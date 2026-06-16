Cultura

Paula Klein, Premio Lumen de Novela: “¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida?”

La autora argentina que reside en Francia habló tras obtener el prestigioso galardón por ‘El amor inventado’, que en octubre estará en las librerías. “La ficción está para sacudirnos”, aseguró

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Paula Klein, Premio Lumen de Novela: “¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida?” (Foto: Europa Press)
Paula Klein, Premio Lumen de Novela: “¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida?” (Foto: Europa Press)

El amor inventado es el título de la obra ganadora del Premio Lumen de Novela. Su autora es argentina y se llama Paula Klein. Su nombre se develó hace apenas unas horas. El jurado leyó en esta novela una indagación sobre la mentira en la vida íntima y en el periodismo, dos territorios que la autora decidió poner en fricción desde una misma pregunta: “¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida?”, dijo en diálogo con la prensa, como un interrogante abierto e interpelador.

La novela ganadora obtuvo una dotación de 30 mil euros y su publicación en todo el ámbito hispanohablante. Entre 683 manuscritos, una cifra récord para el premio, la obra fue elegida por mayoría y la organización informó además que la recepción de originales se duplicó en países como España, Argentina y Uruguay. Klein, que reside en Francia, viajó a España para conversar con los integrantes del jurado y la prensa.

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Klein reveló que investigó casos reales de periodistas que falsificaron reportajes y también redes de mujeres estafadas para construir la novela. La tensión central del libro, según sus propias palabras, está en pensar la mentira en la prensa, porque en el periodismo “hay un pacto de confianza con el lector que no puedes romper” y, si eso ocurre, “hay una construcción democrática que se derrumba”.

Klein afirmó que el personaje masculino nació de una investigación sobre “periodistas que habían falseado, ficcionalizado incluso reportajes enteros”. Mencionó durante la rueda de prensa nombres como Jayson Blair, Janet Cooke, Oriana Fallaci y el “falso Tom Kummer” como parte del material que la ayudó a pensar cómo se construyen trayectorias públicas sostenidas durante años sobre una identidad adulterada. Aun así, marcó un límite: “Es una novela que no está basada en hechos reales”.

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La escritora argentina Paula Klein, ganadora del Premio Lumen de novela.
La autora argentina que reside en Francia habló con la prensa tras obtener el prestigioso galardón con su libro “El amor inventado”, que en octubre estará en las librerías

El centro de su interés no fue reproducir un caso puntual, sino explorar a personas enamoradas que “no paran de mentirse”, tanto entre sí como frente a su hija, sus padres, su entorno y la sociedad. “En la prensa no podés mentir”, dijo ante la pregunta por las fake news. Añadió que la no ficción y la ficción no pueden confundirse porque, si esa división se vuelve borrosa, “ya no sabemos dónde estamos parados”.

La autora sostuvo además que eligió a un periodista como figura central porque trabaja como académica sobre periodismo de investigación y le interesaba pensar un mundo de “hechos alternativos”. En ese marco, describió un tipo de personaje al que vinculó con figuras de poder contemporáneas: “el contador de mierda profesional”, alguien que mezcla medias verdades hasta volver indistinguible lo verdadero de lo falso.

“La mentira en el periodismo es algo grave. Deberíamos tener ese consenso”, sostuvo. “Que pase lo que pase con los casos particulares, cómo se consume nos dice mucho de cómo somos como sociedad, qué relación tenemos nosotros con los relatos que nos contamos”, dijo agregó: “Me fascinan los casos en los que no solo no hay castigo, sino que además parecen ser premiadas esas personas que mienten. Pasa mucho con los impostores: lograron darle la vuelta al sistema. Y nuestra sociedad pareciera aplaudir”.

“En ningún momento quise hacer ni una crítica ni un elogio de la mentira, sino realmente meterme en el fondo de estas cuestiones. Me parece que es una novela que no da respuestas, pero sí confronta un montón de situaciones posibles y a un montón de tratamientos que la mentira genera, tanto en mujeres engañadas, en víctimas, en bullshitters. Pero no me interesa plantear un juicio moral, porque la ficción está ahí justamente para sacudirnos. La ficción también es oxígeno”, aseguró.

Cocina "Las brujas de Monte Verita" de Paula Klein
“La ficción está para sacudirnos”, aseguró Paula Klein

La otra mitad del libro, según la propia escritora, está en el matrimonio. “El amor verdadero puede convivir con el desconocimiento total de la persona que tenemos enfrente”, dijo al resumir la sospecha que organiza la novela. “Tengo la íntima convicción de que los matrimonios que duran o esas parejas que mejor resisten en el tiempo son los que se vuelven muy hábiles en el secreto, en la omisión, en la mentira noble, como decía Voltaire, esas mentiras que decimos para no lastimar al otro”, arremetió.

“Me parece muy interesante que todas esas relaciones afectivas estén atravesadas por la mentira, pero la mentira como algo incluso hasta noble, positivo, virtuoso, que siempre va a terminar haciendo mal a la larga. Partí de esa íntima convicción: que las parejas que duran están atravesadas por el secreto, que son quienes saben mantener y omitir, los prestidigitadores del secreto”, dijo. “Los escritores y los artistas parecemos ser los únicos que tenemos la mentira autorizada por la vía de la ficción”, agregó.

“Con ese storytelling y esa invención estás ficcionalizando y embelleciendo, pero también le damos otra paleta al mundo que nos rodea: nos permitimos ver las cosas de otra manera. La mentira, al menos como la exploro dentro de las relaciones sociales, es como un ámbito de libertad. También es un estadio en la evolución de los niños”, dijo y concluyó: “Los que trabajamos con la ficción tenemos ese placer suplementario: todavía podemos seguir jugando por la vía de la ficción”.

Cocina "Las brujas de Monte Verita" de Paula Klein
Paula Klein: escritora, investigadora y docente argentina, destacada con el prestigioso IV Premio Lumen de Novela 2026

Paula Klein es una escritora, investigadora y docente universitaria argentina nacida en Buenos Aires en 1986. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Poitiers.

Vive en Francia desde el año 2012. Escribió La luz de una estrella muerta (2021, su primera novela, centrada en el artista plástico argentino Alberto Greco) y Las brujas de Monte Verità (2023, novela histórica en la Suiza a comienzos del siglo XX).

El Premio Lumen de Novela es otorgado por la editorial española Lumen, perteneciente al grupo Penguin Random House, a una novela inédita escrita en idioma español por una autora mujer. Existió entre 1994 y 1999 y se reactivó en 2023, cuando lo ganó Leticia Martin. Siguieron Natalia Litvinova en 2024 y Inma Pelegrín en 2025. En esta edición, se incluyó una mención finalista para Estado de distancia de Belén López Peiró.

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