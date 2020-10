Análisis de “FIFA 21”: el último partido del campeón invicto

El jugador del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, debuta como cará de la franquicia.

El éxito suele ser una fórmula que cuenta con la constancia y la capacidad de reinventarse como principales ingredientes. FIFA tomó nota de esto a partir de 2013, cuando comenzó su andar en la actual generación de consolas, y logró dominar un segmento con una gran cantidad de público detrás y varias posibilidades de expansión. No obstante, liderar no es sencillo y la franquicia de EA Sports lo vive todos los años al lanzar una nueva edición, la cual se compara automáticamente con la anterior. En este contexto, aparece el flamante FIFA 21, el cual, en un año sin una competencia fuerte, se publicitó con bombos y platillos antes de su llegada al mercado.

La exigencia del usuario a la hora de poner manos en un nuevo FIFA es entendible. Justificar el valor del juego es algo en lo que EA Sports ya tiene experiencia y que logra gambetear con la introducción de nuevas mecánicas, gráficas y formatos, como fueron, por ejemplo, The Journey o VOLTA . Sin embargo, este lanzamiento llega con menos presión que otras ocasiones, ya que será el último episodio dentro de la saga en esta generación de consolas, dado que el próximo se producirá apuntando a las prestaciones que tendrán Xbox Series X y PlayStation 5.

De buenas a primeras, FIFA 21 no propone una revolución ni un timonazo. Quien no sea un jugador activo tal vez no encuentre nada puntual para satisfacer la experiencia que otorga un nuevo juego . No obstante, para quienes cada año se sumergen en la competencia y los diversos modos que ofrece la franquicia, seguramente sea un título interesante al cual se podrá sacarle provecho en varios elementos.

FIFA 21 pule algunas mecánicas en su jugabilidad, como es el caso de la física y los pases.

Uno de ellos es la jugabilidad, la cual se afinó para pulir la propuesta de este formato arcade. La física, por ejemplo, se siente mejor lograda en este título. El trabajo realizado por EA hace que los jugadores no se desplomen al chocarse en una situación revoltosa, como puede ser ir a buscar un cabezazo o un rebote en el área chica . Esto también repercute en la velocidad de los futbolistas, quienes ahora no tienen tan fácil el ganar una carrera mano a mano como pasó en ediciones pasadas.

Los pases también tienen un rol destacado en FIFA 21. Estos fueron mejorados, llegando al punto de brindar una experiencia más dinámica de lo que es el armado de una jugada. Los centros, por su parte, corrigieron los errores de la edición anterior, demostrando que se presta atención a las quejas de los usuarios . En esta ocasión son menos asistidos, dependiendo del jugador lograr la efectividad para convertir un gol posteriormente. Vale remarcar que los regates también evolucionaron, permitiendo ahora al usuario tener más control sobre las fintas que desea realizar, disponiendo de más posibilidades para ejecutarlas.

No obstante, pese a que son pocos los elementos que influyen en el gameplay, hay uno que engloba todo: la inteligencia artificial. Esta creció a gran escala con esta nueva edición, permitiendo al jugador tener un ambiente más interesante de juego, gracias a los desmarques o carreras que realizan los jugadores no seleccionados . Esto también puede reflejarse a la hora de jugar contra la CPU, la cual en los niveles más avanzados de juego, como Legendario o Ultimate, propone un desafío más ambicioso y divertido.

El juego cuenta con las licencias exclusivas del Milan y el Inter, dos de los equipos más grandes de Italia.

El apartado gráfico no presenta nada nuevo. Pese a que se puede ver el intento de mejorar la iluminación de las texturas, no aporta nada significativo ni positivo. El título acarrea un motor gráfico que ya tiene muchos años en el mercado y al cual le sacó todo el provecho posible. Claramente, en este sentido, FIFA necesita una renovación, la cual llegará obligadamente en su próxima edición, la cual será desarrollada pensada en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Vale destacar como punto álgido del juego el modo Ultimate Team. Este, sin dudas, es la estrella del juego, ofreciendo una experiencia completa que ya hace años la posiciona como la modalidad preferida de los jugadores. En esta ocasión, recibió cambios interesantes, como es la eliminación de las cartas de forma física y de entrenamiento . Esto permite no tener que estar atrás de ellas y encarar los partidos de una manera más directa, sin tener que estar tanto tiempo en los menús o realizando rotaciones en el equipo.

Además, FUT ahora propone al usuario comprometerse más con su club. Para esto, EA Sports amplió las posibilidades de personalización del estadio, el cual ahora permitirá cambiar el color base, el de los asientos y hasta el sonido después de hacer un gol . Por ejemplo, un jugador podrá elegir el Santiago Bernabéu como su campo y cambiarle los colores. Otro agregado interesante dentro del modo es la posibilidad de ampliar los horizontes jugando cooperativamente. Ahora, los jugadores podrán disputar partidos online o contra la IA junto a un amigo, ampliando aún más la experiencia que otorga Ultimate Team .

