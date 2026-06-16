Francisco Cerúndolo arrancó con un triunfo en Queen’s y Tomás Etcheverry se despidió en Halle ante Daniil Medvedev

La gira sobre césped comenzó con una buena y una mala noticia para el tenis argentino: Francisco Cerúndolo logró una valiosa victoria en su debut en el ATP 500 de Queen’s, mientras que Tomás Etcheverry se despidió en la primera ronda del ATP 500 de Halle al caer ante el ruso Daniil Medvedev.

Cerúndolo, número 27 del mundo y principal raqueta nacional, debió exigirse al máximo para superar al estadounidense Aleksandar Kovacevic (68° del ranking ATP) por 6-4, 6-7 (5) y 6-2 en un encuentro que se extendió durante dos horas en el césped de Londres.

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El argentino consiguió imponer su jerarquía en el set decisivo luego de haber dejado escapar una ventaja en el segundo parcial. Ese fue su mayor mérito: mantener el foco aún en los momentos adversos.

El porteño había comenzado el partido con autoridad. Se quedó con el primer set por 6-4 gracias a un oportuno quiebre en el décimo juego y parecía encaminarse a una resolución más cómoda.

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Sin embargo, Kovacevic elevó su nivel en el segundo capítulo. En el duodécimo juego sirvió para llevarse la manga y nivelar el marcador, aunque Cerúndolo logró el quiebre necesario para llevar la definición al tie-break. Allí el norteamericano sacó una luz de ventaja y forzó un tercer set.

Lejos de sentir el impacto, Cerúndolo reaccionó con personalidad. Recuperó el control del juego desde el fondo de la cancha, aprovechó sus oportunidades y cerró el parcial definitivo por un contundente 6-2 para avanzar a los octavos de final del tradicional certamen londinense. Su próximo rival será el estadounidense Jenson Brooksby (73°).

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El triunfo tiene un valor especial para el argentino, que tuvo un debut auspicioso en una gira históricamente menos favorable para los jugadores sudamericanos. Sin embargo, Cerúndolo posee buenos antecedentes sobre césped: en 2023, en el ATP 250 de Eastbourne, consiguió el segundo de los cuatro títulos de su carrera en el circuito mayor.

La otra cara de la jornada la protagonizó Etcheverry (30°) en Halle. El platense, que el año pasado había firmado una destacada actuación en el certamen alemán, no logró repetir aquella producción y cayó ante Medvedev, número 7 del ranking ATP, por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de juego.

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Tomás Etcheverry no pudo contra Medvedev (Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP)

El ruso, ex número 1 del mundo y uno de los jugadores más peligrosos sobre superficies rápidas, marcó diferencias desde el comienzo. Con un servicio sólido y una gran efectividad en los intercambios desde el fondo, controló el desarrollo del partido y neutralizó las variantes de su rival.

Etcheverry se sobrepuso a un inicio adverso y quebró el saque de Medvedev en el séptimo juego del primer set. Sin embargo, no pudo sostener su turno de servicio en el game siguiente y el ruso aprovechó para lograr la primera ventaja en el marcador.

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Aunque el argentino intentó mantenerse en partido a partir de su servicio y su potencia, Medvedev mostró una versión muy consistente. Etcheverry dejó escapar un triple break point en el décimo juego del segundo set: el jugador europeo ganó cinco puntos seguidos y selló el 6-4 que le permitió avanzar a la siguiente ronda del ATP 500 alemán.