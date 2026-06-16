EEUU decomisa más de 1.500 productos falsificados del Mundial 2026 valorados en más de 134.000 dólares

La CBP incautó 1.578 productos falsificados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Indianápolis durante la primera semana de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades federales estadounidenses incautaron más de 1.500 piezas de mercancía falsificada relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, valoradas en más de 134.000 dólares, durante la primera semana de junio en Indianápolis, según información confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El decomiso afecta tanto a compradores locales como internacionales, en un contexto de incremento de envíos de productos deportivos no autorizados antes del evento futbolístico internacional.

De acuerdo con datos oficiales de la CBP, la operación —denominada “Operation Winner’s Circle”— tuvo lugar entre el 1 y el 5 de junio de 2026. Durante ese periodo, los agentes federales interceptaron 18 envíos con destino a diversos puntos de Estados Unidos y otros países. Las autoridades encontraron camisetas, gorros y ropa deportiva con marcas asociadas a la Copa Mundial. La información fue reportada por Newsweek, con respaldo de fuentes locales estadounidenses como WIBC y Fox 26 Houston.

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El operativo se enmarca en la tendencia creciente de tráfico de mercancía apócrifa durante grandes eventos deportivos internacionales. Las autoridades estadounidenses han advertido sobre la proliferación de ventas por comercio electrónico y el aumento de pequeños envíos postales, factores que han facilitado el ingreso de productos falsificados al país. El fenómeno se intensifica a medida que se acerca la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Según la CBP, la mayoría de los productos incautados provenía de Hong Kong, a través de servicios de paquetería rápida.

¿Cuántos productos falsificados relacionados al Mundial 2026 fueron decomisados en Indianápolis?

La CBP informó que durante “Operation Winner’s Circle” se identificaron y retuvieron 1.578 artículos falsificados vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre la mercancía decomisada se encuentran:

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530 camisetas alusivas al Mundial

380 gorros con emblemas oficiales del torneo

349 camisetas deportivas de las marcas Puma, Adidas y Nike

319 artículos adicionales con logos y motivos relacionados al evento

Las estimaciones oficiales calculan un valor de reventa de 134.594 dólares para los productos, si hubiesen sido originales. De acuerdo con la CBP, los envíos interceptados tenían destinos tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Esta información fue corroborada por Newsweek y medios locales estadounidenses.

La operación “Winner’s Circle” interceptó 18 envíos con mercancía apócrifa del Mundial 2026 entre el 1 y el 5 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué declaró la CBP sobre la incautación de mercancía apócrifa del Mundial?

Brett Mueller, director del puerto de Indianápolis para la CBP, afirmó en un comunicado: “La memorabilia deportiva falsificada desvía fondos de las organizaciones deportivas, financia redes criminales y estafa a los aficionados. Los oficiales en Indianápolis trabajan cada día para proteger a los negocios nacionales y a los consumidores estadounidenses”, cita reproducida por Newsweek y Fox 26 Houston.

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La autoridad federal también subrayó que el comercio ilegal de este tipo de productos puede estar vinculado a organizaciones criminales internacionales y que la venta de mercancía apócrifa representa un peligro para los consumidores, quienes pueden recibir productos de calidad inferior o sin garantías.

¿De dónde provenían los productos falsificados incautados en Indianápolis?

Según la CBP, la mayor parte de los envíos interceptados en Indianápolis tenía origen en Hong Kong. Los paquetes estaban destinados a diversas direcciones tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero. El patrón identificado por las autoridades coincide con las tendencias observadas en incautaciones anteriores: la mayoría de los artículos falsos ingresa al país mediante servicios de paquetería exprés y correo internacional.

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La CBP ha destacado que más del 90% de las incautaciones de productos apócrifos se produce en este tipo de canales, especialmente en periodos previos a grandes eventos internacionales, cuando se incrementa la demanda de artículos temáticos y recuerdos entre los consumidores.

El decomiso incluyó camisetas, gorros y ropa deportiva con marcas y emblemas vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la falsificación de productos deportivos a los consumidores y las marcas?

La venta y distribución de productos falsificados tiene múltiples consecuencias económicas y legales. De acuerdo con la CBP, la comercialización de mercancía apócrifa:

Daña los ingresos de las marcas oficiales y organizadores de eventos

Puede financiar actividades criminales internacionales

Expone a los consumidores a productos de calidad inferior o riesgos de seguridad

Perjudica a los comercios legítimos y formalmente establecidos

Las autoridades han reiterado que adquirir productos falsos puede llevar a pérdidas económicas para los aficionados, además de posibles implicaciones legales si los compradores participan de manera consciente en la importación o venta de mercancía ilegal.

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¿Qué acciones están tomando las autoridades estadounidenses ante el crecimiento de mercancía falsificada?

La CBP, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ha intensificado la cooperación para identificar, interceptar y desarticular redes de tráfico de productos apócrifos, especialmente en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

Operativos de inteligencia y control en puertos de entrada, aeropuertos y plataformas logísticas

Coordinación con autoridades internacionales para rastrear envíos sospechosos

Campañas de información para advertir a consumidores sobre los riesgos de adquirir productos no autorizados

El DHS ha señalado que se mantendrá el enfoque en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en la seguridad de los consumidores, reforzando los controles en los meses previos al inicio del torneo.

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La mercancía falsificada del Mundial 2026 tenía un valor estimado de reventa de 134.594 dólares, si hubiera sido original. (REUTERS/Dylan Martinez)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales para evitar comprar productos falsificados del Mundial?

La CBP y otras agencias federales han emitido recomendaciones claras para los consumidores:

Comprar productos deportivos y souvenirs únicamente en tiendas oficiales o sitios web autorizados

Verificar la autenticidad de los artículos antes de realizar cualquier adquisición

Desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del valor de mercado

Reportar a las autoridades cualquier sospecha de venta de productos apócrifos

De acuerdo con la CBP, los consumidores deben estar atentos a los sellos de autenticidad y a la reputación del vendedor, para evitar ser víctimas de estafas o contribuir, sin saberlo, a la financiación de redes criminales.

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¿Por qué aumentan las incautaciones de productos falsificados antes de eventos como la Copa Mundial?

El entorno de grandes eventos deportivos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA, crea un mercado favorable para la venta de productos temáticos y recuerdos oficiales. Según la CBP, los períodos previos a estos campeonatos suelen estar asociados con un incremento significativo en los intentos de importación y comercialización de mercancía apócrifa.

Las autoridades señalan que la facilidad para comprar en línea y la existencia de múltiples plataformas digitales han multiplicado la cantidad de pequeños envíos, dificultando el control y la fiscalización en los puntos de entrada al país.

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La CBP informó que la mayoría de los productos falsificados incautados en Indianápolis provenía de Hong Kong por paquetería exprés y correo internacional. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué impacto tiene esta incautación para los aficionados y el sector comercial?

El decomiso de más de 1.500 piezas falsificadas en Indianápolis representa una advertencia tanto para los consumidores como para los comerciantes. Para los aficionados, implica la necesidad de extremar precauciones al adquirir productos relacionados con la Copa Mundial y recurrir únicamente a canales oficiales. Para el sector comercial, refuerza la importancia de proteger la cadena de valor de los productos licenciados y mantener controles estrictos sobre la procedencia de la mercancía.

La CBP prevé que los controles y operativos continuarán hasta el inicio y durante la celebración del torneo, con el objetivo de reducir el impacto de la falsificación en el mercado y proteger los derechos de los organizadores y patrocinadores.