Ultimate Team permitirá a los usuarios poder personalizar su estadio a gusto.

Tal vez, el punto más bajo de Ultimate Team pasa por los cambios que presenta la interfaz del juego. Pese a que esta siempre se destacó por ser intuitiva, legible y práctica, en esta edición se siente un poco más brusca y, en algunas ocasiones, lenta . Esto también puede sentirse en otras modalidades, como la de carrera, donde con sus intenciones debería ser más concisas, dada la cantidad de información que propone en pantalla.

Cabe destacar que este último modo mencionado es el que más novedades presenta. Al meterse en la piel de un DT, se vive una experiencia interesante, ya que desde el minuto cero dispone de un abanico de interesantes opciones para personalizarlo. En cuanto a la jugabilidad, se ve la influencia del coloso de los simuladores deportivos, el Football Manager de SEGA. Esto se puede apreciar a gran escala al hacer una “simulación rápida del partido”, donde se pueden ver los jugadores en fichas 2D, brindando al usuario una mirada más táctica.

No obstante, esto queda muy lejos aún de la experiencia del FM, dado que, por ejemplo, no permite dar instrucciones durante el partido, realizar cambios a medida que se va jugando y la información no es tan intuitiva. Algo que sí toma muy bien del juego de SEGA es la posibilidad de ojear un jugador antes de intentar comprarlo. A fin de cuentas, el modo carrera es muy ambicioso, amplio y con armas para darle largas horas de juego a quien quiera salir un rato del césped para ponerse detrás de la línea de cal .

El modo carrera presentará nuevos formatos con el fin de ampliar la experiencia del jugador.

VOLTA, por su parte, apuesta mucho y no tiene tanta espalda. Pese a que este formato se beneficia ampliamente de los cambios realizados en la jugabilidad, aprovechando la fluidez que se desarrolla en los pequeños campos de juego, no ofrece una experiencia tan satisfactoria . El modo historia es lo más destacado dentro de una modalidad que todavía no termina de cuajar en la comunidad de jugadores del todo. Para impulsar esto, EA Sports añadió la opción de jugar 5vs5 online, algo que puede llegar a influir a futuro, pero que seguramente no sea determinante en el corto tiempo .

Más allá de esto, las posibilidades de personalización, la aparición de figuras del mundo del fútbol como Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, Thierry Henry o Zinedine Zidane, sumado a los fantásticos escenarios logrados para cada ciudad, hacen que Volta sea capaz de brindar unas cuantas horas de juego. Sin embargo, a la hora de ponerlo en comparación con otras experiencias brindadas por otros simuladores deportivos, como es el caso del NBA 2K21 con MyHood y el modo MyCareer, queda lejos.

VOLTA introducirá a leyendas del fútbol como Kaká, Henry y Zidane.

Este año puede considerarse muy positivo para FIFA en cuestión de licencias. El título de EA Sports le arrebató a Konami las licencias de dos grandes de italia: el AC Milán y el Inter . Estos pasarán a ser exclusivos de la franquicia al igual que su estadio, el Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro. No obstante, el juego perdió a la Roma y continúa sin poder contar con la Juventus, la cual es exclusiva del PES 2021 . A su vez, la continuación de la Copa Libertadores dentro del juego y la posibilidad de disputar una UEFA Champions League siguen siendo factores interesantes y divertidos .

La elección del futbolista del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, como cara del juego, demuestra las intenciones que tiene la franquicia a futuro, tratando de asegurarse el rostro de quien promete convertirse en el nuevo mejor jugador del mundo en los próximos años. Esto no solo pone en perspectiva las ambiciones de la desarrolladora dentro del mercado, sino que también denota el recambio generacional que está sucediendo detrás del joystick, quedando lejanas las portadas de hace una década, las cuales contaban con Andrés Iniesta o Ronaldinho como figuras. Esto, a su vez, dimensiona las ideas del marketing alrededor de la IP, las cuales funcionan espectacularmente en todo lo relativo a la misma, como fue el caso de los shows especiales de cada conjunto que aparece en el soundtrack.

En definitiva, FIFA 21 es una experiencia acorde dentro de lo entregado por la franquicia en los últimos años, en los cuales logró exprimirle todo el jugo posible a su motor Frosbite. Con el modo Ultimate Team como estrella y una jugabilidad y estructura ya consolidada en el grupo, presenta pocos fallos y pocas novedades, pero sin perder las horas de diversión y competencia que caracterizan la saga . Sin dudas, es un cierre perfecto a 9 años de dominio total del segmento, donde nunca tambaleó. Cabe remarcar que el hecho de que sea un título DUAL actualizable a PlayStation 5 y Xbox Series X le da un valor agregado, haciendo que su compra sea significativa con vistas al futuro cercano.

