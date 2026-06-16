Cultura

Cate Blanchett se suma a Oxford como profesora de teatro y ya habla de comenzar un “alboroto creativo”

La actriz australiana asumirá la Cátedra Cameron Mackintosh con charlas, conferencias y encuentros en la prestigiosa universidad británica para “afinar sentimientos hasta convertirlos en ideas”

Guardar
Google icon
Cate Blanchett fue nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford para el año académico 2026-27 (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Cate Blanchett fue nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford para el año académico 2026-27 (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cate Blanchett, una de las actrices más premiadas del cine contemporáneo, fue nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford para el año académico 2026-27, según anunció este martes el centro educativo. La actriz australiana afincada en el Reino Unido ocupará la Cátedra Cameron Mackintosh con sede en el Saint Catherine’s College, donde participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria en general.

Al conocerse el nombramiento, Blanchett afirmó que esperaba “comenzar este alboroto creativo” y describió la cátedra como “una oportunidad electrizante” para entablar “un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y creadores”. La actriz también subrayó que “el arte derriba las fronteras y los límites de la imaginación” y que sus años de práctica creativa le dieron la posibilidad de “afinar sentimientos hasta convertirlos en ideas y de abrir caminos hacia la comprensión”.

PUBLICIDAD

Sir Cameron Mackintosh, el productor teatral que en 1990 financió y creó la cátedra que lleva su nombre, dijo estar “encantado” con la incorporación de Cate Blanchett. “Su carrera, tanto como actriz y productora en el teatro, el cine y la televisión, será una gran inspiración para los estudiantes de Oxford“, declaró según recogió la BBC.

La lista de artistas que han ocupado la cátedra a lo largo de sus más de tres décadas de historia incluye a figuras como Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Tom Stoppard, Stephen Fry y Diana Rigg. La actriz australiana sucede en el cargo a la escenógrafa Es Devlin, quien amplió el alcance y la visibilidad de la posición durante su mandato.

PUBLICIDAD

Cate Blanchett participará en conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria de Oxford (Foto: REUTERS/Yara Nardi)
Cate Blanchett participará en conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria de Oxford (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La designación llega respaldada por una trayectoria artística de primer nivel. En el cine, Cate Blanchett acumula dos premios Óscar —el primero por su retrato de Katharine Hepburn en El aviador (2004) y el segundo por su papel en Blue Jasmine (2013)—, cuatro BAFTA, cuatro Globos de Oro y ocho nominaciones a la Academia, lo que la convierte en la australiana con más candidaturas al Óscar en la historia. Entre sus trabajos más reconocidos figuran Elizabeth (1998), la trilogía de El señor de los anillos (2001-2003), Carol (2015) y Tár (2022).

Su vínculo con las artes escénicas es igualmente extenso. Fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company de Australia junto a su marido, el dramaturgo Andrew Upton, entre 2008 y 2013, período en el que impulsó nuevas producciones e iniciativas de sostenibilidad. Sobre los escenarios ha trabajado con directores como Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell y Thomas Ostermeier, y en 2017 protagonizó su debut en Broadway con The Present, adaptación de Plátonov de Chéjov, que le valió una nominación al Tony.

La Cátedra Cameron Mackintosh tiene como objetivo conectar a figuras de relevancia internacional del teatro, el cine y las artes escénicas con los estudiantes y la comunidad universitaria de Oxford. Blanchett asumirá sus funciones a partir del próximo otoño, cuando arranque el curso 2026-27.

Con información de: EFE

Temas Relacionados

Cate BlanchettUniversidad de OxfordTeatroCineUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roger Mantegani y su modo de nombrar el desamparo urbano

En Casa Bolívar, el artista despliega grandes papeles de escenografía intervenidos con carbonilla, collage y pintura para convertir perros callejeros y figuras expuestas en una reflexión sobre atención, fragilidad y reparación

Roger Mantegani y su modo de nombrar el desamparo urbano

‘La Venus’ y ‘La Primavera’ de Botticelli se enfrentan en la renovación de los Uffizi

El museo de Florencia reordenó por completo el espacio del pintor renacentista para que sus lienzos más famosos dialoguen sin reflejos, con nuevas vitrinas de alta seguridad y un montaje pensado para lucir mejor

‘La Venus’ y ‘La Primavera’ de Botticelli se enfrentan en la renovación de los Uffizi

La biografía de un histórico jefe del Regimiento de Patricios se convirtió en un libro que unió a cuatro generaciones

‘Tras las huellas de un soldado’, con la historia del coronel Narciso Bengolea Llobet, es un proyecto familiar de abuelos, hijos y nietas. “Quisiera que sus valores sirva como un faro moral”, dice el autor Fernando Bengolea

La biografía de un histórico jefe del Regimiento de Patricios se convirtió en un libro que unió a cuatro generaciones

Un artista ruso crítico con Putin, asesinado a tiros en Polonia

La fiscalía de Lublin informó que el ciudadano ruso de 44 años, identificado como Robert Kuzovkov, recibió tres disparos el lunes y luego otros dos a quemarropa por un atacante aún no identificado

Un artista ruso crítico con Putin, asesinado a tiros en Polonia

Eduardo Sacheri: “Argentina lleva un siglo ejerciendo la nostalgia”

Por la publicación en España de su novela ‘Demasiado lejos’, el escritor brindó una entrevista al diario El País donde habló del quiebre de la confianza colectiva, con Malvinas como telón de fondo cultural

Eduardo Sacheri: “Argentina lleva un siglo ejerciendo la nostalgia”

DEPORTES

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo arrancó con un triunfo en Queen’s y Tomás Etcheverry se despidió en Halle ante Daniil Medvedev

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026

La historia detrás de “Muchachos”: cómo vivió La Mosca el fenómeno que acompañó a la selección campeona

TELESHOW

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

El desgarrador posteo del papá de Gaspi después de su trágica muerte: “Infinita tristeza”

Evangelina Anderson mostró cómo vive la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Una crack”

Darío Barassi dio a conocer el particular motivo por el que le gusta pelear con su esposa

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una cancha de básquetbol se convirtió en el aula de matemáticas más efectiva en un experimento

Cómo una cancha de básquetbol se convirtió en el aula de matemáticas más efectiva en un experimento

EEUU decomisa más de 1.500 productos falsificados del Mundial 2026 valorados en más de 134.000 dólares

Más de 26 mil familias reciben raciones alimenticias en sectores vulnerables en República Dominicana

La FAO presenta los resultados del proyecto RECLIMA en el oriente de El Salvador

Panamá crece 4.8% en el primer trimestre impulsada por comercio, construcción y Canal