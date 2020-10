TT Isle of Man, Hitman Go: Definitive Edition y Joe’s Diner no serán parte del catálogo de PS5

TT Isle of Man, Hitman Go: Definitive Edition y Joe’s Diner son algunos de los juegos que no se podrán utilizar en la nueva consola de Sony.

A través de un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation, Sony reveló cuales serán algunas de las limitaciones que tendrá PS5 en cuestiones de retrocompatibilidad. Títulos como TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, ¡Just Deal With It! y Hitman Go: Definitive Edition, son algunos de los que no contarán con esta funcionalidad, quedando fuera del catálogo de la nueva consola. A su vez, se explicó los periféricos compatibles para migrar y en que momento se podrá utilizar el DualShock 4.

La retrocompatibilidad está jugando un rol importante de cara a la llegada de la nueva generación de consolas. Esta función representa una carta atractiva para los usuarios, dado que permite que la migración entre plataformas sea menos traumática y que el catálogo de juegos sea vea un poco más abultado. No obstante, parece ser que se está transformando en una piedra en el zapato para Sony, dado que desde que se anunció que solo unos pocos títulos llegarían con esta ventaja, la empresa fue muy criticada, incluso por los mismos desarrolladores.

Semanas atrás, donde Jim Ryan, presidente de la empresa, aclaró que el 99.9% del catálogo de PS4 estaría presente en PlayStation 5, buscando calmar a los usuarios, quienes en la vereda del frente ven como Xbox da una retrocompatibilidad completa. No obstante, el último comunicado parece poner en duda las palabras de Ryan, indicando que “algunos juegos de PS4 pueden mostrar errores o comportamientos inesperados al ser jugados en PS5”.

PlayStation 5 llegará al país a mediados de diciembre.

La empresa, que en principio comenzó a trabajar con los 100 videojuegos más populares de su catálogo, está buscando ampliar estos horizontes y destinando recursos a ellos, algo valorable para la comunidad de usuarios. Sin embargo, en el informe se señalan cuales son los juegos “PS4 only”, que no llegarán a la nueva consola. Los títulos que integran esta lista son: DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One; TT Isle of Man - Ride on the Edge 2; Just Deal With It!; Shadow Complex Remastered; Robinson: The Journey; We Sing; Hitman Go: Definitive Edition; Shadwen y Joe’s Diner.

Pese a que ninguno de estos títulos tenga un gran peso dentro del catálogo de juegos, pueden servir como indicativo de que la biblioteca de “PS4 only” pueda crecer a futuro, algo a lo que se deberá estar atento.

Un tema no menor, es que quienes compren la edición digital no tendrán chance de utilizar los juegos de PS4 en formato físico, por más que estos sean retrocompatibles. Pese a que se podría haber entregado una opción digital a los que ya tenían una copia, la empresa japonesa apostó por limitar esto al hecho de que solamente se puedan traspasar los datos de la partida y continuarla en PS5. Los que adquieran la versión estándar solo deberán insertar el juego y descargar la actualización.

Sony propone a los jugadores utilizar el DualShock 4 en los juegos retrocompatibles.

Además, Sony detalló como será el rol del DualShock 4 en PS5. Este se podrá usar en la consola en los videojuegos que cuenten con retrocompatibilidad, al igual que sucederá con los licenciados de otras marcas. Cabe destacar que la compañía apunta a que en estos casos es posible jugar con el DualSense, pero que es recomendable optar por el joystick de PS4. La nueva cámara HD, por su parte, no va a ser compatible con los juegos de la actual generación de consolas, mientras que los volantes, headsets y el visor VR, si.