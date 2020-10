Ghostrunner, Second Extinction y Superliminal, algunas de las demos más interesantes del Festival de Juegos de Steam

El festival permitirá a los usuarios probar demos de juegos que llegarán al catálogo de Steam en los próximos meses.

A través de la cuenta de Twitter de Steam, se anunció el inicio de El Festival de Juegos de Otoño, el cual tendrá vigencia hasta el 13 de octubre. Este evento permitirá a los jugadores tener la oportunidad de probar una amplia cantidad de demos, entre las cuales destacan la aparición de títulos como Ghostrunner, Backbone y Everspace 2. A su vez, los usuarios de la plataforma de Valve tendrán la chance de charlar con los desarrolladores y enterarse del rumbo que tomará el catálogo en el futuro.

En un año complicado para la industria del gaming, no fue fácil para la mayoría de las desarrolladoras poder dar a conocer sus títulos, debido, en gran parte, a la cancelación de eventos masivos como la E3. En este contexto aparece el Festival de Juegos de Steam, el le dará lugar a muchos títulos que arribarán a la plataforma de Valve desde este mes a mayo del 2021. La empresa se refirió al comienzo de esta tercera edición del evento: “Para los desarrolladores, el Festival de Juegos de Steam es una oportunidad para obtener comentarios por adelantado de los jugadores y crear una audiencia para un futuro lanzamiento en Steam”.

Entre las tantas demos que se podrán disfrutar, hay una que llega con un importante cartel: Ghostrunner. Este título desarrollado por One More Level, All in!Games y 505 Games, cruza mecánicas de combate con katanas con una gran cantidad de enemigos simultáneos para generar situaciones frenéticas e intensas, en las cuales los reflejos y la movilidad del jugador le serán vitales para poder salir victorioso. Su trama y contexto se ubican en un futuro distópico, en el cual todo pasa por la torre Dharma, una mega estructura cyberpunk.

Ghostunner propone al usuario vivir una aventura distópica dentro de un mundo con estética cyberpunk.

Otro títulos más que podrá probarse es Superliminal. Desarrollado por el estudio Pillow Castle, había sido lanzado en PC en noviembre de 2019. Se trata de una aventura en primera persona que propone resolver diferentes tipos de acertijos manejando la perspectiva y la física de objetos para avanzar. Los creadores del juego mencionan experiencias como Risk of Rain, Antichamber y Portal como grandes inspiraciones detrás del armado de este concepto

La aparición de Second Extinction será otro de los demos más atractivos para probar. Este propone frenéticas misiones donde los usuarios deberán encargarse de eliminar hordas de dinosaurios en un futuro apocalíptico digno de Jurassic Park. El título se enfoca en el juego cooperativo para tres jugadores, por lo que se espera que se convierta rápidamente en tendencia mientras continúe la cuarentena. A su vez, llegará de manera definitiva el 13 de octubre para PC.

Por otro lado, The Survivalists es otro de los grandes recomendados para probar. Este es un juego situado en el mismo universo que The Escapists y propone mucho contenido bajo las clásicas mecánicas de exploración, recolección de recursos y construcción de estructuras . El título invita a los jugadores a compartir la experiencia con hasta tres amigos de manera online para exprimir al máximo las posibilidades que ofrece la aventura llena de aleatoriedad.

En la demo de Second Extinction los jugadores tendrán la misión de eliminar hordas de dinosaurios.

El evento, que tendrá lugar hasta el 13 de octubre, también tendrá entre sus filas videojuegos como Stronghold: Warlonds, Contraband Police, Partisans 1941 y el simpático Party Animals, entre otros. Sin dudas, esta tercera edición del festival llega en un buen momento, tanto para las desarrolladoras como los usuarios, quienes tendrán la oportunidad de conocer algunos de los títulos que dirán presente en el catálogo en los próximos meses.

Seguí leyendo

“La audiencia gamer es la que más creció dentro de Twitter”

Todo lo que tenés que saber sobre “Watch Dogs: Legion”, uno de los títulos más esperados del año

Asado y choripán, las nuevas comidas de Sims 4