Cate Blanchett se suma a Oxford como profesora de teatro y ya habla de comenzar un “alboroto creativo”

Cate Blanchett fue nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford para el año académico 2026-27 (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cate Blanchett, una de las actrices más premiadas del cine contemporáneo, fue nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford para el año académico 2026-27, según anunció este martes el centro educativo. La actriz australiana afincada en el Reino Unido ocupará la Cátedra Cameron Mackintosh con sede en el Saint Catherine’s College, donde participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria en general.

Al conocerse el nombramiento, Blanchett afirmó que esperaba “comenzar este alboroto creativo” y describió la cátedra como “una oportunidad electrizante” para entablar “un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y creadores”. La actriz también subrayó que “el arte derriba las fronteras y los límites de la imaginación” y que sus años de práctica creativa le dieron la posibilidad de “afinar sentimientos hasta convertirlos en ideas y de abrir caminos hacia la comprensión”.

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Sir Cameron Mackintosh, el productor teatral que en 1990 financió y creó la cátedra que lleva su nombre, dijo estar “encantado” con la incorporación de Cate Blanchett. “Su carrera, tanto como actriz y productora en el teatro, el cine y la televisión, será una gran inspiración para los estudiantes de Oxford“, declaró según recogió la BBC.

La lista de artistas que han ocupado la cátedra a lo largo de sus más de tres décadas de historia incluye a figuras como Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Tom Stoppard, Stephen Fry y Diana Rigg. La actriz australiana sucede en el cargo a la escenógrafa Es Devlin, quien amplió el alcance y la visibilidad de la posición durante su mandato.

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Cate Blanchett participará en conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria de Oxford (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La designación llega respaldada por una trayectoria artística de primer nivel. En el cine, Cate Blanchett acumula dos premios Óscar —el primero por su retrato de Katharine Hepburn en El aviador (2004) y el segundo por su papel en Blue Jasmine (2013)—, cuatro BAFTA, cuatro Globos de Oro y ocho nominaciones a la Academia, lo que la convierte en la australiana con más candidaturas al Óscar en la historia. Entre sus trabajos más reconocidos figuran Elizabeth (1998), la trilogía de El señor de los anillos (2001-2003), Carol (2015) y Tár (2022).

Su vínculo con las artes escénicas es igualmente extenso. Fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company de Australia junto a su marido, el dramaturgo Andrew Upton, entre 2008 y 2013, período en el que impulsó nuevas producciones e iniciativas de sostenibilidad. Sobre los escenarios ha trabajado con directores como Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell y Thomas Ostermeier, y en 2017 protagonizó su debut en Broadway con The Present, adaptación de Plátonov de Chéjov, que le valió una nominación al Tony.

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La Cátedra Cameron Mackintosh tiene como objetivo conectar a figuras de relevancia internacional del teatro, el cine y las artes escénicas con los estudiantes y la comunidad universitaria de Oxford. Blanchett asumirá sus funciones a partir del próximo otoño, cuando arranque el curso 2026-27.

Con información de: EFE