Fortnite podría apostar a modelo de suscripción mensual

El estudio Epic Games, desarrollador del videojuego y fenómeno cultural llamado Fortnite, sigue generando novedades sobre su aclamado battle royale. A las recientes noticias sobre las versiones de las consolas de nueva generación hay que agregarles modificaciones en el sistema económico del título. Como se explicará a continuación, la compañía está pensando en agregar un nuevo sistema de suscripción.

En los últimos días, distintos usuarios han recibido un correo de Epic Games con una encuesta. En ella se presentaban diversas preguntas relacionadas a una posible implementación de un modelo de suscripción mensual. Se adjuntaba una imagen promocional con el siguiente contenido: acceso al Pase de Batalla actual, 1.000 PaVos (la moneda del título) mensuales y un “Monthly Crew Pack” (“Paquete Mensual de Equipo”). Este último incluiría un atuendo alternativo, un pico y una mochila.

Dentro de las preguntas realizadas, se encontraba una relacionada al precio de esta suscripción. Distintos usuarios comentaron precios diferentes, por lo que el costo aún se está evaluando, pero parecería ubicarse en una franja de entre 13,99 y 18,99 dólares por mes. Es decir, una suscripción que al año podría llegar a superar los 200 dólares.

Una de las primeras imágenes de la versión para las nuevas consolas

¿Cómo funciona normalmente Fortnite? Actualmente, éste es un videojuego free-to-play , cualquier persona puede disputar partidas con tan solo descargarlo de manera gratuita. Para quienes quieran y puedan utilizar dinero, se pueden realizar microtransacciones para obtener contenido cosmético de diferentes tipos, el cual sólo genera modificaciones visuales, pero no otorga ventajas en el combate. También se puede comprar un Pase de Batalla en cada nuevo evento , el cual contiene mucho contenido estético exclusivo, desbloqueable al subir de nivel y realizar desafíos.

Los Pases de Batalla suelen costar 950 PaVos (alrededor de 10 dólares) y duran toda el Capítulo de Temporada vigente (al menos, un par de meses). Sin embargo, quienes jueguen Fortnite asiduamente saben que si desbloquean todas las recompensas posibles, pueden obtener una cantidad de PaVos suficiente para comprar el futuro Pase. Es decir, pagando con dinero real una sola vez alcanzaría para poder desbloquear los siguientes Pases, siempre y cuando se juegue frecuentemente.

Si la posibilidad de pagar una suscripción mensual es conveniente o no, quedará en manos de cada jugador . Como está planteado actualmente el sistema, parecería ser una buena oportunidad para aquellos usuarios que jueguen ocasionalmente al título y estén por empezar un evento nuevo. No obstante, aún es temprano para afirmar sus posibles beneficios a largo plazo. Cabe recordar que hace tiempo Epic Games estaba interesado en ofrecer un sistema de suscripción anual al público, pero dicho plan no prosperó.

Como se ha indicado al principio de este artículo, Fortnite estará disponible para las nuevas consolas de Sony y Microsoft . En ambas se esperan importantes mejoras audiovisuales que cambien significativamente la experiencia al jugar. PlayStation 5 y Xbox Series X soportarán una resolución de 4K a 60 cuadros por segundo . Por su parte, la Xbox Series S, la consola más económica de las tres, igualará la tasa de cuadros por segundo, pero a una resolución de 1080p . Con respecto a otro aspecto importante, todas las consolas harán uso de sus discos SSD, por lo que el título tendrá sus tiempos de carga ampliamente reducidos.

El evento actual permite desbloquear a personajes de Marvel, como Iron Man y Wolverine

Jugadores veteranos que estén por cambiar de plataforma y no quieran perder sus progresos, pueden hacerlo sin inconvenientes. Epic Games ha confirmado que el progreso de la cuenta del jugador se trasladará a la nueva consola que adquieran.

Por último, es relevante recordar que Fortnite se encuentra actualmente en el “Capítulo Dos” de la Temporada Cuatro. Dicho capítulo consiste en un evento especial sin precedentes, con personajes y muchísimo contenido de la compañía Marvel. Se pueden desbloquear atuendos exclusivos de íconos de los cómics y la cultura pop como Iron Man, Wolverine, Doctor Doom y Thor, entre otros .

