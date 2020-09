“The Sims 4: Journey to Batuu”: Un viaje solo apto para fanáticos

(Foto: EA)

Después de varios años con la licencia en su poder, Electronic Arts decidió lanzar un nuevo pack de contenido inspirado en Star Wars para The Sims 4. Journey to Batuu es el primer paquete dedicado exclusivamente a la franquicia, que había incorporado algunos pequeños elementos aquí y allá en los últimos años, de manera muy tímida. Como reveló Infobae Gaming en las primeras impresiones de este lanzamiento, los desarrolladores prometían una aventura sin precedentes para la franquicia. ¿Habrán cumplido con las expectativas?

La respuesta es no, porque las expectativas y los pedidos de los fans están en otro lado. Sin embargo, hay una gran cantidad de elementos interesantes en Journey to Batuu. El pack propone una escapada prácticamente ilimitada a una galaxia muy, muy lejana. Sims nuevos o ya creados podrán experimentar un nuevo mapa con tres distritos y muchos objetivos por cumplir sin preocuparse por su trabajo o sus gastos.

El mapa de Batuu está inspirado en la atracción de Disney Galaxy’s Edge y ofrece una especie de recorrido virtual por este lugar que, actualmente, no se puede visitar. Los lugares más icónicos están presentes, así como también algunos personajes conocidos de la franquicia y naves como el Halcón Milenario, que protagoniza algunas de las misiones. Para aquellos que no conozcan mucho sobre la saga, hay información disponible para empaparse de datos útiles y despertar la llama del fanatismo, pero lo cierto es que este nuevo pack no ofrece mucho más para el público general.

Batuu está dividido en tres distritos, cada uno perteneciente a una de las tres facciones principales. Los Sims podrán realizar misiones para alguno de los tres grupos y así ir subiendo de rango en sus filas. Las misiones de los Canallas no afectarán la reputación en el resto, pero los jugadores deberán elegir entre la Primera Orden y la Resistencia, porque no podrán entablar una amistad con las dos al mismo tiempo. A medida que se hacen misiones y se ganan recompensas, se desbloquean objetos, cosméticos y más elementos que se pueden llevar a casa para decorar el hogar del sim.

Lo más atractivo de este paquete es la incorporación de elementos de la franquicia, desde peluches de personajes a sables de luz, que se pueden exhibir y utilizar en el mundo de los Sims. El problema es que, para tener acceso a ellos, se deben cumplir objetivos que, en muy poco tiempo, se vuelven repetitivos y monótonos.

No hay muchas cosas para hacer por Batuu, por lo que las misiones suelen involucrar hablar con un personaje, comprar algún objeto, hackear alguna caja de suministros o buscar recursos entre pilas de chatara. Las misiones que involucran naves únicamente muestran cuadros de texto con opciones para elegir, lo que le quita emoción a la aventu ra. Al principio, la cantidad de misiones resulta más que atractiva, pero el hecho de poder hacer una sola a la vez y que involucren siempre los mismos objetivos hace que todo se vuelva rutinario muy pronto y pierda ese encanto inicial.

El contenido del pack se siente limitado una vez se pasan varios días en Batuu , porque no hay demasiados incentivos para hacer el viaje más de una vez. Puede que los jugadores pasen una semana ahí, cumplan con objetivos, lleguen al rango máximo de alguna facción y completen una historia de la mano de personajes como Rey o Kylo Ren, pero luego de eso, lo único que queda es volver a casa y decorar una habitación como si fuera una locación de Star Wars.

Es interesante el hecho de poder entablar relaciones con personajes alienígenas y hasta llegar a casarse con ellos, pero lamentablemente no hay manera de trasladar eso al hogar del Sim cuando deja Batuu, lo que le quita un poco de sentido a la experiencia. Aquellos que no tengan ganas de aliarse a un bando y hacer misiones, podrán tener un día a día normal, pero el nuevo mapa no ofrece la posibilidad de edificar y los edificios ya presentes son solamente para interactuar con ellos, no para entrar. Sólo un edificio por distrito permite ser explorado y tampoco ofrece demasiada interacción.

La fortaleza de Journey to Batuu es también su debilidad: está apuntado a fans de Star Wars. Aquellos que no tengan cariño por la saga tienen la posibilidad de saltearse por completo este lanzamiento y no se perderán de ningún elemento que cambie demasiado el juego. Esto se debe a que el pack es completamente independiente del juego y casi no afecta al resto del mundo sim. Los fanáticos, por su lado, podrán armar una colección de sables de luz y desafiar a sus amigos y familiares de vuelta en casa. Los droides, lamentablemente, se pueden construir en Batuu, pero no llevar a casa.

El paquete incluye la posibilidad de crear un nuevo Sim específicamente para aprovechar mucho mejor lo que ofrece Batuu, pero al no tener demasiado contenido después de completar la historia principal de alguna de las facciones, trae también una fecha de caducidad bastante temprana. Es así que el mayor atractivo de Journey to Batuu, o lo que tiene un efecto mucho más duradero en la memoria del jugador, es la cantidad de objetos de decoración y recetas que se pueden llevar a casa para incorporar a la rutina del sim. Sin embargo, también deja en claro que no era necesario un paquete de contenido para eso.

La industria cambió mucho desde el lanzamiento de The Sims en el año 2000 y la saga fue evolucionando acorde a los tiempos. Actualmente, el estudio no está trabajando en una quinta entrega, sino que continúa expandiendo su edición actual con paquetes y expansiones. El problema es que, en varias ocasiones, el precio no parece ir de la mano con la cantidad de contenido que se ofrece. Journey to Batuu resultará una experiencia más que satisfactoria para fans de la saga, pero seguidores de The Sims no verán el atractivo.

