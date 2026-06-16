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Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 tiene al país en vilo y, los famosos que se encuentran en Estados Unidos comenzaron la procesión para llegar al Aarrowhead Stadium

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Marcelo Tinelli y Mica Tinelli se toman una selfie en un avión. Él lleva una camiseta de la Selección Argentina. Ella tiene cabello largo rubio y labial rosa
Marcelo Tinelli y su hija Mica Tinelli viajaron de Miami a Kansas para estar presentes en el debut de la selección (Instagram)

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya entró en modo cuenta regresiva, por lo que los famosos que viajaron a Estados Unidos para ser parte de esta fiesta mundialista emprendieron el viaje a Kansas City, lugar donde se llevará adelante este primer partido.

La Scaloneta debuta este martes a las 22 horas ante Argelia y el partido, que a su vez podría ser el último de Lionel Messi en una Copa del Mundo, promete llenar las tribunas de celeste y blanco, y entre los miles de hinchas que se esperan esta noche hay caras muy conocidas del espectáculo argentino. Varios figuras que estaban en Miami decidieron no perderse el momento y tomaron sus valijas rumbo a Kansas City.

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El primero en mostrarlo fue Marcelo Tinelli, que viaja para cubrir el minuto a minuto para su ciclo en Infobae, lo hizo en compañía de su hija Micaela y lo contó con una selfie desde el avión. Tinelli llevaba puesta la camiseta oficial de la selección argentina con el escudo de la FIFA, y junto a él Mica posó con una campera blanca. “Viajando con Tuta a Kansas”, escribió, y remató con un “VAMOOOO ARGENTINA” acompañado de emojis de músculo, bandera, pelota y copa.

Zaira Nara camina por un aeropuerto con gafas de sol y cabello largo, arrastrando una maleta plateada. Un hombre está parcialmente visible a la derecha
Zaira también partió rumbo a la ciudad estadounidense
Zaira Nara se toma una selfie en un espejo dentro de una habitación, vistiendo un top azul y gafas de sol, con pantalón gris y un gran ventanal de fondo
Para viajar eligió una musculosa color azul y un pantalón con los símbolos patrios

Zaira Nara mostró su partida desde el aeropuerto de Miami con valijas en mano y el mensaje “NOS VAMOS a Kansas City” en letras grandes. Ya en destino, publicó una foto frente al espejo de su habitación de hotel, con anteojos de sol, musculosa azul y pantalón gris, con un detalle que no pasó desapercibido: sobre la cama se veía una bandera argentina extendida. El texto que acompañó la imagen fue escueto pero elocuente: “Citación 7am”.

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Pampita también se sumó al viaje y lo documentó desde el aeropuerto. En una primera story apareció con anteojos de sol oscuros y una campera blanca con ilustraciones en rojo que llevaba bordada la frase “coronados de gloria” —una clara referencia al himno nacional—, con el nombre “Pampita Ardohain” en la espalda. En una segunda imagen se la ve de espaldas, parada frente a un ventanal del aeropuerto con el avión a punto de partir, con la misma campera que dejaba leer su nombre completo.

Vista trasera de una persona con cabello oscuro y sudadera clara con dibujos, mirando por la ventana de un aeropuerto a un avión blanco y azul en la pista
Pampita también apostó por un buzo 100% argentino
Pampita sonríe con cabello castaño suelto y gafas de sol que reflejan un avión en la pista. Viste un suéter claro con un diseño
Pampita, sonriente y con lentes de sol reflejando un avión

Los Jaimitos, el regreso de un clásico de VideoMatch

En la última emisión de Infobae Mundial, Marcelo Tinelli sacó del arcón de los recuerdos a Los Jaimitos, uno de los números más recordados de VideoMatch. El trío integrado por Daniel “Jaimito” Bifulco, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta volvió a hacer de las suyas con una canción a medida que no dejó títere con cabeza: le pegaron al tatuaje de Messi, a los alfajores, a la edad del conductor y, de paso, a Mario Pergolini. Todo con el humor pícaro y de doble sentido que los hizo famosos hace más de tres décadas.

Uno de los apuntados fue el propio Cabezón: “Todos saben que te fuiste a Miami a cubrir el mundial, nos dejaste acá de nuevo. Nosotros nos quedamos mirando a Pergolini, y si no te gusta, me chupa bien un hue...”, cantaron, en una referencia que no pasó desapercibida. Tinelli reaccionó con una mezcla de risa y resignación.“Me asesinaron a mí, me asesinaron”, dijo apenas terminó el video, entendiendo el código de una de sus critauras más recordadas, en una mezcla de nostalgia y expectativa por lo que vendrá. Cabe recordar que Marcelo está al frente de Infobae Mundial, que se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae, con coberturas especiales los días que juegue la Scaloneta.

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