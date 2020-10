Primeras impresiones de “The Sims: Escapada en la Nieve”: la expansión donde la cultura japonesa y los deportes extremos toman el protagonismo

El snowboard será uno de los deportes extremos que se podrá realizar en la nueva expansión de Sims 4 (Foto: EA)

Pese a contar con más de 20 años en el mercado, la franquicia de Maxis, The Sims, siempre logra renovarse con contenido creativo y de calidad. A lo largo de este año, Electronic Arts demostró que tiene a la saga muy en cuenta, lanzando primero el contenido de Vida Ecológica y posteriormente Journey to Batuu, el cual llevó a los jugadores al universo de Star Wars. Bajo esta tónica, The Sims 4 recibirá Escapada en la Nieve, su último pack de expansión para el 2020 , el cual Infobae Gaming pudo probar en fase alfa antes que llegue al mercado el próximo 13 de noviembre.

Pese a aún estar en fase alfa, esta décima expansión para The Sims 4 promete muchas horas de contenido gracias a varios factores. El primero es el contexto, el cual ubica al jugador en el Monte Komorebi, un mundo interesante dividido en tres barrios en los cuales los Sims podrán vivir o irse de vacaciones .

Por lo que se pudo observar y probar, el clima va a ser uno de los grandes ejes de la expansión, dado que la nieve, por ejemplo, invitará a realizar distintos deportes extremos como el snowboard, el trineo y el esquí . Estos podrán ser más o menos fluidos según las habilidades del Sim en cuestión, por lo que en caso de que no sean duchos en el tema se soltarán algunas carcajadas gracias las caídas.

La cultura japonesa será uno de los pilares de Escapada a la Nieve (Foto: EA)

En el mismo contexto de nieve, el jugador podrá hacer que los Sims, tanto individualmente como en grupo escalen hasta la cima de la montaña. Esto podrá hacerse progresivamente, comenzando tal vez con pequeñas alturas para después si intentar ir al pico cuando el sim esté más habilidoso. Vale remarcar que esta actividad no deja de ser peligrosa y puede significar desembocar en una peculiar y divertida muerte .

En contra parte, el clima templado y agradable que ofrece la parte del valle invita a realizar otro tipo de actividades como el senderismo. Esto, al igual que sucede en la montaña, tendrá niveles de progreso para que los sims puedan primero realizar un paseo corto y luego aventurarse a uno más largo. Por lo que se pudo probar, esto está muy bien logrado, permitiendo en la alfa divisar las bellas vistas que podrán disfrutarse al caminar.

A su vez, el jugador también podrá caminar, buscando un poco de tranquilidad y paz, apuntando más a un espacio zen como puede ser un jardín que con peces koi nadando cerca. Esto último acerca a otro de los pilares de esta expansión: la cultura japonesa .

Los sims podrán ir mejorando sus habilidades para realizar distintos deportes en la nieve (Foto: EA)

Al interactuar un poco en esta versión de prueba es inevitable acercarse y querer ir probando todo lo relacionado a la cultura japonesa que puede encontrarse tanto en los senderos, las casas prefabricadas del monte y los templos, que, sin dudas, son los que más acentúan este factor.

Un detalle muy divertido es que, al entrar en una casa de estilo japonés ubicada en el Monte, los sims se descalzarán automáticamente, algo muy habitual de la cultura de aquel país. Esto también se refleja a la hora de construir desde cero, ya que hay muchos objetos de este estilo . Para acentuar toda esta vibra asiática, se podrá hacer que los sims tomen baños terminales, al mejor estilo japonés. Esto, sin dudas, será uno de los ítems más anhelados por los jugadores a la hora de armar la casa perfecta.

Más allá de los dos pilares fundamentales en los que se basará esta expansión, esta se encargará de introducir los Lifestyles . Estos seguramente le den mucho dinamismo al juego, dado que se irán formando a medida que el usuario vaya tomando decisiones. Como era de esperar, esto repercutirá en todo lo relacionado al sim en cuestión, desde su temperamento hasta como se relaciona con sus vecinos , por ejemplo.

Los baños termales llegan para relajar a los sims luego de las actividades (Foto: EA)

Lo más interesante de esta nueva introducción es que significará una evolución para los sims, dado que el estilo de vida puede ir y venir, todo como reflejo de las circunstancias. Sin dudas, habrá que ver como se desarrolla en la versión final del juego, pero auspicia ser un factor interesante. No obstante, esto se podrá revertir en el momento que el jugador quiera y poner al sim en cero.

Sin dudas, todo lo que se pudo observar de esta fase alfa de la décima expansión de Sims 4 promete mucho. Habrá que esperar a la versión final para terminar de conectar todos los detalles y ver como se plasmará esta experiencia que auspicia muchas horas de juego.

Este paquete de expansión de Los Sims 4 Escapada en la Nieve estará disponible a partir del 13 de noviembre a través de Origin (para Mac y PC), Steam, Xbox One y PlayStation 4. Como en cualquier contenido descargable de pago, es necesario contar con el juego base .

