Asado y choripán, las nuevas comidas de Sims 4

EA y Maxis continúan apostando a los Sims 4, la última edición de una de las franquicias con más trayectoria y éxito dentro del mundo del gaming. En esta ocasión, el título celebrará el mes de la Herencia Hispana, el cual conmemora se realiza en Estados Unidos para reconocer las contribuciones e influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros del país. Esto hará que en el juego haya nuevas recetas, opciones en Create-A-Sim y artículos de construcción inspirados en esta celebración.

Cuando The Sims llegó al mercado, allá por 1999, invitaba a los jugadores a expresarse como más les guste. Esto, sin dudas, definió la línea de la franquicia, que acompañó los cambios de la sociedad a lo largo del tiempo, como los valores sociales por la diversidad. Este espíritu puede verse reflejado en esta celebración de la herencia hispana, la cual fue impulsada por el equipo de SOMOS EA. Este, es un grupo de empleados dentro de EA, que tiene como misión fomentar la inclusión latina. Joan Pollard, miembro de SOMOS EA, se refirió a la introducción de comidas hispanas en el juego: “Los chimis me trasladan a las experiencias que viví en República Dominicana. Me recuerdan a mi familia, a mis amigos y a los buenos momentos. Hacen que me ponga nostálgico, pero en el buen sentido”

Entre las novedades que encontrarán los jugadores con esta actualización gratuita aparece una parrila, la cual permitirá ampliar el menú de deleite de los sims. Con esta podrán cocinar plátanos a la parrilla, pinchos, chimis, brochetas, elote y pollo a la brasa. Argentina, por su parte, se verá representada con la aparición de choripanes, asado y chimichurri, platos que se encuentran en el adn culinario del país. A su vez, la celebración hispana también se podrá ver reflejada a la hora de decorar la casa. Se introducirán nuevas cerámicas, un cenador y un letrero con diseño de fileteado porteño, el cual tendrá la chance de acompañar excelentemente cualquier patio o cocina.

Esta celebración llega en un año especial para el juego, donde remarcó sus valores en distintas ocasiones. Hace tan solo unos meses, EA y Maxis anzaron la campaña Play With Life, la cual contó con muchas personalidades que promueven la diversidad de género y la inclusión social. Uno de estos es el caso de la cantante brasileña Pabllo Vittar, quien es la representante sudamericana de esta iniciativa.

Hasta el momento, la saga de The Sims está compuesta por 4 entregas principales, las cuales funcionan como pilares para que las expansiones se vayan adaptando. No obstante, muchos usuarios están esperando el lanzamiento de la quinta edición de la franquicia. Esto fue desestimado por Grant Radiek, Senior Producer de Maxis, quien en una entrevista con Infobae Gaming dijo: “Tenemos tanto contenido para The Sims 4... Si viéramos caer los números de audiencia y gente aburriéndose, sí, estaríamos pensando en lo que sigue. Pero a The Sims 4 le está yendo tan bien, hay tantos jugadores y tenemos tanta demanda de los fans de arreglar cosas, sumar contenido, desde vello corporal a baños públicos, pasando por cambios en los bebés o peinados nuevos”.

Los Sims 4 y su actualización para celebrar la Herencia Hispánica pueden encontrarse en PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de Origin.

Seguí leyendo

Todo lo que tenés que saber sobre “Watch Dogs: Legion”, uno de los títulos más esperados del año

Xbox Series X/S: Se confirmó el precio y la fecha de pre-venta en Argentina de la nueva consola de Microsoft

“Valorant” recibirá un nuevo mapa y otras novedades en su siguiente temporada