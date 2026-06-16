La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

El conductor fue encontrado en un bar en la ciudad de Dallas antes del debut de la Selección Argentina (Video: Telefe)

Los días previos al debut de Argentina en el Mundial 2026 fueron un desborde de emociones por los argentinos presentes en los bares y puntos de encuentro de los hinchas en Estados Unidos. Con el partido ante Argelia programado para este martes a las 22 horas de en Kansas City, ciudades como Dallas vivieron su propia fiesta antes de que el encuentro se lleve adelante.

Eso fue precisamente lo que mostró Sofía Martínez durante una cobertura para Telefe. Mientras recorría un bar repleto de argentinos en Dallas —con cornetas, matracas y música de fondo—, la periodista se topó de frente con Iván de Pineda, que se encuentra en el país para vivir en primera persona lo que podría ser la última Copa del Mundo, y la periodista deportiva lo anunció entre gritos y el ruido del ambiente. El conductor, que venía recorriendo varias ciudades de Estados Unidos para mostrar el clima mundialista, estaba ahí, en medio de la misma fiesta.

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El intercambio entre ambos reflejó la intensidad del momento. “No, imagínate, Argentina juega el primer partido en Kansas, estamos en Dallas y esto ya está así”, le dijo Martínez, mientras el ruido de las cornetas casi impedía escuchar la conversación.

Este encuentro se dio el día lunes en un bar en la ciudad de Dallas, Texas

De Pineda no tardó en compartir sus impresiones sobre lo que venía observando en su recorrida. “Es espectacular cómo este Mundial de a poquito empieza a tomar mucha forma, mucho color. La gente empieza a encontrar el ritmo y el pulso a lo que va a suceder en estos próximos días”, describió el conductor.

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Luego fue más allá y puso en perspectiva lo que significa cada aparición de la selección en el torneo: “Juega Argentina, es un acontecimiento a nivel mundial”.

Durante la charla, De Pineda también se refirió a uno de los aspectos que más lo sorprendió durante su recorrida por el país sede: la infraestructura preparada para albergar la competencia. “Estuve recorriendo muchos de los estadios que, lógicamente, muchos de ellos se dedican a otros deportes”, señaló, en alusión a las sedes del torneo que habitualmente reciben disciplinas como el fútbol americano o el béisbol y que para este Mundial fueron adaptadas para recibir al deporte más popular del planeta.

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Dallas no fue la única ciudad que se pintó de celeste y blanco, puesto que Kansas también vivió una experiencia única, en la que cientos de argentinos se hicieron presentes para llevar adelante un banderazo en honor a la Scaloneta.

La familia estuvo presente en la reunión de hinchas argentinos

Entre ellos estuvieron Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini, quienes viajaron con un objetivo personal: alentar a Giuliano Simeone, el menor de los hermanos, forma parte del plantel que conduce Lionel Scaloni, y sigue los pasos de su papá Diego, el Cholo. Gianluca y Eva salieron del hotel ya con los colores puestos. Él con la camiseta alternativa azul de la AFA, ella con la titular celeste y blanca, la cara pintada con los colores de la bandera y Faustino, su hijo de seis meses, en el cochecito, tapado con la insignia nacional. Así arrancó la jornada para el matrimonio, que documentó cada momento en sus redes sociales.

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Las imágenes que compartieron mostraron a una Eva radiante en medio de una multitud que desbordaba los parques de Kansas City al atardecer. En una de las fotos, la modelo posa frente a una explanada repleta de hinchas, con una bandera gigante desplegada detrás suyo y el sol tiñendo el cielo de naranja. El bebé, en su cochecito, también llevaba puesta la camiseta del seleccionado.

Baldini también estuvo presente y se movió por el banderazo con la misma energía. La madre de Giuliano, Gianluca y Giovanni se fotografió junto a otros hinchas argentinos, todos con las camisetas puestas, en plena calle y con el ambiente mundialista de fondo. En sus stories de Instagram, compartió esas instantáneas con la misma emoción que transmitieron sus videos.

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Porque fue a través de los videos donde Baldini dejó ver con más claridad lo que significaba ese momento. En uno de los cortos que publicó, se veía a los presentes saltando al unísono, camisetas celestes y blancas en todas direcciones, el ruido de miles de voces mezcladas. Ella escribió sobre esas imágenes: “Qué ambiente. Qué alegría. Qué pasión. Somos argentinos”.