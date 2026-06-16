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Amenaza de Irán mientras negocia con Estados Unidos: el régimen de Teherán responderá militarmente si Israel vuelve a atacar el Líbano

El mando militar de Teherán acusó a las fuerzas israelíes de violar decenas de veces el alto el fuego en territorio libanés y sostuvo que los ataques contradicen el entendimiento alcanzado con Washington

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Nueva amenaza de Irán: el régimen dijo que responderá militarmente si Israel no detiene sus ataques en el sur del Líbano (REUTERS/Archivo)
Nueva amenaza de Irán: el régimen dijo que responderá militarmente si Israel no detiene sus ataques en el sur del Líbano (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán amenazó este martes a Israel con una “dura respuesta” si mantiene sus operaciones militares en el sur del Líbano, en una advertencia que llega apenas un día después de que Teherán declarara terminada la guerra tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

La amenaza fue difundida por el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos de las Fuerzas Armadas iraníes, después de nuevos ataques israelíes en territorio libanés que dejaron muertos y heridos.

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Si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”, señaló el organismo militar en una declaración difundida por la televisión estatal iraní.

Aunque Irán y Estados Unidos anunciaron un entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, los combates y bombardeos en el frente libanés continúan generando tensiones sobre el alcance real del acuerdo.

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El régimen de Teherán también acusó a Israel de incumplir los compromisos asumidos respecto al Líbano.

Según el mando militar iraní, las Fuerzas de Defensa de Israel habrían violado el alto el fuego “84 veces” en las últimas dos jornadas posteriores al anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán.

Según el mando militar de Irán, las Fuerzas de Defensa de Israel habrían violado el alto el fuego “84 veces”
Según el mando militar de Irán, las Fuerzas de Defensa de Israel habrían violado el alto el fuego “84 veces”

En su comunicado, el organismo sostuvo que el Ejército israelí “continúa cometiendo crímenes y masacrando al pueblo oprimido de Líbano”, al tiempo que responsabilizó a Israel por la continuidad de la violencia en la región.

La denuncia iraní coincidió con nuevos ataques registrados en el distrito de Nabatiyé, en el sur del país. De acuerdo con las autoridades libanesas, al menos cuatro personas murieron y varias más resultaron heridas durante los bombardeos de este martes.

La situación en territorio libanés se ha convertido en uno de los aspectos más sensibles de las conversaciones posteriores al entendimiento entre Washington y Teherán.

El régimen persa sostiene que el cese de las hostilidades en el Líbano forma parte integral del memorando alcanzado con Estados Unidos y consideran que cualquier operación militar israelí contradice ese compromiso.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “el fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable” del acuerdo y reiteró que la normalización de la situación pasa por la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas.

En la misma línea se expresó el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien mantuvo una conversación con su homólogo libanés, Nabih Berri. Durante ese intercambio sostuvo que “la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano”, y reclamó la salida de las tropas israelíes de los territorios que permanecen bajo su control.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “el fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable” del acuerdo con Estados Unidos (REUTERS/Archivo)
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que “el fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable” del acuerdo con Estados Unidos (REUTERS/Archivo)

Netanyahu ratificó la presencia militar israelí

La posición de Teherán contrasta con las declaraciones formuladas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras conocerse el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El jefe de gobierno aseguró que Israel mantendrá sus despliegues militares en distintos escenarios de conflicto de la región y descartó cambios inmediatos en esa estrategia.

Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes permanecerán en las áreas ocupadas del sur del Líbano y extendió ese criterio a otras zonas donde opera el Ejército israelí, incluidas partes de Siria y la Franja de Gaza.

Mientras tanto, desde Washington también surgieron llamados a evitar una escalada que pueda afectar el proceso abierto con Teherán. El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a Israel actuar con “más responsabilidad respecto a Líbano” y reconoció que la situación vinculada a Hezbollah sigue siendo uno de los principales desafíos para consolidar el acuerdo alcanzado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Con las negociaciones encaminadas hacia una etapa destinada a definir un arreglo más amplio, los acontecimientos en el sur del Líbano aparecen como una de las principales pruebas para la estabilidad del pacto anunciado esta semana. Las amenazas lanzadas por Irán y la decisión israelí de mantener sus operaciones militares reflejan que, pese al acuerdo, persisten importantes focos de tensión en la región.

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