Además de ser conocidos por la calidad de sus juegos, From Software también es sinónimo de dificultad y Sekiro: Shadows Die Twice no es la excepción. Cada combate puede desenlazar en horas de muertes consecutivas; pero siempre, después de cada victoria, la satisfacción es doble. Aunque su complejidad puede ser la puerta de salida para quienes busquen una experiencia placentera, es un gran candidato para empezar a aceitar los dedos de cara a Ghost of Tsushima.