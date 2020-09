“eFootball PES 2021 Season Update”: buscando ganar tiempo para que acabe el partido

(Foto: Konami)

Como sucede cada año, el mundo del gaming espera conocer las novedades del combate PES vs FIFA, el cual suele hacer que ambas compañías muestren sus mejores cartas para atraer al gran público de jugadores de videojuegos de fútbol . Pese a todos los esfuerzos realizados por Konami en la última época, el juego de EA siempre consigue ampliar un poco más la brecha de diferencia, algo que viene realizando desde el 2013 gracias a distintos factores.

No obstante, en este peculiar año que le tocó vivir a todo el mundo, la empresa Konami decidió dar un volantazo absoluto y cambiar el eje de la estrategia, destinando gran parte de su equipo de producción a trabajar en lo que será PES 2022. En este contexto se desarrolló el nuevo eFootabll Pes 2021 Season Update, el cual, como su nombre lo indica, es una actualización de su predecesor, pero que llegará como título independiente.

eFootball PES 2021 es una actualización que se creó tomando la base de la anterior entrega de la franquicia, utilizando todas sus mecánicas, formatos, animaciones y demás. Pese a no introducir innovaciones notorias, esto puede verse como un acierto por parte del estudio, ya que continúa la línea del gameplay de un gran título, el cual ganó en la E3 el premio a mejor juego deportivo .

En este contexto, este nuevo título invita al usuario a intentar disfrutar de alguna de las sutiles novedades que buscar introducir. Una de estas es la inclusión de técnicos para la Liga Master. Entre estos aparecen el famoso DT del Manchester City, Pep Guardiola, Frank Lampard y el icóno del Manchester United, Ryan Giggs. Estos se encuentran muy bien logrados, obteniendo el mismo impacto que produjo la incorporación de Diego Maradona en la pasada edición . No obstante, no deja de ser algo casi ínfimo, que se puede observar en las animaciones o en los momentos previos al partido durante la conferencia de prensa.

Otra novedad pasa por la incorporación de la liga Dimayor, la primera división de Colombia. Con esta inclusión, los jugadores podrán utilizar grandes del continente como son Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali o Independiente Medellín . No obstante, pese a haber sumado esta nueva licencia, lo cierto es que el PES 2021 sufre heridas por este lado. La franquicia perdió a dos gigantes de la serie A italiana como el AC Milán y el Inter. A su vez, tampoco se encuentra disponible el estadio de estos, el Giuseppe Meazza, al igual que pasa con el Maracaná , el mítico campo de juego brasilero.

La pérdida de licencias también se siente en otros puntos del juego, como es caso de ligas y equipos. Esto se reitera en, por ejemplo ,los botines, los cuales no ofrecen un catálogo muy amplio. Estos suelen ser un bonus para la modalidad Leyenda, donde el jugador siempre busca destacar a su personaje. Sin dudas, estas pérdidas hacen una mella significativa en el título, alejándolo tanto de su predecesor como de su objetivo diferencial de simulador.

El lanzamiento del título en septiembre adelanta al juego a comparación de su rival, que saldrá en octubre, pero esto también tiene su punto contraproducente, dado que las plantillas no están actualizadas. El mercado de pases termina en el mes de octubre , algo que influye directamente en las actualizaciones diarias que necesita. A su vez, desde la empresa informaron que en algunas liga como la belga, o las segundas divisiones de Italia y España llegarán a mediados del próximo mes.

Sin embargo, el elemento más flojo de esta entrega pasa por su interfaz, la cual solo actualizó su paleta cromática y las imágenes de los jugadores, que son correlativas a la actual temporada . Esto, sin dudas, es un gran agujero que presenta Konami, ya que el trabajo y diseño hacen que, por momentos, el título pareciera antiguo en comparación a FIFA, franquicia que siempre marca tendencia en este apartado. Esto puede percibirse en los menús, la iconografía e incluso la tipografía, cosas que se vuelven monótonas, poco identificables y sobre todo, muy poco atractivas. Pese a entender que la compañía tiene como objetivo 2022, es difícil comprender por qué no apuntaron a realizar mejoras de este tipo, para al menos introducir algo distinto.

No obstante, es difícil no ponerse en el lugar de los desarrolladores de Konami y entender que la actual generación de consolas se está despidiendo y abriendo la puerta a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, permitiendo así trabajar la innovación en muchas cosas. Lo mismo sucede con el cambio de motor que realizará: en 2021 va utilizar Unreal Engine . Vale remarcar que esta Update 2021 no tendrá actualización para la próxima generación, siendo el PES 2022 el encargado aterrizar la franquicia en las flamantes plataformas.

Con todas las cartas sobre la mesa, es difícil pensar en eFootball PES 2021 como un juego que vaya a tener una gran presencia en el mercado. Pese a haber salido con un precio reducido de 30 dólares, habrá esperar por la reacción de los usuarios, quienes en la vereda del frente se encontrarán con un FIFA que buscará hacer funcionar al máximo su maquinaria de marketing para atraerlos . Este movimiento arriesgado por parte de Konami puede poner fuera de foco a la franquicia durante al menos un año, hasta la llegada del PES 2022, quien tomará la posta. Tal vez, un buen giro de maniobra futuro pueda ser que se entregue de manera gratuita, algo que sin dudas llamaría la atención de los jugadores.

eFootball PES 2021 Update ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Seguí Leyendo:

“Gritamos como un gol que Messi se quedara en Barcelona”

“Las estrellas de los deportes electrónicos, en el futuro, van a venir de Latinoamérica”

Lionel Messi encabeza el ranking de los 100 mejores futbolistas de FIFA 21