Evangelina Anderson mostró cómo vive la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Una crack”

La panelista de Cortá por Lozano tuvo un divertido ida y vuelta con uno de sus compañeros de trabajo (Video: Instagram)

El debut de Argentina en el Mundial 2026 tiene a todo el país pendiente de la cancha, y el clima de euforia se siente tanto en Kansas City como en Buenos Aires. El torneo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, suma además una carga emocional extra: para muchos, el partido ante Argelia podría ser la última actuación de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

Entre quienes siguen el torneo desde Argentina está Evangelina Anderson. A diferencia de ediciones anteriores, como fue Sudáfrica en el año 2010 y Brasil 2014, donde los vivió de cerca de la mano de su expareja Martín Demichelis, esta vez le tocó quedarse lejos de la acción. Aun así, eso no fue motivo para bajar los brazos ni apagar el entusiasmo.

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La modelo y conductora eligió sumarse al clima mundialista a su manera. Desde el piso del programa Cortá por Lozano, de Telefe, compartió un video en sus redes sociales en el que se la ve jugando con una pelota de cabeza junto a su compañero de panel Augusto Telias.

En un momento del video, la pelota le golpeó la nariz, pero Anderson no se detuvo y siguió en la jugada. El propio Telias reposteó el clip en sus redes con un mensaje que no dejaba dudas sobre su opinión: “coca-cola con una crack”.

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Evangelina Anderson y Augusto Telias demuestran su habilidad con la pelota celebrando la anticipación del Mundial 2026

Mientras Evangelina eligió vivir el Mundial desde Buenos Aires, otros famosos decidieron estar en el estadio. El partido ante Argelia, tiene programado el pitazo inicial para las 22 horas de este martes en Kansas City. Las tribunas prometen llenarse de celeste y blanco, y entre los miles de hinchas que cruzaron el país para estar presentes hay caras muy conocidas del espectáculo argentino.

Marcelo Tinelli fue el primero en documentarlo. El conductor viaja para cubrir el minuto a minuto para su ciclo en Infobae y eligió hacerlo junto a su hija mayor Micaela. Desde el avión, compartió una selfie con la camiseta oficial de la selección argentina con el escudo de la FIFA, mientras Mica posaba a su lado con una campera blanca. El mensaje fue directo: “Viajando con Tuta a Kansas”, seguido de un “VAMOOOO ARGENTINA” con emojis de músculo, bandera, pelota y copa.

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Zaira Nara también mostró cada etapa del viaje. Primero, en el aeropuerto de Miami, con valijas en mano y el texto “NOS VAMOS a Kansas City” en letras grandes. Después, ya instalada en el hotel, una foto frente al espejo con anteojos de sol, musculosa azul y pantalón gris. El detalle que más llamó la atención fue otro: sobre la cama, una bandera argentina extendida. La descripción de la imagen no dejó lugar a dudas sobre el ritmo de la jornada: “Citación 7am”.

Marcelo Tinelli y su hija Mica Tinelli viajaron de Miami a Kansas para estar presentes en el debut de la selección (Instagram)

El cierre de la caravana lo puso Pampita, que eligió el aeropuerto como escenario para sus stories. En la primera apareció de frente, con anteojos oscuros y una campera blanca con ilustraciones en rojo que llevaba bordada la frase “coronados de gloria” —referencia directa al himno nacional— y el nombre “Pampita Ardohain” en la espalda. En la segunda se la ve de espaldas, parada frente a un ventanal con el avión a punto de partir, con la misma campera que dejaba leer su nombre completo.

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Entre ellos también se encuentran Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Carolina Baldini, quienes viajaron a Estados Unidos para estar presentes en el debut de la Scaloneta, con la intención de apoyar de manera incondicional no solo a los colores de argentinos sino también a Giuliano Simeone, el menor de los hijos del Colo y Baldini, que tiene su debut en una Copa del Mundo puesto que no formó parte del plantel en Qatar 2022.