras la noticia se expandía a través de redes y portales, el dolor encontró su forma más personal en los mensajes que su papá, Ricardo Héctor Prim, eligió compartir públicamente para despedirse de su hijo.

El padre de Gaspi, que dirige una librería en Puerto Madryn, utilizó su cuenta de Facebook para compartir el duelo y el recuerdo. Primero, subió dos fotos de Gaspi en diferentes momentos de su vida, una de la infancia y otra en la adultez, ambas acompañadas por una frase sencilla y contundente: “Gaspi, te quiero siempre”.

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El domingo, cuando el accidente aún era noticia reciente, Ricardo también publicó una imagen con el mensaje “INFINITA TRISTEZA”, una síntesis del impacto que significó la pérdida de su hijo.

Un hombre sonriente con cabello gris abraza a un niño de cabello rizado pelirrojo que lleva una camiseta roja y sostiene un objeto
Ricardo Héctor Prim, padre de Gaspi, publicó una conmovedora imagen junto a su hijo durante su infancia

En medio de la conmoción, amigos, colegas y desconocidos se acercaron virtualmente a acompañar a la familia con palabras de apoyo y cariño. Frases como “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”; “Mucha fuerza en este difícil momento”; “Ricardo, te mando un abrazo”; “Palabras sobran… Un abrazo”, inundaron los posteos de Ricardo, mostrando cómo el dolor se volvió colectivo y compartido.

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La muerte de Gaspi generó un efecto dominó en las redes sociales y en la comunidad digital. Su figura, ampliamente reconocida por su humor y espontaneidad, había logrado construir un lazo genuino con sus seguidores desde sus primeros pasos en YouTube. Sus videos y transmisiones no solo se viralizaban por su creatividad, sino que también funcionaban como punto de encuentro, risa y desahogo para miles de jóvenes que hoy lo despiden y lo extrañan. A lo largo del día, los mensajes de despedida y los homenajes se multiplicaron, reflejando la huella imborrable que Gaspi dejó en el universo digital.

Un hombre joven con chaqueta de jean y un hombre mayor con camisa a cuadros posan juntos, con el texto "Gaspi Te Quiero Siempre" superpuesto
Ricardo publicó una emotiva imagen junto a su hijo con la frase "Gaspi Te Quiero Siempre" en un desgarrador tributo

En los primeros momentos tras el accidente, las autoridades brasileñas confirmaron a Infobae la identidad de los fallecidos. Junto a Gaspi, murieron el productor de videoclips Lucas Vignale, el cantante norteamericano Oliver Tree y otras tres personas. El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona al oeste de la ciudad. Según los reportes del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, ubicaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del sitio del impacto inicial.

El siniestro no solo dejó víctimas fatales, sino que además provocó una destrucción material en la zona. Una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento de un complejo comercial, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud. El fuego se extendió hasta una estación de carga de vehículos eléctricos y desató una reacción en cadena que destruyó alrededor de veinte automóviles eléctricos, sumando imágenes de devastación a una jornada marcada por la tristeza.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook de Ricardo Héctor Prim, con el texto "INFINITA TRISTEZA" sobre formas cristalinas azuladas y púrpuras
El padre de Gaspi publicó un desgarrador mensaje en redes sociales con la frase "INFINITA TRISTEZA" tras el fallecimiento de su hijo (Facebook)

El último adiós a Gaspi, de la mano de su papá y de una comunidad que lo acompañó desde siempre, se transformó en un testimonio del amor incondicional y del impacto que una sola persona puede tener en la vida de tantos otros. La tragedia de Río no solo dejó una cicatriz en la familia Prim, sino que también enluta a todo el mundo digital argentino, que pierde a uno de sus referentes más auténticos y queridos.

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