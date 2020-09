Análisis | “Marvel’s Avengers”: Una historia épica con muchos desaciertos

Los héroes más poderosos de la Tierra protagonizan uno de los videojuegos más esperados del año: Marvel’s Avengers. Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix, el equipo responsable de la última trilogía de Tomb Raider, estuvo los últimos años trabajando en este videojuego que, si bien se lanzó hace pocos días, planea tener mucho contenido en los meses y años por venir . De todas maneras, sólo se puede hablar de lo que el título tiene para ofrecer ahora, que no es demasiado alentador.

El comienzo del juego es fantástico. Se trata de una historia original que empieza centrada en el personaje de Kamala Khan, quien se convertirá luego en la superheroína Ms. Marvel . A través de sus ojos se presenta a los Vengadores y se le da una idea a los jugadores de cómo los ve la sociedad, qué rol cumplen y hace cuanto que son un equipo de defensores del planeta. Esta decisión es de lo más acertado del juego porque Kamala es fan de los Avengers tanto como el público al que está apuntado el título, por lo que hay referencias constantes y guiños a cómics del pasado y presente.

Luego de pasar el prólogo, que tiene muy poco de acción, empiezan a incorporarse elementos al gameplay y la historia avanza para generar un misterio y diferentes razones para continuar. Una de las mecánicas principales de Avengers es el loot (botín). Derrotar enemigos especiales o cumplir objetivos dará como recompensa alguna pieza de equipo con ciertos atributos. Así, los héroes irán mejorando sus trajes para tener más nivel de poder y continuar avanzando con misiones más difíciles .

Al principio, la cantidad de atributos a tener en cuenta, los árboles de habilidades que parecen extensos y todas las características que se presentan para personalizar personajes resultan abrumadoras, con textos que explican cómo funciona cada cosa. Sin embargo, las mecánicas, misiones y mapas son bastante monótonos y es fácil acostumbrarse a todo lo que el juego tiene para ofrecer .

El punto fuerte del título es la trama, que al mismo tiempo que es una historia de origen para Ms. Marvel, también lo es para el villano principal, M.O.D.O.K. Sobre el final, todo lo épico que se venía construyendo termina desmoronándose y el argumento termina siendo bastante simple. Sin embargo, lo que más duele de jugar Marvel’s Avengers es detectar todas las oportunidades desperdiciadas de la experiencia .

El juego cuenta con un total de seis personajes jugables. Cada uno tiene sus habilidades específicas y son bastante diferentes entre sí, por lo que cada jugador encontrará su preferencia en los distintos estilos de juego que se proponen . Cuando Hollywood adapta cómics a la pantalla grande se interponen muchos factores que hacen que no sea posible ver eventos épicos con decenas de personajes en acción. Sin embargo, el mundo de los videojuegos ha demostrado ser un gran terreno para equipos grandes de superhéroes. Avengers no aprovecha esto y se queda con la fórmula que funcionó en el cine, pero sin Robert Downey Jr. a la cabeza. Incluso el elenco de voces tiene a los actores más reconocidos de la industria, pero no parece ser suficiente.

El lado de los villanos también se siente muy vacío . Hay tres batallas contra jefes en toda la historia y hay enemigos comunes que son más difíciles de derrotar. Más allá de la dificultad, que se puede ajustar en diferentes puntos de la experiencia, contar con sólo tres villanos conocidos es otro error que resta puntos.

Las misiones principales son lo más atractivo porque hacen avanzar la historia y permiten ir utilizando a diferentes personajes según corresponda. Por su lado, los objetivos secundarios parecen incompletos . Hay diferentes tipos de misiones que permiten subir de nivel para continuar la historia, pero todas se resumen a ir del punto A al punto B destrozando todo en el camino. Para sumar más experiencia y obtener mejores recursos, hay objetivos complementarios, como eliminar a un enemigo especial o rescatar a un agente de SHIELD. Por otro lado, los enemigos también caen en una monotonía molesta y son siempre los mismos robots que sorprenden la primera vez que uno los enfrenta, pero dejan de ser un desafío luego de algunos combates .

Lamentablemente, los problemas del juego no tienen que ver únicamente con cuestiones jugables, sino que también afectan al rendimiento . Luego del parche del día de lanzamiento continúa habiendo errores, problemas de carga y otras situaciones que hacen que haya que reiniciar el juego para solucionar los inconvenientes. Le pasó a quien escribe con The Last Campfire hace pocos días, pero Avengers no es un juego realizado por un estudio independiente.

Hay muchas áreas del juego que no logran su cometido y la mayoría de los problemas se deben a que las empresas responsables optaron por hacer un juego como servicio . Antes del lanzamiento ya había al menos tres personajes adicionales confirmados para los próximos meses, lo que quiere decir que se está apostando al futuro del juego. Casos como el de Destiny sirven para entender que un videojuego como servicio puede cambiar muchísimo de un año a otro, pero es una apuesta que no muchos jugadores están dispuestos a hacer en este momento .

La experiencia de Marvel’s Avengers se agota muy rápido y deja de ofrecer novedades mucho antes de terminar. A pesar de contar con un modo online que promete más contenido luego de la campaña, se trata de los mismos modelos de misiones y objetivos de siempre . Para sostener la experiencia en el tiempo y que realmente valga la pena sumar personajes, no se puede solamente agregar contenido, sino que hay que cambiar estructuralmente lo que propone el juego.

Por otro lado, el hecho de contar con sólo seis personajes también presenta algunas trabas a nivel argumental. Habrá que esperar a ver cómo resuelven la incorporación de dos versiones de Hawkeye, Spider-Man y otros héroes y explican por qué no formaron parte de la acción hasta ese momento .

Cada personaje tiene su pase de batalla y su variedad de cosméticos a desbloquear, pero una vez terminada la historia y hecho varias misiones secundarias, no alcanzarán los créditos del juego para comprar siquiera uno. A lo largo de la historia se desbloquean algunos relacionados a la trama, pero el menú de cada héroe muestra que hay muchísimos más por descubrir. Parece un dato menor, pero es otro elemento que falla en su ejecución y ni siquiera genera un incentivo para continuar jugando.

El título contaba con la ventaja de tener a los héroes más poderosos de la Tierra como protagonistas. Después de 80 años de cómics y más de diez de universo cinematográfico, tenían toda la atención del público gamer, pero resultó en una experiencia poco satisfactoria . Un juego de estas características, pero protagonizado por personajes nuevos de una franquicia a estrenar, hubiera pasado completamente desapercibido.

Es por eso que, si bien la opinión general del título no es la mejor, muchos fans optarán por tener paciencia y esperar la batería de novedades que se prometió, con la esperanza de que la experiencia remonte y ofrezca un paquete mucho más completo. Esto también se da por la importancia que tiene la franquicia en la cultura pop.