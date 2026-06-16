La historia detrás de “Muchachos”: cómo vivió La Mosca el fenómeno que acompañó a la selección campeona

“Muchachos”, la canción de La Mosca adaptada por Fernando Romero, quedó asociada a Qatar 2022 y al título de la selección argentina

Cada Mundial tiene sus imágenes, sus héroes y también su banda sonora. Para los argentinos, Qatar 2022 quedó inevitablemente asociado a “Muchachos”, la adaptación creada por Fernando Romero sobre la melodía de La Mosca que acompañó el recorrido de la selección de Lionel Scaloni hasta la conquista de la tercera estrella.

Ahora, mientras Argentina inicia un nuevo desafío mundialista con el debut ante Argelia, aquella canción vuelve a aparecer en las tribunas. A casi cuatro años de la consagración en Doha, Guillermo Novellis, líder de La Mosca, repasó el fenómeno cultural que rodeó a “Muchachos”, recordó la presión que sintió durante aquel torneo y explicó por qué la banda decidió no modificar la letra para esta nueva Copa del Mundo.

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En diálogo con Infobae a la Tarde, el músico reconoció que atraviesa este Mundial de una manera muy diferente a la de Qatar.

“Voy a tener un Mundial mucho más relajado que el del 22. Nos convertimos en una especie de amuleto, una cábala colectiva de la selección. Por suerte la historia terminó bien, pero durante ese mes no la pasé tan bien. Te diría que la pasé bastante mal”, admitió.

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La derrota ante Arabia Saudita alimentó supersticiones entre los hinchas y llevó a que algunos señalaran a “Muchachos” como mufa (REUTERS/Carl Recine)

La referencia tiene que ver con uno de los recuerdos más curiosos de aquel campeonato. La canción ya se había instalado entre los hinchas antes del debut de Argentina y la derrota ante Arabia Saudita generó todo tipo de supersticiones.

“La canción empezó a sonar muchísimo antes de que empiece el Mundial y arrancamos perdiendo. Para algunos ya éramos mufa. Y ser mufa en el fútbol argentino no es algo agradable”, recordó.

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Con el paso de los partidos, aquella preocupación inicial quedó atrás. La selección reaccionó, avanzó ronda tras ronda y terminó levantando la Copa del Mundo. En paralelo, “Muchachos” se transformó en un fenómeno popular que trascendió al fútbol y se convirtió en la banda sonora de una celebración colectiva.

“Los muchachos remontaron brillantemente el campeonato y nuestra canción fue simplemente una banda de sonido que acompañó la epopeya”, sostuvo.

La popularidad de la canción abrió un debate inevitable de cara al Mundial 2026: si debía actualizarse la letra para incluir la cuarta estrella conseguida en Qatar. Sin embargo, Novellis aseguró que la decisión fue mantenerla intacta.

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Guillermo Novellis contó que vivió Qatar 2022 con presión porque “Muchachos” se convirtió en una cábala de la selección argentina (Infobae en Vivo)

“Podíamos haber cambiado la letra, hablar de la cuarta estrella o hacer alguna referencia nueva, pero decidimos que quedara así. Creo que la magia de la canción tenía que ver con poner a Diego y a Leo en el mismo plano, con esa idea de haber nacido en el país de Maradona y Messi. Cambiarla sería desvirtuarla”, explicó.

Para el cantante, la canción ya no funciona únicamente como un tema futbolero, sino como el recuerdo de un momento específico de la historia argentina. “Es algo representativo de un momento histórico que nos hizo muy felices a todos los argentinos”, afirmó.

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Esa apropiación popular quedó reflejada durante los festejos posteriores al título. La canción sonó en las multitudinarias celebraciones en la Argentina y también acompañó los encuentros de hinchas en distintas ciudades del mundo. “En esos pequeños lapsos en los que estamos unidos y hermanados, la canción fue protagonista. Es algo que nunca nos vamos a olvidar”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que aparezca un nuevo himno para este Mundial, Novellis descartó cualquier fórmula para repetir el fenómeno. “No se pueden hacer canciones con premeditación y alevosía”, aseguró.

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Novellis sostuvo que el fenómeno de “Muchachos” fue espontáneo y que el título de 2022 cambió la relación emocional entre la selección argentina y los hinchas (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El músico recordó que el éxito de “Muchachos” fue completamente espontáneo y que ni sus autores ni la propia banda imaginaron la dimensión que alcanzaría.

“Fue algo absolutamente elegido por la gente. Los artistas siempre buscamos que las canciones gusten, pero después hay fenómenos que son imposibles de explicar. De repente, donde menos lo esperás, una canción conecta con millones de personas”, reflexionó.

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Según su mirada, gran parte de la fuerza de “Muchachos” estuvo vinculada al momento en el que apareció. La letra condensaba años de frustraciones deportivas, pero también la esperanza que despertaba una generación que estaba cada vez más cerca de terminar con una larga espera. “Era una canción de derrotas y de ilusión. Creo que sintetizaba algo que sentíamos todos”, resumió.

A diferencia de la ansiedad que rodeó a la selección antes de Qatar, Novellis percibe un clima distinto en la previa de este Mundial. Considera que el título obtenido en 2022 modificó la relación emocional entre el equipo y los hinchas.

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La canción sonó en los festejos del título en la Argentina y en reuniones de hinchas en distintas ciudades del mundo (Franco Fafasuli)

“No es que la gente esté relajada porque sí. Lo que pasa es que esta generación ya cumplió. Tiene ganado el cielo. Lo mismo que pasó con la Generación Dorada de básquet. Si no hubieran sido campeones otra vez, igual ya habían cumplido el sueño de los argentinos”, analizó.

Sin embargo, tampoco cree que esa tranquilidad dure demasiado si el equipo vuelve a ilusionar. “Yo veo a la hinchada más relajada, pero ganamos dos partidos seguidos y se enciende la llama. Otra vez estamos revoleando camisetas por todos lados, porque somos así”, dijo entre risas.

A la distancia, Novellis sigue sorprendido por el recorrido de una canción que dejó de pertenecer exclusivamente a sus creadores para convertirse en patrimonio emocional de millones de argentinos. Por eso, más allá de los éxitos que puedan venir, considera que lo ocurrido en Qatar ocupa un lugar especial dentro de la historia de la música popular.

“No es que nos sintamos hechos. Queremos más. Pero estamos seguros de que dejamos una marca en la historia de las canciones populares argentinas. Y eso nos llena de orgullo”, concluyó.

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