“The Last Campfire”: Una emotiva historia de los creadores de No Man’s Sky

En agosto de 2016, Hello Games captó la mirada de la industria con el lanzamiento de No Man’s Sky, que no cumplió con las expectativas de la mayoría de su público en aquel momento, pero que al día de hoy se mantiene como una experiencia fresca y extremadamente ambiciosa. En 2020, el estudio sorprendió con un pequeño adelanto de su nuevo juego, The Last Campfire, que se lanzó al poco tiempo y ya está disponible en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Esta aventura se sitúa en el polo opuesto de No Man’s Sky en todos sus aspectos. No es una experiencia ambiciosa, sino que es una adorable aventura protagonizada por personajes que parecen salidos de cuentos de hadas. Tampoco invita a los jugadores a explorar escenarios interminables, sino que se trata de un título lineal con una manera predeterminada de hacer las cosas.

The Last Campfire es una historia protagonizada por un pequeño fuego que se pierde en una tierra llena de acertijos mientras busca su razón de ser y un camino que seguir. Todo a su alrededor lo hace perder las esperanzas y creer que no tiene ningún sentido seguir viaje, pero la misión de este adorable protagonista será rescatar a todas aquellos fuegos que fueron abandonados y sucumbieron ante la desolación.

A través de diferentes fogatas que se encuentran en el centro de las diferentes áreas del juego, el objetivo será encontrar personajes abandonados y rescatarlos mediante nuevos y cada vez más intrincados puzles. Para superar cada nueva área hay un número determinado de personajes a rescatar, pero también hay otros adicionales más difíciles y algunos secretos que pueden aportar pistas sobre cómo lidiar con algunos personajes que se interponen en el camino. No usamos la palabra “enemigo” porque el juego hace un gran trabajo a la hora de demostrar que no existe tal cosa, por lo menos en el universo de este juego, sino que se trata de seres incomprendidos.

Cada área también cuenta con personajes particulares que no son fuegos, pero que igualmente se sintieron abandonados y deben ser rescatados. Es a través de cada una de las historias de los personajes que se salvan que se construye el sentido de The Last Campfire. Lo importante no es la estética que parece tener similitudes con Journey ni qué tan difíciles sean los puzles que hay que superar, sino el mensaje que da la experiencia a través de metáforas, analogías y paralelismos.

De hecho, Hello Games deja en claro que la historia es lo más importante de su juego desde el principio. Antes de comenzar la aventura, se puede elegir entre el modo Normal o el modo Exploración. Éste contará el mismo relato pero sacando del medio casi todos los puzles. Así, The Last Campfire se puede convertir en una experiencia narrativa muy diferente.

Los distintos acertijos van sumando complejidad a través de ítems que se recolectan y mecánicas que se van aprendiendo de a poco mientras se avanza por el mundo. Ya sean los puzles aislados para rescatar personajes o una situación a resolver para poder seguir avanzando, el juego se encarga de mantener enganchado a su público constantemente mostrando zonas inaccesibles o secretos que los complecionistas no pueden resistir. The Last Campfire puede volverse un título muy adictivo porque los objetivos están a la vista y no requieren destreza, sino un poco de paciencia. La historia puede completarse en unas siete horas y descubrir todos los secretos no es tarea difícil, por lo que se trata de un trofeo de Platino bastante sencillo.

The Last Campfire no es una maravilla en ninguno de sus aspectos, pero cumple con creces en más de uno. La historia tiene sus elementos de intriga y hasta giros sobre el final, aparte de estar muy bien condimentada con historias aisladas y reflexiones que aplican tanto en este mundo de fantasía como en la realidad. La jugabilidad cuenta con acertijos no muy difíciles de resolver, pero, como se mencionó antes, no son el corazón del juego. Estéticamente tampoco innova demasiado y parece un primo adorable de Journey, pero va de la mano con lo que quiere contar. Para completar el combo, todo está narrado por una dulce voz que le imprime una sensación de cuento de hadas a la experiencia.

En resumen, se trata de una sólida y muy relajante experiencia que genera curiosidad por ver qué otro tipo de historias pueden hacerse en Hello Games, que parece dominar el espectro de videojuegos desde títulos independientes pequeños a enormes tanques que compiten con juegos AAA.

Para esta review se jugó la versión de Playstation 4 y presentó algunos errores, sobre todo en la segunda mitad de la aventura. Algunos de estos problemas atascaron al protagonista en una roca o volvieron completamente inaccesible un ítem importante, por lo que obligaron al reinicio del juego. Gracias al sistema de autoguardado, no se trató de nada grave, pero es algo que afecta a la experiencia y que se puede solucionar con algún futuro parche.