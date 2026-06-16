Darío Barassi dio a conocer el particular motivo por el que le gusta pelear con su esposa

En medio de la presentación de una participante, Darío Barassi confesó el motivo por el que le gusta discutir con su esposa en su relación (Ahora Caigo - El Trece)

Frente a las cámaras, Darío Barassi construye cada tarde un clima propio en Ahora Caigo (El Trece), donde el humor y la sinceridad se entrelazan sin filtro. Dueño de una espontaneidad que lo acerca al público, el conductor no solo se permite bromear con los participantes, sino que también abre la puerta a su vida personal, especialmente cuando se trata de su relación con Lucía Gómez Centurión, su esposa y compañera de ruta. Y esta vez, fiel a su estilo, fue más allá: compartió ante las cámaras el motivo particular por el que disfruta pelearse con su pareja.

La secuencia se disparó a partir de la presentación de Sabrina, una joven de 24 años que cursa el profesorado de primaria y llegó al programa lista para jugar y, sin saberlo, para conversar sobre el amor. “¿Estás de novia, Sabri? ¿Algún beso?”, le preguntó Barassi, abriendo el juego. Sabrina no dudó: “Sí. Le mando un beso a Juli, que no está, no pudo venir, pero bueno”. La curiosidad del conductor fue inmediata: “¿Dónde está Juli?”. “Está en la facultad”, respondió la participante, sumando que estudia hotelería.

PUBLICIDAD

La charla, repleta de risas y complicidad, derivó en la historia de cómo Sabrina conoció a Juli: “Una aplicación de citas”, confesó, entre risas. Barassi no dejó pasar la oportunidad de bromear: “¿Qué hacías con 23 años en una aplicación de citas vos?” La respuesta fue directa: “Bueno, era probar y salió bien, así que...” El conductor remató con su habitual ironía: “Es verdad que sí, que bien pueden estar pegados de novios, así que en algún punto salió sin camino”. El ambiente relajado hizo que cada frase sumara risas y guiños con el público.

El conductor sacó a relucir su sentido del humor para referirse a sus peleas con su esposa (Instagram)

Pocos minutos después, Barassi retomó el tema con una chispa de humor dirigida a Juli, la pareja ausente: “Me gusta Julieta. Qué for... que no vino, la odio”. Sabrina, lejos de incomodarse, siguió el juego: “Sí, sí, terrible. Pero bueno”. El ida y vuelta continuó cuando Barassi propuso: “Que sea para pelear, Sabri. Peleen ustedes”. “Sí. Le voy a dar un reclamo”, respondió ella. Y fue entonces que el conductor lanzó una reflexión personal: “Qué lindo a veces pelear, ¿no?” Sabrina coincidió: “Me encanta”.

PUBLICIDAD

Barassi, entonces, fue por más y compartió un costado íntimo de su vínculo con Lucía: “A mí me encanta. Yo soy muy peleador con mi mujer, pero me gusta...”. Sabrina se sumó al sentimiento, mientras la música electrónica del programa marcaba el ritmo del cruce. Barassi completó la idea: “Pero porque me gusta reconciliarme también. Entonces me gusta el quilombo para después...”. Pero rápidamente aclaró: “A ella no le estaría gustando tanto reconciliarse. De hecho, llevamos peleados varios días. No, mentira, estamos bien”. El público celebró la sinceridad y el humor del conductor, que una vez más logró convertir una anécdota cotidiana en un momento televisivo memorable.

No es la primera vez que Barassi lleva su vida personal al prime time. La semana pasada, sorprendió con una confesión sobre su futuro familiar, cuando, en medio de la participación de Manuel Ricciardi, un joven de 28 años que asistió al programa junto a su pareja, su suegra y su hijo pequeño, el conductor se detuvo a saludar al bebé de apenas nueve meses. La ternura del momento lo llevó a compartir un deseo: “Ay, mirá lo que es ese gordo. Yo me quiero quedar con un bebé, chicos”.

PUBLICIDAD

El miércoles pasado, Darío Barassi, que ya es padre de dos nenas, contó que le encantaría sumar un nene a la familia que formó junto a Lucía Gómez Centurión (Ahora Caigo - El Trece)

Pero el comentario no quedó ahí. Barassi sumó: “Hoy le mandé un mensaje a mi mujer y le dije: ‘Hoy buscamos el varoncito’”. Con la naturalidad que lo caracteriza, el conductor dejó en claro que sus ganas de agrandar la familia están a flor de piel y que, incluso en medio del juego y las bromas, los proyectos personales siguen siendo parte de la conversación.

Así, entre juegos, confesiones y chistes, Barassi transforma cada emisión de Ahora Caigo en un espacio donde lo personal y lo televisivo se cruzan y se potencian. La cercanía con los participantes, el ida y vuelta sincero y la capacidad de reírse de sí mismo lo convierten en uno de los conductores más queridos de la pantalla, capaz de hablar de amor, peleas y reconciliaciones sin perder nunca el toque de humor que lo define.

PUBLICIDAD